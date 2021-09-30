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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Дві схованки найманців РФ з 37 кг тротилу і боєприпасами виявлені на Донбасі, - СБУ. ФОТО

СБУ виявила в Донецькій і Луганській областях два бойові схрони бойовиків "Л / ДНР". Зі схованок вилучено майже 37 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також патрони до великокаліберних кулеметів і зенітних установок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Дві схованки найманців РФ з 37 кг тротилу і боєприпасами виявлені на Донбасі, - СБУ 01

На Луганщині схованку з вибухівкою і бойовими гранатами було приховано в лісосмузі в декількох кілометрах від лінії розмежування. Під час її огляду вилучено: 126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг засоби ініціювання вибухів; 29 гранат Ф-1, РГО, РГН і РГД.

Дві схованки найманців РФ з 37 кг тротилу і боєприпасами виявлені на Донбасі, - СБУ 02

Також дивіться: Схрон із боєприпасами виявлено в Дружківці Донецької області, - Національна гвардія. ФОТО

У Донецькій області співробітники СБУ виявили схрон біля Маріуполя. Зі схованки, закопаної під землею, вилучені: 3 цинкові коробки з патронами до зенітних установок; майже 1 кг тротилу; 5 протитанкових і протипіхотних мін; 18 бойових гранат; 60 стрічок з патронами до великокаліберним кулеметів; автомат Калашникова; мінометна міна; понад 3 тис. патронів до стрілецької зброї різного калібру.

Дві схованки найманців РФ з 37 кг тротилу і боєприпасами виявлені на Донбасі, - СБУ 03
Дві схованки найманців РФ з 37 кг тротилу і боєприпасами виявлені на Донбасі, - СБУ 04

Автор: 

вибухівка (472) СБУ (12846) Донбас (22356) сховок (125) операція Об’єднаних сил (6725)


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Проблема всех этих найденных схронов в отсутствии их счастливых обладателей. Что вызывает некоторые сомнения, не складируются ли они специально, а потом чудесно вот так находятся зарытыми в посадке, для отчётности и лишних звёздочек некоторым хитросделанным
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30.09.2021 16:55 Відповісти
Саме тим і пахне.
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30.09.2021 21:45 Відповісти
 
 