Одеський кардіохірург брав гроші за безкоштовні операції і тепер може сісти на 10 років, - прокуратура. ФОТО

Заввідділення брав з пацієнтів лікарні гроші за операції з протезування висхідного відділу аорти. Ці операції в межах України безкоштовні, а протези, шунти і клапани закуповують за бюджетні кошти.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Хірурга затримали "на гарячому" на одержанні $ 11 тис.

"Обвинувачений вимагав та отримав від пацієнта лікарні неправомірні засоби за проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти. Варто відзначити, що такого роду операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів, шунтів тощо здійснюється за бюджетні кошти", - сказано в повідомленні прокуратури.

Хірурга звільнили з посади, а тепер його справу передали в суд.

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Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







