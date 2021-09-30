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Одеський кардіохірург брав гроші за безкоштовні операції і тепер може сісти на 10 років, - прокуратура. ФОТО

Заввідділення брав з пацієнтів лікарні гроші за операції з протезування висхідного відділу аорти. Ці операції в межах України безкоштовні, а протези, шунти і клапани закуповують за бюджетні кошти.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Хірурга затримали "на гарячому" на одержанні $ 11 тис.

"Обвинувачений вимагав та отримав від пацієнта лікарні неправомірні засоби за проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти. Варто відзначити, що такого роду операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів, шунтів тощо здійснюється за бюджетні кошти", - сказано в повідомленні прокуратури.

Хірурга звільнили з посади, а тепер його справу передали в суд.

Також дивіться: Двоє поліцейських у Прилуках щоранку вимагали по $300-500 хабаря з нетверезих водіїв, а потім займалися особистими справами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеський кардіохірург брав гроші за безкоштовні операції і тепер може сісти на 10 років, - прокуратура 01
Одеський кардіохірург брав гроші за безкоштовні операції і тепер може сісти на 10 років, - прокуратура 02
Одеський кардіохірург брав гроші за безкоштовні операції і тепер може сісти на 10 років, - прокуратура 03
Одеський кардіохірург брав гроші за безкоштовні операції і тепер може сісти на 10 років, - прокуратура 04

Автор: 

хабар (4709) Одеса (5470) прокуратура (3682) хірург (17)


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Топ коментарі
+12
Вот становиться такой врач начальником. Ему надо реформировать медицину, ну а зачем ему это делать, если с каждого такого кардиохирурга собрал по 10 тысяч за должность и нафига нужна та зарплата европейского уровня. На курточку отстегнул министру и вообще молодец.
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30.09.2021 18:07
+10
Ви не відповіли на моє питання. Крім того ви пані ніде не працювали. А якби працювали (я працював) то знали би що хірург це не найтяжча праця є як кажуть брати 'і похлєщє'. От я працював там де похлєщє. В країні де чи не третина домогосподарств на субсидії вимагати хабар у людей при смерті за безкоштовне лікування це шановна пані за межами здорового глузду
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30.09.2021 17:20
+9
А він працював безплатно?
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30.09.2021 16:59
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"Допомогати іншим.."? - ти про клятву Гіпократа хоч не згадуй і в тому числі лікарям. Спочатку піди вивчися 8 років на кардіохірурга, отримай досвід і побачимо скільки захочеш отримувати. А про "допомогти іншим" будеш втирати "слугам" і їх паханам, котрі болт клали на лікарів і медицину. В Чехії пацієнт 2 місяці чекає в черзі щоб попасти до хірурга, а в нас лікаря миттю прирівняють до хабарника і злодія якщо за день не вилікує за зарплату в 6,5 тис грн.
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30.09.2021 17:28 Відповісти
А продавец, учитель и строитель, они что хотят кушать меньше, или лицом не вышли? Почему нужно платить как в Европе только хирургу???
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30.09.2021 17:03 Відповісти
ВСІМ треба платити. Але саме від хірурга залежить життя. А ви пропонуєте економити на його послугах. Так і він у відповідь зекономить свої знання та час.
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30.09.2021 17:17 Відповісти
Ксения, вы не фантазируйте, пожалуйста. Где мое хоть одно слово про экономию хирургу?

По аналогии, если хирург сэкономит "свої знання та час", то такое же право имеет сэкономить строитель, и у вас пол в многоэтажке провалится с 7-го этажа на 1-й, и повар сэкономит - накормит хитро-сделанного хирурга жаренными котятами...
Еще учитель тоже имеет право сэкономить и научить вашего сына на уроке украинского языка блатному жаргону и забористому мату!
Не думайте пожалуйста, что хирург самый обделенный и если он начнет хитрожопить, найдется много профессий, которые могут быть поэкономнее его.
--
Поэтому нужно платить ВСЕМ, в том числе дворнику и учительнице, чтобы они могли себе позволить достойно платить хирургу и при этом не продавать почку!
А пока такого нет- пусть хирург ужмет свои хотелки до хотелок учительницы или повара!
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30.09.2021 21:01 Відповісти
Всі починають розуміти ціну лікарю, коли опиняються на операційному столі.
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30.09.2021 17:31 Відповісти
От него только польза,а от мусоров поголовно продажных только вред,за бюджетные деньги вы будете ждать операцию пока не умрёте.
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30.09.2021 16:50 Відповісти
Не хвилюйтеся, все буде працювати і будуть людей оперувати. А от якщо залишити все як є і дозволити цим менгеле робити що заманеться, то тоді дійсно люди будуть мерти. Або втікати світ заочі. Я так розумію, що у вас є змога заплатити 11 тис? А кваліфікація потрібна скрізь, а не тільки в хірургії. Кваліфікація потрібна і конструктору, і водієві, і машиністові, і муляру.
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30.09.2021 16:57 Відповісти
То будуть тепер медбрати аорту рихтувати.
Чи вижеве пацієнт після такої безплатної операції - сумнівно.
За все треба платити, особливо спеціалістам високого профілю.
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30.09.2021 16:58 Відповісти
Пані, тобто ви вважаєте що хірург діяв правильно і ставка хабаря в 11 штук нормальна? Завтра ви викличе те поліцію чи пожежника чи сантехніка але вони поставлять вам умову 5 штук. Ви згодні? Я згоден. Хабарі дозволяємо всім і побачимо хто перший капітулює. Запевняю вас першими капітулюють хірурги))
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30.09.2021 17:13 Відповісти
За просту зарплату я б на його місці операцію не робила.
Навіщо...
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30.09.2021 17:15 Відповісти
Ви не відповіли на моє питання. Крім того ви пані ніде не працювали. А якби працювали (я працював) то знали би що хірург це не найтяжча праця є як кажуть брати 'і похлєщє'. От я працював там де похлєщє. В країні де чи не третина домогосподарств на субсидії вимагати хабар у людей при смерті за безкоштовне лікування це шановна пані за межами здорового глузду
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30.09.2021 17:20 Відповісти
От ви й нерозумна людина..
Спеціалістів високого профілю ОДИНИЦІ.
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30.09.2021 17:21 Відповісти
Фсе? Одесса осталась без кардиохирурга??? Капе-е-ц... Кому теперь "десятку" зелени нести?
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30.09.2021 18:16 Відповісти
А скільки їх всього там є ?
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30.09.2021 18:23 Відповісти
Ими можно забить все СИЗО на Водопроводной.
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30.09.2021 18:54 Відповісти
Так не дозволяйте,хто вам лікар,не давайте й не беріть,я зовсім про інше написав,про корінь зла у цій країні-відсутність правосуддя.
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01.10.2021 11:33 Відповісти
Сегодня пожертвовал 50 долларов, на медицину, в виде сдачи ПЦР теста. Это у меня уже 5-й тест. Странно, несмотря моё абсолютное неприятие всех этих эпидмероприятий, у меня этот тест всегда отрицательный. Начали говорить что курение повышает шанс немножко сдохнуть, от барановируса, я курю у же более 2 пачек Синего Кэмэла, в сутки. А ещё говорят- бухать нельзя, а продолжаю 200 грам "Козацькой Рады" укладывать, в сутки. И- нормально всё!
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30.09.2021 16:54 Відповісти
Дорого якось, в Києві 700-800 грн тест...
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30.09.2021 17:15 Відповісти
Та знаю я! Тут, как выясняется. зависит от срочности события. По крайней мере, я именно так понял. Ну и... заплатил. Как выясняется- зря заплатил, моя поездка отменяется.
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30.09.2021 17:34 Відповісти
І скільки вам років вже ?
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30.09.2021 17:24 Відповісти
Мне 60 лет и 6 месяцев.
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30.09.2021 17:32 Відповісти
Самое интересное у вас впереди.
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30.09.2021 17:31 Відповісти
Очень на это надеюсь!
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30.09.2021 17:33 Відповісти


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30.09.2021 21:17 Відповісти
Так то воно так, але некурящий теж чомусь попав до патологоанатома. )))
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30.09.2021 22:14 Відповісти
Да, попал, но лет на 20 попоже. Все там будем.
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01.10.2021 05:49 Відповісти
Посадите цього, і інші повтікають... І хто буде робити операції? Слуги? Для початку треба таким лікарям дати відповідну зарплатню!!!
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30.09.2021 17:00 Відповісти
Да не треба йому відповідна зарплатня. Йому вигідна існуюча система хабарів в мед закладах. А стане мед начальником так взагалі буде хабарі брати від підлеглих.
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30.09.2021 17:30 Відповісти
Брехня.
Первый шунт бесплатно, все последующие оплачиает пациент.
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30.09.2021 17:30 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3264770/zavotdeleniem_odesskoyi_bolnitsy_vymogal_u_patsientov_dengi_za_besplatnye_operatsii_na_serdtse_sbu_fotoreportaj
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30.09.2021 17:35 Відповісти
Люди в самом деле считают, что платить специалисту такого уровня, 20 тыс грн, это верх щедрости?
Тогда у нас скоро и медсестер не останется...
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30.09.2021 17:35 Відповісти
Обратный вывод из этой странной логики - зачем повышать зарплаты медикам если они и так берут взятки.
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30.09.2021 17:42 Відповісти
Если государство не делает вообще ничего, полностью абстрагировавшись от всех государственных вопросов, то на кой хрен нужно такое государство?
Все финансируется за счет государства, все есть, все бесплатно!
Но по факту, есть только офигенно дорогая курточка у экс министр здравоохранения, а все остальное туфта!
Я не оправдываю действия этого человека, но есть специалисты на вес золота в прямом смысле.
И не будут они работать за копейки.
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30.09.2021 17:52 Відповісти
Вот становиться такой врач начальником. Ему надо реформировать медицину, ну а зачем ему это делать, если с каждого такого кардиохирурга собрал по 10 тысяч за должность и нафига нужна та зарплата европейского уровня. На курточку отстегнул министру и вообще молодец.
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30.09.2021 18:07 Відповісти
Если надеятся на то, что высококлассный спец, будет работать в Украине аж за 20 000 грн, то скоро не останется врачей.
Кроме светил науки с купленными дипломами.
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30.09.2021 18:16 Відповісти
А кто тебе сказал что этот тип высококласный спец? И что он не купил должность?

Закусился доктор с пациентом, не сошлись в сумме. Доктор решил досуха выдоить пациента, а жадничать надо в меру, особенно в таких делах. Хирург не захотел по плохому, по хорошему хуже сам себе и сделал.
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30.09.2021 18:41 Відповісти
Затем чтоб они окончательно в частную медицину не свалили, иначе потом операции студенты будут проводить
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30.09.2021 20:22 Відповісти
А этот хирург еще в государственной медицине или уже в частной?
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30.09.2021 20:26 Відповісти
На проведение операций и принятие родов в нашем замечательном государстве госмонополия. Врачи работают и в госклинике и в частной где делают диагностику и осмотры а затем оперируют в госклиниках. Это единственный момент который еще както удерживает квалифицированных врачей в госгавнобольницах иначе свалили бы все давно

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30.09.2021 20:31 Відповісти
Вот все в Украине против коррупции и стрелять призывают направо и налево коррупционеров, а потом рассказывают про нюансы и маленькие зарплаты.
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30.09.2021 20:38 Відповісти
Против корупции все, но бесплатно работать никто не будет, да и зарплата в Украине у специалистов немалая, меньше чем у колег в европе или штатах но немаля. А бездельники, тупари и рукожопы такида получают мало
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30.09.2021 20:47 Відповісти
Значить все небездельники и не тупари должны брать взятки и называть это благодарностью. А так да все против коррупции.
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30.09.2021 20:58 Відповісти
Вам не подходит ищите дешевле, операция плановая, по неотложне это хирург делает свою работу бесплатно
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30.09.2021 21:20 Відповісти
Теперь этому коммерсанту от медицины будет говорить следователь и судья - "не нравится что так дорого, так надо было взятки не брать".
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30.09.2021 22:46 Відповісти
Давайте каждые пол года эту новость размещать
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30.09.2021 17:36 Відповісти
Не страна, а территория которая подаёт пример всему миру как жить не надо...
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30.09.2021 17:47 Відповісти
Нехай захисники цього диво-хірурга, скажуть скільки з COVIDних пацієнтів треба брати реаніматологам, за підключення до кисневого апарату?
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30.09.2021 17:48 Відповісти
А треба брати, бо не вакцинованих повно. Їх би і лікувати платно.
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30.09.2021 17:52 Відповісти
Зрозуміло.

А поранені в шпиталях скільки повинні платити класним хірургам? Чи вони самі поперлися воювати, то самі хай розраховуються з лікарями?
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30.09.2021 18:15 Відповісти
А поранені в шпиталях мають отримати лікування за рахунок держави, оскільки цю саму державу вони і захищають. Та де там. Поки царюють зелені покидьки, вони навіть зарплатні не можуть отримати.
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30.09.2021 19:28 Відповісти
Реаніматологи мали отримувати доплату за роботу з ковіднимі пацієнтами за рахунок ковідного фонду, який квартальні блазні злили на дерибан під гаслом "велике будівництво крадівництво"
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30.09.2021 19:23 Відповісти
Повинні отримувати, але якщо не отримують, скільки брати тоді з пацієнтів за кисневі апарати? Особливо якщо брати до уваги скільки заробляє медик в Європі?
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30.09.2021 20:30 Відповісти
Стоимость лечения от ковида заложена в сумме отката в больничной аптеке, не купите дорогие лекарства будут лечить парацитомолом ацц и аскорбинкой, ну может дадут подышать чуток кислородом, он славабогу в свободном доступе, так и здохните от бесплатного лечения
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30.09.2021 20:53 Відповісти
Институт сердца Тодурова?
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30.09.2021 18:17 Відповісти
Я промовчу . Нехай говорять ті , хто стояв в черзі на операцію . Їм видніше .
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30.09.2021 19:44 Відповісти
Он кувал свое маленькое щастя, но пришли какие-то амбалы и сказали,шо щастя вже не будет. Пшекльонте большевик, им бы льш отобрать у порядочного человека щастя! А в общем-то , если бы тот одесский мудила был бы лично сам большим спецом,то давно свалил бы за "бугор" и спокойно "кувал" там себе"щастя", но уже большое. А так, быстрее всего, купил себе должностишку зав. отделения, нашел хороших "галерников"-кардиохирургов по каким-то причинам еще не свалившим за поребрик (западный) и жил себе припеваючи. Но,увы,пришли какие-то амбалы и...
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30.09.2021 19:48 Відповісти
это У меня дежавю или у ВАС?

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30.09.2021 21:19 Відповісти
там 5 месяцев решают меру пресечения уже, а сам наверняка уже смылся за кордон
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30.09.2021 21:24 Відповісти
Как говорил мой наставник, мастер по деревообработке - это не дежавю, это одна и та же херня, просто каждый день...
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01.10.2021 08:09 Відповісти
умиляют защитники доктора вымогателя! или пособники или с одного корыта харчуются.
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30.09.2021 21:53 Відповісти
Лечиться даром - даром лечиться.
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30.09.2021 22:16 Відповісти
Вопрос к докторам. Можно ли призывать на службу в армию ,сорокалетнего мужчину: без селезёнки с большим давлением и больным сердцем ?
Который воспитывает 3 малолетних детей.
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30.09.2021 22:42 Відповісти
Это у бубочки нет селезенки?
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30.09.2021 22:55 Відповісти
Сделать его тюремным врачом. Бесплатным. Будет огромная польза.
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01.10.2021 08:14 Відповісти
Лікар вбивця . Заради наживи вирішував кому є право на життя , а кому ні . Більшість українців не мають такіх грошей , бо живуть за межею бідності , тому , саме для них зробили ці операції бескоштовні.
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01.10.2021 10:16 Відповісти
Я думаю, медуслуги должны быть по категориям. У кого есть эти самые 11 тыс пускай оперируются у суперпрофессионалов, а у кого нет то у хирургов менее опытных, без учебной степени, с меньшей категорией, но что бы не было такого что если у пациента нет денег то пациенту полностью отказывают в операции и лечении...
Есть еще способ: Сделайте в перечне зарплат медицинские профессии повышенной квалификации требующих отточенных навыков: кардиохирург, нейрохирург, онколог (условие: опыт работы 20 и более лет, умение прозводить уникальные операции, которые не умеют делать другие) и др, и платите им те же 11 тыс у. е. только официально . Попасть в этот перечень отдельная история, это как стать судьей но с простых пациентов они драть деньги не будут. Проще сделать всё как надо, что бы не вышивки. ..
А вообще эта история разборки между конкурирующими группами хирургов. Хирург конечно не сядет, полиняет на денежку, но с хлебного места придётся уйти ...
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02.10.2021 14:18 Відповісти
Что бы не вышибли
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02.10.2021 14:20 Відповісти
я б такого ублюдка стрелял при задержании... и на суде можно сэкономить....
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03.10.2021 19:51 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/dokumenty-podtverdili-poluchenie-strukturami-zelenskoho-40-mln-dollarov-ot-kolomojskoho-slidstvoinfo.html В распоряжении журналистов оказались документы о миллионных переводах между структурами Зеленского и Коломойского
Наверняка , как и зеленый, который брал в оффшоры Зеленого Мыса по 40 млн долларов из рф -
интересной нац.ю
Они и за АТОшников брали за каждого по 145 тысяч долларов .
Опубликовано в цензор нет е .( для ботов).Фарисеи...... м лля
Документы подтвердили получение структурами Зеленского от Коломойского 40 млн долларов, выведенных из "Приватбанка" - Слідство.Інфо
03 октября, 2021, 2https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4GkQW5ZX8PrsHZAVLyIs4AuxXFz8PGLDaqQ&usqp=CAU 1https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVkg0xMs9bgqD3gPX8LSNRigb4i17xy3brug&usqp=CAU
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04.10.2021 18:55 Відповісти
10 раненых украинских воинов отправились на реабилитацию в Румынию. ФОТОрепортаж Источник:
Трояска Румания марэ !

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04.10.2021 19:18 Відповісти
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