На місці зруйнованого моста у Львівській області будують новий довжиною 141 м, - "Укравтодор". ФОТО

На Львівщині біля села Гайок будують 141-метровий міст європейської якості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Міст через річку Західний Буг є частиною траси Н-17 Львів - Радехів - Луцьк. У травні старий міст, який давно вичерпав свій технологічний ресурс, упав. За словами керівника Служби автомобільних доріг у Львівській області Олега Берези, це створило багато незручностей.

"Доводилося долати чималий відрізок дороги, щоб об'їхати зруйнований міст. Завдяки тому, що цю споруду ми планували реконструювати, на момент його руйнування у нас була готова проєктна документація. Впродовж декількох місяців ми отримали всі дозвільні документи на проведення будівельних робіт, забезпечили переправу для пішоходів, облаштували тимчасовий міст, провели демонтаж зруйнованих елементів і приступили до будівництва основного моста", - розповів він.

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Так, згідно з проєктом у рамках президентської програми "Велике будівництво" новий міст матиме довжину 141,5 м і ширину проїжджої частини 9,5 м. Крім того, на мосту будуть тротуари шириною 1,8 м з обох боків. Також тут з'являться нові бар'єрні огорожі, дорожні знаки, освітлення і розмітка.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершують реконструкцію стадіону "Спартак" у Кривому Розі.



