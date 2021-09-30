ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США. ФОТОрепортаж

На базі "Південь" у Практичній гавані в Одесі почалася апробація швидкісних човнів, які раніше були передані Військово-Морським Силам Збройних Сил України в рамках американської матеріально-технічної допомоги. Йдеться про десять 7-метрових човнів з жорстким корпусом типу RIB від компанії Metal Shark.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Реактивація човнів відбуватиметься у два етапи: перший, який триває наразі, включає перевірку човнів з боку американської сторони, випробування їх на воді, запуск двигунів, перевірка роботи всіх систем, агрегатів та обладнання, проходження акваторією, відпрацювання основних елементів руху", - цитує пресслужба начальника відділу експлуатації та забезпечення технічною освітою і рятувальним майном управління експлуатації судноремонту, озброєння командування логістики командування ВМС ЗСУ капітана 1 рангу Олексія Голубєва.

За його словами, на другому етапі буде проходити навчання особового складу, який буде закріплений за даними човнами. Після засвоєння всіх початкових елементів, наші американські колеги приступлять до практичних тренувань на воді. Військові моряки вивчатимуть, як підготувати катер до виходу, правильно транспортувати, управляти та експлуатувати на воді, а потім обслуговувати та в разі необхідності проводити ремонти. Важливо, щоб як під час підготовки човнів, так вже й на воді, всі досконально знали свої дії, оперативно й чітко виконували вказівки командира.

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Як зазначається, після всіх випробувань та навчання екіпажів катери будуть передані до визначених військових частин та установ ВМС України. Отримають свої перші човни даного типу Інститут ВМС Національного університету "Одеська морська академія" та Навчальний центр ВМС ЗС України.

7M RIB — це дуже міцні багатоцільові човни для роботи на мілководді, де інші плавзасоби недоступні. Вони мають склопластиковий корпус, який по периметру обшитий надувною системою з міцного матеріалу, що дозволяє використовувати їх за будь-якої погоди. Завдяки цьому човни є універсальною платформою й ідеально підходять для широкого спектра застосувань.

Конструктивно 7M RIB може бути обладнаний двома підвісними бензиновими моторами або одним дизельним водометним двигуном. Також однією з головних переваг катерів цього типу є їхня зручна транспортабельність.

















