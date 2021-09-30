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Акція-перформанс на підтримку українського політв'язня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 вересня на Майдані Незалежності в Києві пройшла акція-перформанс до Дня народження українського політв'язня в РФ Володимира Дудки, якому виповнилося 57 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед учасниками акції на стільці зі зв'язаними руками і з мішком на голові сидів чоловік. Він уособлював політв'язня, якого вже 5 років незаконно утримують у Росії.

Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 01
Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 02
Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 03

У заході взяли участь колишні політв'язні Кремля - ​​Олег Сенцов і Володимир Перлів.

Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 04

Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 05
Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 06

В кінці акції мотузку розрізав і звільнив в'язня батько політв'язня Валентина Виговського - Петро Виговський.

Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 07

Також присутні підписали вітальну листівку для Володимира Дудки.

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Акція-перформанс на підтримку українського політвязня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва 08

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. За версією слідства, Дудка і Бессарабов нібито були учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. 

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Володимира Дудку утримують у ФКУ ВК-11 УФСВП Росії у Ставропольському краї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

акція (1455) Київ (19524) політв’язні (1355) Богачук Олег (1457) Дудка Володимир (37)


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ЗЕленій "ОПГ", на жаль, плювати і на ції і на бранців *****, але будуть робити вигляд для інфуЗЕрій, що то їх турбує. Он киримли зараз клюнули на "Кримську платформу" та "закон про корінні народи" і тепер не помічають злочинні дії ЗЕвлади, бо вірять , що ЗЕ їм ще автономію зробить в Херсонській області на час окупації Криму.
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30.09.2021 23:32 Відповісти
 
 