Одеський кардіохірург брав гроші за безкоштовні операції і тепер може сісти на 10 років, - прокуратура. ФОТО
Заввідділення брав з пацієнтів лікарні гроші за операції з протезування висхідного відділу аорти. Ці операції в межах України безкоштовні, а протези, шунти і клапани закуповують за бюджетні кошти.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Хірурга затримали "на гарячому" на одержанні $ 11 тис.
"Обвинувачений вимагав та отримав від пацієнта лікарні неправомірні засоби за проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти. Варто відзначити, що такого роду операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів, шунтів тощо здійснюється за бюджетні кошти", - сказано в повідомленні прокуратури.
Хірурга звільнили з посади, а тепер його справу передали в суд.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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По аналогии, если хирург сэкономит "свої знання та час", то такое же право имеет сэкономить строитель, и у вас пол в многоэтажке провалится с 7-го этажа на 1-й, и повар сэкономит - накормит хитро-сделанного хирурга жаренными котятами...
Еще учитель тоже имеет право сэкономить и научить вашего сына на уроке украинского языка блатному жаргону и забористому мату!
Не думайте пожалуйста, что хирург самый обделенный и если он начнет хитрожопить, найдется много профессий, которые могут быть поэкономнее его.
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Поэтому нужно платить ВСЕМ, в том числе дворнику и учительнице, чтобы они могли себе позволить достойно платить хирургу и при этом не продавать почку!
А пока такого нет- пусть хирург ужмет свои хотелки до хотелок учительницы или повара!
Чи вижеве пацієнт після такої безплатної операції - сумнівно.
За все треба платити, особливо спеціалістам високого профілю.
Навіщо...
Спеціалістів високого профілю ОДИНИЦІ.
Первый шунт бесплатно, все последующие оплачиает пациент.
Тогда у нас скоро и медсестер не останется...
Все финансируется за счет государства, все есть, все бесплатно!
Но по факту, есть только офигенно дорогая курточка у экс министр здравоохранения, а все остальное туфта!
Я не оправдываю действия этого человека, но есть специалисты на вес золота в прямом смысле.
И не будут они работать за копейки.
Кроме светил науки с купленными дипломами.
Закусился доктор с пациентом, не сошлись в сумме. Доктор решил досуха выдоить пациента, а жадничать надо в меру, особенно в таких делах. Хирург не захотел по плохому, по хорошему хуже сам себе и сделал.
А поранені в шпиталях скільки повинні платити класним хірургам? Чи вони самі поперлися воювати, то самі хай розраховуються з лікарями?
будівництвокрадівництво"
Который воспитывает 3 малолетних детей.
Есть еще способ: Сделайте в перечне зарплат медицинские профессии повышенной квалификации требующих отточенных навыков: кардиохирург, нейрохирург, онколог (условие: опыт работы 20 и более лет, умение прозводить уникальные операции, которые не умеют делать другие) и др, и платите им те же 11 тыс у. е. только официально . Попасть в этот перечень отдельная история, это как стать судьей но с простых пациентов они драть деньги не будут. Проще сделать всё как надо, что бы не вышивки. ..
А вообще эта история разборки между конкурирующими группами хирургов. Хирург конечно не сядет, полиняет на денежку, но с хлебного места придётся уйти ...
В распоряжении журналистов оказались документы о миллионных переводах между структурами Зеленского и Коломойского
Наверняка , как и зеленый, который брал в оффшоры Зеленого Мыса по 40 млн долларов из рф -
интересной нац.ю
Они и за АТОшников брали за каждого по 145 тысяч долларов .
Опубликовано в цензор нет е .( для ботов).Фарисеи...... м лля
Документы подтвердили получение структурами Зеленского от Коломойского 40 млн долларов, выведенных из "Приватбанка" - Слідство.Інфо
03 октября, 2021, 2https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4GkQW5ZX8PrsHZAVLyIs4AuxXFz8PGLDaqQ&usqp=CAU 1https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVkg0xMs9bgqD3gPX8LSNRigb4i17xy3brug&usqp=CAU
Трояска Румания марэ !