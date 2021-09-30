Під час українсько-румунського навчання "Ріверайна - 2021" відпрацьовано висадку десанту на береги Дунаю. ФОТОрепортаж

Учасники двостороннього українсько-румунського навчання "Ріверайна - 2021" відпрацювали висадку десанту на ділянку берега річки Дунай.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

За легендою навчань, противник захопив важливий інфраструктурний об'єкт на одному з берегів Дунаю. Для його деблокування було проведено висадку тактичного десанту.







"На початковому етапі підрозділ морської піхоти прибув на вертольоті Мі-8 у певний район. Після десантування посадочним способом морпіхи виявили і знищили сили противника, закріпилися на ділянці узбережжя й утримували його до підходу основних сил. Тим часом інший підрозділ висадився на необладнаній ділянці берега з десантного катера "Сватове". Об'єднавшись, морські піхотинці звільнили захоплений ворогом об'єкт і надали можливість відновити його роботу", - сказано в описі проведених навчань.









Цього ж дня учасники навчань "Ріверайна - 2021" відпрацювали проводку кораблів за тралами на замінованій ділянці русла річки, тактичне маневрування, доглядову операцію і порятунок людини, яка впала за борт.







