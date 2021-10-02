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Зеленський прибув до Трускавця на засідання фракції "СН", проігнорувавши представників ЗМІ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув в готель Rixos-Prykarpattya на засідання фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ

Він привітався із журналістами, які чекали на нього біля входу в готель, проте не захотів відповідати на питання, які ставили представники ЗМІ. Президент зайшов в готель і пішов на засідання фракції.

Зеленський прибув до Трускавця на засідання фракції СН, проігнорувавши представників ЗМІ 01
Зеленський прибув до Трускавця на засідання фракції СН, проігнорувавши представників ЗМІ 02

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів журналістам, що у глави держави буде "програмний виступ", в якому він дасть свою оцінку ситуації в країні.

За його словами, президент залишиться ночувати в Трускавці.

Читайте також: На засіданні фракції "СН" в Трускавці розпочалася сесія із силовиками щодо пріоритетів зовнішньої і внутрішньої безпеки, - Кравчук. ФОТО

Зеленський Володимир (23832) Трускавець (94) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+18
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02.10.2021 13:24
+15
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02.10.2021 13:29
+13
а пианину с собой захватил? какой в трускавце концерт без пианины и инструмента с оркестром?
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02.10.2021 13:24
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а пианину с собой захватил? какой в трускавце концерт без пианины и инструмента с оркестром?
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02.10.2021 13:24 Відповісти
струмент стерся,Сопля вже не та
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02.10.2021 13:57 Відповісти
Я тебе не дорогенька!(с)
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02.10.2021 13:24 Відповісти
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02.10.2021 13:24 Відповісти
Выездной балаган состоялся .
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02.10.2021 13:25 Відповісти
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02.10.2021 14:12 Відповісти
И где наши Маруся Зверобой с Федыной, когда они так нужны?
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02.10.2021 13:26 Відповісти
А на що вони надіялись, він (президент), вже два роки на них (ЗМІ) кладе.
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02.10.2021 13:26 Відповісти
а не свистишь ли? самая длинная в мире конференция, это что - "поклал" или "положил"? а шашлыки со СМЯ-ми - это "наклал", или "наложил"?
ненавижу лжецов просто, хотя они и могут быть т.н. "патриотами".
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02.10.2021 13:57 Відповісти
Ну хіба що для тупих інфуЗЕрій та "пресконференція" була.
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02.10.2021 14:12 Відповісти
та ок, но была и там были журналюги - так что выше оратор либо сознательно солгал, либо балабол просто.
я тоже не верю(не смотрел) шо ему какие уж совсем кринжовые вопросы задавали. хотя - че, всех их купили тупо? как с Трупиным не так давно шо все почти поудаляли прискорбный инцидент
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02.10.2021 14:17 Відповісти
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02.10.2021 13:29 Відповісти
недорогенькие ваше на шашлык с вовой не ходили так он вам и не фига не скажет
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02.10.2021 13:35 Відповісти
А как же они хотели(сми)..с грязи в кня...пардон--в клоуны, а с клоуна в президенты(князем здесь даже не пахнет)...
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02.10.2021 13:36 Відповісти
Зеленский прибыл в Трускавец на заседание фракции "СН" .-К ним бы ещё Коломойского, а весь кодлан-в самолёт и в Израиль. Строить светлое будущее. По Марксу.
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02.10.2021 13:37 Відповісти
Шо на велике доехал?
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02.10.2021 13:44 Відповісти
Существует большая опасность, шо слабый интеллект Вовчика не осилит влияние своего окружения, причём не без помощи уголовника путлера, за ним должны наблюдать авторитетные психологи, возможно Вовчик уже не принадлежит себе, и уже нуждается в смирительной рубашке, кстати, у нас есть свой, украинский, богом данный президент - Ярош.
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02.10.2021 13:56 Відповісти
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02.10.2021 14:11 Відповісти
ВІРЮ !!! Я теж прочитав і заплакав...
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02.10.2021 17:57 Відповісти
журнашлюпки
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02.10.2021 14:59 Відповісти
 
 