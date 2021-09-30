Акція-перформанс на підтримку українського політв'язня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
30 вересня на Майдані Незалежності в Києві пройшла акція-перформанс до Дня народження українського політв'язня в РФ Володимира Дудки, якому виповнилося 57 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед учасниками акції на стільці зі зв'язаними руками і з мішком на голові сидів чоловік. Він уособлював політв'язня, якого вже 5 років незаконно утримують у Росії.
У заході взяли участь колишні політв'язні Кремля - Олег Сенцов і Володимир Перлів.
В кінці акції мотузку розрізав і звільнив в'язня батько політв'язня Валентина Виговського - Петро Виговський.
Також присутні підписали вітальну листівку для Володимира Дудки.
Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. За версією слідства, Дудка і Бессарабов нібито були учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою.
4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Володимира Дудку утримують у ФКУ ВК-11 УФСВП Росії у Ставропольському краї.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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