Рівно 31 рік тому почалася студентська Революція на граніті в Києві. Основні вимоги мітингувальників. ФОТО

Сьогодні, 2 жовтня, виповнюється 31 рік від початку Революції на граніті - масової студентської акції протесту в Києві, яка мала доленосне значення для України і увійшла в історію як "перший Майдан".

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук волонтерка Леся Гордюк, інформує Цензор.НЕТ

Вона нагадує, що організатори студентського протесту висунули п'ять заздалегідь узгоджених чітких вимог до влади:

- відмовитися від підписання нового Союзного договору;

- провести перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року;

- повернути на територію УРСР українських солдатів і призовників (відряджених, зокрема, в гарячі точки), а також забезпечити проходження військової служби призовниками-українцями виключно на території республіки;

- націоналізувати майно Компартії України і комсомолу;

- відправити у відставку голову Ради Міністрів УРСР Віталія Масола.

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"Такий метод протесту був для України безпрецедентним - до сих пір індивідуальні голодування оголошували тільки політв'язні і репресовані українці. Українська революція на граніті стала знаковою подією для України, оскільки, крім її прямих політичних наслідків, стала першим за довгі роки прикладом успішного громадського протесту в Україні ", - резюмувала волонтерка.