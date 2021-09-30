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Під час українсько-румунського навчання "Ріверайна - 2021" відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю. ФОТОрепортаж

Учасники двостороннього українсько-румунського навчання "Ріверайна - 2021" відпрацювали висадку десанту на ділянку берега річки Дунай.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 01

За легендою навчань, противник захопив важливий інфраструктурний об'єкт на одному з берегів Дунаю. Для його деблокування було проведено висадку тактичного десанту.

Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 02
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 03
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 04

"На початковому етапі підрозділ морської піхоти прибув на вертольоті Мі-8 у певний район. Після десантування посадочним способом морпіхи виявили і знищили сили противника, закріпилися на ділянці узбережжя й утримували його до підходу основних сил. Тим часом інший підрозділ висадився на необладнаній ділянці берега з десантного катера "Сватове". Об'єднавшись, морські піхотинці звільнили захоплений ворогом об'єкт і надали можливість відновити його роботу", - сказано в описі проведених навчань.

Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 05
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 06
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 07
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 08

Цього ж дня учасники навчань "Ріверайна - 2021" відпрацювали проводку кораблів за тралами на замінованій ділянці русла річки, тактичне маневрування, доглядову операцію і порятунок людини, яка впала за борт.

Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 09
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 10
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 11
Під час українсько-румунського навчання Ріверайна - 2021 відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю 12

Автор: 

ВМС (1388) Дунай (170) оборона (4790) військові навчання (2776)


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от де наші МБАКи на своєму місці. прикро що ворог в протилежнуму боці
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30.09.2021 20:05 Відповісти
А на чей берег высаживались? Наш или Румынский
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01.10.2021 08:08 Відповісти
 
 