Дві схованки найманців РФ з 37 кг тротилу і боєприпасами виявлені на Донбасі, - СБУ. ФОТО

СБУ виявила в Донецькій і Луганській областях два бойові схрони бойовиків "Л / ДНР". Зі схованок вилучено майже 37 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також патрони до великокаліберних кулеметів і зенітних установок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Луганщині схованку з вибухівкою і бойовими гранатами було приховано в лісосмузі в декількох кілометрах від лінії розмежування. Під час її огляду вилучено: 126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг засоби ініціювання вибухів; 29 гранат Ф-1, РГО, РГН і РГД.

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У Донецькій області співробітники СБУ виявили схрон біля Маріуполя. Зі схованки, закопаної під землею, вилучені: 3 цинкові коробки з патронами до зенітних установок; майже 1 кг тротилу; 5 протитанкових і протипіхотних мін; 18 бойових гранат; 60 стрічок з патронами до великокаліберним кулеметів; автомат Калашникова; мінометна міна; понад 3 тис. патронів до стрілецької зброї різного калібру.



