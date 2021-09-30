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ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США. ФОТОрепортаж

На базі "Південь" у Практичній гавані в Одесі почалася апробація швидкісних човнів, які раніше були передані Військово-Морським Силам Збройних Сил України в рамках американської матеріально-технічної допомоги. Йдеться про десять 7-метрових човнів з жорстким корпусом типу RIB від компанії Metal Shark.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Реактивація човнів відбуватиметься у два етапи: перший, який триває наразі, включає перевірку човнів з боку американської сторони, випробування їх на воді, запуск двигунів, перевірка роботи всіх систем, агрегатів та обладнання, проходження акваторією, відпрацювання основних елементів руху", - цитує пресслужба начальника відділу експлуатації та забезпечення технічною освітою і рятувальним майном управління експлуатації судноремонту, озброєння командування логістики командування ВМС ЗСУ капітана 1 рангу Олексія Голубєва.

За його словами, на другому етапі буде проходити навчання особового складу, який буде закріплений за даними човнами. Після засвоєння всіх початкових елементів, наші американські колеги приступлять до практичних тренувань на воді. Військові моряки вивчатимуть, як підготувати катер до виходу, правильно транспортувати, управляти та експлуатувати на воді, а потім обслуговувати та в разі необхідності проводити ремонти. Важливо, щоб як під час підготовки човнів, так вже й на воді, всі досконально знали свої дії, оперативно й чітко виконували вказівки командира.

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Як зазначається, після всіх випробувань та навчання екіпажів катери будуть передані до визначених військових частин та установ ВМС України. Отримають свої перші човни даного типу Інститут ВМС Національного університету "Одеська морська академія" та Навчальний центр ВМС ЗС України.

7M RIB — це дуже міцні багатоцільові човни для роботи на мілководді, де інші плавзасоби недоступні. Вони мають склопластиковий корпус, який по периметру обшитий надувною системою з міцного матеріалу, що дозволяє використовувати їх за будь-якої погоди. Завдяки цьому човни є універсальною платформою й ідеально підходять для широкого спектра застосувань.

Конструктивно 7M RIB може бути обладнаний двома підвісними бензиновими моторами або одним дизельним водометним двигуном. Також однією з головних переваг катерів цього типу є їхня зручна транспортабельність.

ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 01
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 02
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 03
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 04
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 05
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 06
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 07
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 08
ВМС України почали тестування швидкісних човнів, отриманих від США 09

Автор: 

ВМС (1388) випробування (403) корабель (1613) оборона (4790) США (23009) флот (331)


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Топ коментарі
+12
Ща сделают... Бубочка только насос достанет...
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30.09.2021 17:14
+8
Такие лодки могли бы и сами делать. Но мешают.
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30.09.2021 17:00
+7
От тупі американці! Мало того що самі такий непотріб експлуатують, так ще і нам дарують! А нам потрібні броненосці!
Я вас, дібілів, вище написавших, правельно зрозумів?
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30.09.2021 18:13
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Такие лодки могли бы и сами делать. Но мешают.
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30.09.2021 17:00 Відповісти
Ща сделают... Бубочка только насос достанет...
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30.09.2021 17:14 Відповісти
Це той насос яким Воно по клавішам стукало?
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30.09.2021 18:47 Відповісти
Той насос вже здувся.
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30.09.2021 18:54 Відповісти
А было 70 (семьдесят) Карл боевых вымпелов ВМС Украины...
Остались одни даровые надувные лодки ....

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04.10.2021 19:33 Відповісти
хто заважає? в Харк.обл є виробник Бріг, експортер зі світовим ім'ям, доречі, таке і не знати... наче ще є якийсь в Києві.
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30.09.2021 17:16 Відповісти
Сделать конечно могут и у нас. Но кто их купит?

Если и делают то на экспорт.
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30.09.2021 17:24 Відповісти
Такі човни давно вже роблять в Україні і ВМС їх іноді закуповує, але це подарунок від Америки, тому це добре. До речі, українські човни набагато вищої якості і зараз лідирують у світі і за якістю і за дизайном.
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30.09.2021 21:30 Відповісти
На Дунай их, накуй!
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30.09.2021 17:15 Відповісти
Дожились,ВМФ Украины будут плавать а не ходить по морям
на надувных презирвативах.
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30.09.2021 17:15 Відповісти
Трындец панове ! Ну реально ,на фига давать ВатаТВ лишний повод поизголяться .
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30.09.2021 17:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rllO2jzaznY
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30.09.2021 17:24 Відповісти
Буде на чому Неїжпапі на рибалку їздити.
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30.09.2021 17:34 Відповісти
Такие скоростные лодки подойдут полиции водной или спецназу но не на баланс ВМС Украины
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30.09.2021 17:45 Відповісти


На Дунай их, накуй!



Погранцам...и на Днестр тоже
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30.09.2021 19:25 Відповісти
А мы на эти лодки установим Джавелины!
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30.09.2021 17:54 Відповісти
От тупі американці! Мало того що самі такий непотріб експлуатують, так ще і нам дарують! А нам потрібні броненосці!
Я вас, дібілів, вище написавших, правельно зрозумів?
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30.09.2021 18:13 Відповісти
Давать такое для обороны от России-это издевательство...
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30.09.2021 18:17 Відповісти
..лайк, звичайно, але броньовані та вже навіть перевірені вогнем катери Пороха-Рибальського - крутіші.. зебілам-тупорилим не зрозуміти..
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30.09.2021 18:30 Відповісти
Це абсолютно різні класи човнів для різних завдань.
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30.09.2021 21:31 Відповісти
На рыбалку гонять самое то
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30.09.2021 19:06 Відповісти
Ой ой шо робиться срамота яка Будемо воювати на надувних лодках розвалили наші суднобудівні заводи це зробили ********** диверсанти
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30.09.2021 19:49 Відповісти
"
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США..."

Маю надію що випробовування проводять на москалях.
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01.10.2021 00:35 Відповісти
А робота камикадзе нельзя из них сделать?
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04.10.2021 19:30 Відповісти
 
 