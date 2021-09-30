УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12114 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 196 19

Заступник начальника відділення поліції на Харківщині катував чоловіка заради визнання у вбивстві. Тепер він може сісти на термін від 5 до 10 років. ФОТО

Заступник начальника відділення поліції на Харківщині катував чоловіка заради визнання у вбивстві. Тепер він може сісти на термін від 5 до 10 років. ФОТО

Заступника начальника відділу поліції Чугуївського районного управління Головного управління Національної поліції в Харківській області підозрюють у катуваннях за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.127 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваний - підполковник поліції. У листопаді 2019 р. він розслідував убивство чоловіка. Дізнавшись від свідків, що загиблий товаришував із місцевим жителем, він разом з іншими правоохоронцями з'явився до того додому.

"Побачивши, що чоловік вже спить, поліцейський почав бити його дерев'яною палицею по спині, після чого притиснув його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати. Після цього правоохоронці одягли на чоловіка наручники, доставили у відділ поліції, де впродовж тривалого часу по черзі били його заповненою водою пластиковою пляшкою", - повідомили в прокуратурі.

Читайте також: Співробітники СБУ викрали підприємця в Києві, катували його і змусили віддати 7 біткоїнів, - ЦПК

30 вересня 2021р. заступнику начальника відділення поліції повідомили про підозру. Тепер його хочуть усунути з посади та обрати запобіжний захід.

За тортури поліцейському загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Заступник начальника відділення поліції на Харківщині катував чоловіка заради визнання у вбивстві. Тепер він може сісти на термін від 5 до 10 років 01

Автор: 

Нацполіція (15193) прокуратура (3682) катування (603) тортури в міліції (21) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Как в старое-доброе время, которое оказывается и поныне продолжается. Целый подполковник, сразу видна милицейская закалка и старая школа
показати весь коментар
30.09.2021 17:28
+11
Реформатор авакав ?
показати весь коментар
30.09.2021 17:29
+10
сначала выполняй - а потом обжалуй
помните?
показати весь коментар
30.09.2021 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так может это он и убил, полицейский.
показати весь коментар
30.09.2021 17:27 Відповісти
Наша полиция, это настоящий цирк уродов!
показати весь коментар
30.09.2021 17:27 Відповісти
сначала выполняй - а потом обжалуй
помните?
показати весь коментар
30.09.2021 17:27 Відповісти
Как в старое-доброе время, которое оказывается и поныне продолжается. Целый подполковник, сразу видна милицейская закалка и старая школа
показати весь коментар
30.09.2021 17:28 Відповісти
так це ж Харків
показати весь коментар
30.09.2021 17:29 Відповісти
Реформатор авакав ?
показати весь коментар
30.09.2021 17:29 Відповісти
Ого як швидко спрацювали. Злочин відбувся в 2019 а підозра в 2021. От шкода тільки що спільників ще не знайшли.. ну нічого років за десять...😊
показати весь коментар
30.09.2021 17:34 Відповісти
Возможно искали не преступника, а идеального кандидата, что бы подставить и сделать виновным...
показати весь коментар
30.09.2021 17:41 Відповісти
Какие 5-10 ,на ПОЖИЗНЕННОЕ суку !
показати весь коментар
30.09.2021 17:39 Відповісти
интересно, какой процент преступлений "раскрывают" именно этим способом?
показати весь коментар
30.09.2021 17:40 Відповісти
0.1%. Остальные раскрывает Коломбо
показати весь коментар
30.09.2021 19:13 Відповісти
Как то не видно в таких новостях жирного хлебала Геращенко, да и министр ВД никак не комментирует...
показати весь коментар
30.09.2021 18:18 Відповісти
10 лет МАЛО. Этому скоту пожизненное нужно дать, ну или хоть 15 лет.
показати весь коментар
30.09.2021 18:44 Відповісти
Разница с другими только в том что прошел крайним...
показати весь коментар
30.09.2021 19:14 Відповісти
Цитата неполная.
На УП текст имеет продолжение:

"...После этого полицейские надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где более часа поочередно били заполненной водой пластиковой бутылкой по голове.

А подполковник не ограничился избиением - он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии пострадавшему.

Не выдержав пыток, человек взял на себя вину за убийство."

=========
5 лет - слишком мало.
показати весь коментар
30.09.2021 19:28 Відповісти
усі хто купив люстрацію- усі вони покидьки
показати весь коментар
30.09.2021 19:31 Відповісти
Ключевой смысл - "может". Это как с пьяными мусора и, убившими 5-летнего ребенка
показати весь коментар
30.09.2021 21:04 Відповісти
коли мусора будуть сидіти в загальних тюрмах та зонах, тоді почнуть поважати закони, яким служать, а не не "червоних" курортах, як зараз
показати весь коментар
30.09.2021 21:53 Відповісти
дайте оружие людям иди мы сами начнем их кончать....
показати весь коментар
03.10.2021 19:54 Відповісти
 
 