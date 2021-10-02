Зеленський прибув до Трускавця на засідання фракції "СН", проігнорувавши представників ЗМІ. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прибув в готель Rixos-Prykarpattya на засідання фракції "Слуга народу".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він привітався із журналістами, які чекали на нього біля входу в готель, проте не захотів відповідати на питання, які ставили представники ЗМІ. Президент зайшов в готель і пішов на засідання фракції.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів журналістам, що у глави держави буде "програмний виступ", в якому він дасть свою оцінку ситуації в країні.
За його словами, президент залишиться ночувати в Трускавці.
Топ коментарі
+18 Rhodesian
показати весь коментар02.10.2021 13:24
+15 Zelya Vsyo
показати весь коментар02.10.2021 13:29
+13 Ferdous Shibani
показати весь коментар02.10.2021 13:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ненавижу лжецов просто, хотя они и могут быть т.н. "патриотами".
я тоже не верю(не смотрел) шо ему какие уж совсем кринжовые вопросы задавали. хотя - че, всех их купили тупо? как с Трупиным не так давно шо все почти поудаляли прискорбный инцидент