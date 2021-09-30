Акція-перформанс на підтримку українського політв'язня в РФ Дудки пройшла в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 вересня на Майдані Незалежності в Києві пройшла акція-перформанс до Дня народження українського політв'язня в РФ Володимира Дудки, якому виповнилося 57 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед учасниками акції на стільці зі зв'язаними руками і з мішком на голові сидів чоловік. Він уособлював політв'язня, якого вже 5 років незаконно утримують у Росії.







У заході взяли участь колишні політв'язні Кремля - ​​Олег Сенцов і Володимир Перлів.





В кінці акції мотузку розрізав і звільнив в'язня батько політв'язня Валентина Виговського - Петро Виговський.

Також присутні підписали вітальну листівку для Володимира Дудки.

Читайте також: Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. За версією слідства, Дудка і Бессарабов нібито були учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Володимира Дудку утримують у ФКУ ВК-11 УФСВП Росії у Ставропольському краї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.