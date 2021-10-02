Зеленський прибув до Трускавця на засідання фракції "СН", проігнорувавши представників ЗМІ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув в готель Rixos-Prykarpattya на засідання фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він привітався із журналістами, які чекали на нього біля входу в готель, проте не захотів відповідати на питання, які ставили представники ЗМІ. Президент зайшов в готель і пішов на засідання фракції.





Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів журналістам, що у глави держави буде "програмний виступ", в якому він дасть свою оцінку ситуації в країні.

За його словами, президент залишиться ночувати в Трускавці.

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