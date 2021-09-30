Заступник начальника відділення поліції на Харківщині катував чоловіка заради визнання у вбивстві. Тепер він може сісти на термін від 5 до 10 років. ФОТО

Заступника начальника відділу поліції Чугуївського районного управління Головного управління Національної поліції в Харківській області підозрюють у катуваннях за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.127 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваний - підполковник поліції. У листопаді 2019 р. він розслідував убивство чоловіка. Дізнавшись від свідків, що загиблий товаришував із місцевим жителем, він разом з іншими правоохоронцями з'явився до того додому.

"Побачивши, що чоловік вже спить, поліцейський почав бити його дерев'яною палицею по спині, після чого притиснув його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати. Після цього правоохоронці одягли на чоловіка наручники, доставили у відділ поліції, де впродовж тривалого часу по черзі били його заповненою водою пластиковою пляшкою", - повідомили в прокуратурі.

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30 вересня 2021р. заступнику начальника відділення поліції повідомили про підозру. Тепер його хочуть усунути з посади та обрати запобіжний захід.

За тортури поліцейському загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.