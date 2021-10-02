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Новини Фото Революція в Україні
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Рівно 31 рік тому почалася студентська Революція на граніті в Києві. Основні вимоги мітингувальників. ФОТО

Сьогодні, 2 жовтня, виповнюється 31 рік від початку Революції на граніті - масової студентської акції протесту в Києві, яка мала доленосне значення для України і увійшла в історію як "перший Майдан".

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук волонтерка Леся Гордюк, інформує Цензор.НЕТ

Вона нагадує, що організатори студентського протесту висунули п'ять заздалегідь узгоджених чітких вимог до влади:

- відмовитися від підписання нового Союзного договору;

- провести перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року;

- повернути на територію УРСР українських солдатів і призовників (відряджених, зокрема, в гарячі точки), а також забезпечити проходження військової служби призовниками-українцями виключно на території республіки;

- націоналізувати майно Компартії України і комсомолу;

- відправити у відставку голову Ради Міністрів УРСР Віталія Масола.

Рівно 31 рік тому почалася студентська Революція на граніті в Києві. Основні вимоги мітингувальників 01

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"Такий метод протесту був для України безпрецедентним - до сих пір індивідуальні голодування оголошували тільки політв'язні і репресовані українці. Українська революція на граніті стала знаковою подією для України, оскільки, крім її прямих політичних наслідків, стала першим за довгі роки прикладом успішного громадського протесту в Україні ", - резюмувала волонтерка.

революція (312) СРСР (346) студенти (434)


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Топ коментарі
+21
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02.10.2021 14:22
+17
Реальность это 73 % дебилов,которые от уклониста ждали победы Украины.
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02.10.2021 14:20
+10
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02.10.2021 14:12
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02.10.2021 14:12 Відповісти
Иных уж нет а те далеча
Лапша на ухах отвисла
Такая вот реальность
Наивнаяч малэча
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02.10.2021 14:13 Відповісти
Реальность это 73 % дебилов,которые от уклониста ждали победы Украины.
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02.10.2021 14:20 Відповісти
Чей Крым?
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02.10.2021 14:29 Відповісти
Украинский Крым .Встречный вопрос зеадепту,так Украина акриса немецких сериалов,или все таки твоя родина ,которую уничтожает зеколомойский все так же выпрашивая деньги?
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02.10.2021 14:37 Відповісти
вы не ответили на мой вопрос.
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02.10.2021 15:45 Відповісти
Я ответил на ваш вопрос. Я отвечаю на вопросы так как я считаю нужным,а не так что вы хотите услышать . Привыкайте к демократии.
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02.10.2021 16:20 Відповісти
Вы перестали пить водку по утрам или нет?
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02.10.2021 15:43 Відповісти
Боюсь что зеадепты водкой только закусывают.
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02.10.2021 15:47 Відповісти
основна вимога - не відправляти з України служити в Афган і Карабах
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02.10.2021 14:21 Відповісти
Ефект доміно | Колапс. Як українці зруйнували імперію зла | Епізод п'ятий - https://www.youtube.com/watch?v=iVWV7e3zt0M&ab_channel=UA%3A%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
на 36:30
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02.10.2021 14:30 Відповісти
У жовтні 1990-го Афган 1,5 роки як закінчився. А от про Карабахи, Фергани, Таджикистани і взагалі за межі України - так. А ще про відміну обов'язкової військової кафедри у внз для тих, служив строкову.
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04.10.2021 10:50 Відповісти
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02.10.2021 14:22 Відповісти
Вот поэтому и выбрали Зеленского ,потому что все предыдущие 28 лет воровали и работали на олигархов,не платили налогов и опять воровали
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02.10.2021 15:25 Відповісти
Наш народ обирав, обирає і обиратиме тих, на кого вказує зомбоящик.
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02.10.2021 18:36 Відповісти
А чого можна чекати від людей котрі бажали незалежності і обрали для цього комуняку Кравчука. Де логіка
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02.10.2021 22:04 Відповісти
Осталось только выяснить сколько было в конверте, который Доний получил у Кравчука.
А в остальном - как всегда.
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02.10.2021 14:23 Відповісти
Хрещатик пустой) не то что сейчас. Ех такую страну просрали)
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02.10.2021 14:23 Відповісти
Сейчас єтим студентам за 50 и они недоумевают в каментах, почему пенсия меньше коммунальных платежей.
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02.10.2021 14:26 Відповісти
Доний за эти годы так прибарахлился, что ложил на вашу пенсию, хоть она у него и депутатская.
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02.10.2021 14:32 Відповісти
патамуша вони нe виростили новe поколiння як способнe нe тiльки виходити на майдан а i робити нормальний вибiр.
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02.10.2021 14:34 Відповісти
Ех, чому ж ми безнадійно відстали від поляків....
Менталітет ?
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02.10.2021 14:28 Відповісти
школа. нeрeформована школа. яка по колу продукує всe тiх ж совкiв.
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02.10.2021 14:35 Відповісти
Глупость. И отсутствие наглядного близкого примера.
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02.10.2021 14:38 Відповісти
а близький приклад є. алe вiн нe ******** а совковий: взятки вчитeлям у вигляд збору коштiв на всe i вся. воплi вчилок коли вони сaмi виннi алe кишка тонка признати цю вину i роблять винними дiтeй... цe всe виховання. цe всe приклад для наслiдування. поки вчилки валують що нe виховують.
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02.10.2021 14:46 Відповісти
Это сложный пример. Польше было проще ориентироваться .глядя на Германию.
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02.10.2021 14:48 Відповісти
а украiнц тeж боготворять нiмцiв. поки з цими штазями самi нe столкнуться тeт-а-тeт. потiм eйфорiя проходить
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02.10.2021 14:50 Відповісти
сложний вiн лишe для тих хто нe знає що самe зi школи народились усi вади i пороки ******** обраних до Зe парламeнта.
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02.10.2021 14:55 Відповісти
на 13:58 сумський колхоз стс бeрe iнтeрв"ю у такого ж сумського колхозу алe пeдкоронованого. пeрший допомагає позориться другому а значить є колхозом тeж. хоч журналiстка i говорить укранською.

алe цього замало. стс щe бeрe iнтeрв"ю на 15:18 у какающьоi майбутньоi студeнтки що збирається вступати до нeзрозумло якою мовою викладющєго пeдахогiчного колхозу.

https://www.youtube.com/watch?v=GgOp2ZGVHDQ
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02.10.2021 15:37 Відповісти
батьки сос:
Roman Korsun разом з https://uk-ua.facebook.com/olena.bondarenko.9?__cft__[0]=AZVMGCqNUCX74Qr3Efb95w9NXMTgzpuauOq820kETc4sagqFy0nX4htt-zn2XYcpHyRlWpZsy7U15CfIpRALKgxrw1MV3ZYTwhVHnBj1PyPZzRpi-9ERT5U_qv-8NbX50UtWabLj5Il9ylYPfI5k_yOOisjoVbrqQE6RB--9OAUuSSvnZoJKYWoWl2IuaYqXEveJBu5dfmJTNN00LElI0Pu3&__tn__=-]C%2CP-R Olena Bondarenko і Alena Parfenova.

https://www.facebook.com/groups/1447547535497898/posts/2992697440982892/?__cft__[0]=AZVMGCqNUCX74Qr3Efb95w9NXMTgzpuauOq820kETc4sagqFy0nX4htt-zn2XYcpHyRlWpZsy7U15CfIpRALKgxrw1MV3ZYTwhVHnBj1PyPZzRpi-9ERT5U_qv-8NbX50UtWabLj5Il9ylYPfI5k_yOOisjoVbrqQE6RB--9OAUuSSvnZoJKYWoWl2IuaYqXEveJBu5dfmJTNN00LElI0Pu3&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

I HAVE A DREAM
28.08.1963 року Мартін Лютер Кінг молодший виступив зі сходів меморіалу Лінкольна у Вашингтоні із промовою проти сегрегації та дискримінації темношкірого населення. Із сегрегацією наче покінчили, щодо дискримінації ще є питання.
У МЕНЕ ТЕЖ Є МРІЯ
Мрія, що батьки перестануть боятися - "Школу не вкажу, бо боюся."
Мрія, що школа перестане бути місцем, де діти отримують таке:
"Англічанка:
- Я, бл*дь, вам це пояснювала, чого не вивчили! Сідай, одиниця.
Вчителька природи:
- А деяким я б радила перевестися назад в 4 клас або взагалі забрати документи з цієї школи. Особливо тобі, Бондарь. (Звісно, учні починають сміятися з Бондаря всім хором).
Фізкультура:
- Якщо учня немає місяць на уроці не з причин хвороби, то мама може сісти в тюрму. І з тобою це може статися, Савчук. (Хор сміху однокласників).
Класний керівник:
- Зніми куртку. Ти не на базарі. Бачиш-но, холодно йому.
Укр мова:
- Заховай пляшку назад в рюкзак. Пити на уроці не можна. Тобі перерви мало?
Математика:
- Заберіть цей подарунок. Зіпсували мені настрій сьогодні. Краще б вели себе нормально. Ви найгірші серед усіх трьох класів."
У мене є мрія, що у матерів не опускатимуться руки від безвиході - "Я не маю жодної надії, що це зміниться в цій країні. Мені страшно за свою дитину, бо я не можу її захистити від усього цього концтабору водночас."
Я дуже сподіваюсь, що кожен нарешті зрозуміє:
Ці 20 відсотків населення - 100 відсотків майбутнього!
P.S. Спробую пояснити цю "вищу математику" простими словами. Діти, коли вироституть, будуть ставитися до школи і до вчителів, так само як до них ставилися школа і вчителі.
Тому, тим хто проголошує "світоглядну позицію кожного українця - повага до Вчителя!", варто зрозуміти, що повага до вчителя, починається з поваги вчителя до дитини.
P.P.S. Я дуже сподіваюсь, що це не лише мрії. Зрештою, через кілька десятків років Барак Обама став першим темношкірим президентом США.
НЕ БУВАЄ НЕМОЖЛИВОГО!
На неможливе потрібно більше часу.
... кілька десятків років ..
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02.10.2021 16:07 Відповісти
"Ех, чому ж ми безнадійно відстали від поляків....
Менталітет ?"
Ні, його відсутність.
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02.10.2021 18:38 Відповісти
Бо вони обрали реформатора Леха Валенсу.
А ми слухали комуняцькі казки Кравчука і його "новиє ліца"- вчорашніх комуняк, казки про те що прийде реформатор Чорновіл з бандеровцами і всіх з'їсть на обід хто говорить російською, особливо військових що понаприїхало з ГДР, Прибалтики бо там хвашисти а українці толерантні і не примушують вчити мову
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02.10.2021 22:02 Відповісти
Время наивных надежд. Никто наверно не догадывался что все они скоро станут рабами олигархов.
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02.10.2021 14:35 Відповісти
Та да, безусловно в колхозах без паспорта трудодни отрабатывать и гробить здоровье было выгоднее. Чтоб в городе какой-нибудь зав.маг или глав.врач бесплатно возил каждое лето жену на курорты и покупал молоко по цене дешевле воды
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02.10.2021 21:54 Відповісти
НЕ сделали люстрацию всех бывших при власти. Те протащили российских агентов. Затем они вместе разграбили страну и вырастили олигархов,которые и поныне тормозят страну. Завладев всеми ресурсами и доведя население до нищеты,они получили возможность подкупить любого. Поэтому все продаются ради синицы.Забывая о журавле. Который в небе для всех.
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02.10.2021 14:37 Відповісти
Тогдашние 73 % ж хотели мягкий переход. А не как у Прибалтов. Ну и выбрали "новых лиц"- вчерашних комуняк, знающих как разворовывать союз и Украину в частности. Абы не Майдан, абы не Черновол
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02.10.2021 21:52 Відповісти
хахаха i пачьом камєнтiк?
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02.10.2021 14:47 Відповісти
Майдан это хорошо.Коцапы показали кем они являются для украинцев😂🌷×××
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02.10.2021 14:50 Відповісти
Мост гавно. Уже сейчас он нарушает экологию.Что мы и видим в виде ливней. Приток медуз,которые хоронят купальный сезон в морях. Мор птиц.Рыбы.
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02.10.2021 14:50 Відповісти
природа своє зробить i нарушить його
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02.10.2021 14:56 Відповісти
Есть у революции начало, нет у революции конца
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02.10.2021 14:55 Відповісти
Шота опять спам не открывается😭😂🌷
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02.10.2021 15:02 Відповісти
с того часу миноло 31 рік... і
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02.10.2021 15:16 Відповісти
700 грн за 8 часов или 14 175 за 162 часа

оператор тех-установ. 5-го разряда на НПЗ (Кременчуг) немного менше получает
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02.10.2021 15:30 Відповісти
гроші то таке, головне що "добрий пан"
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02.10.2021 15:32 Відповісти
"добрий пан" - это попытка подмены понятий со стороны писак про панов и холопов
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02.10.2021 15:50 Відповісти
- национализировать имущество Компартии Украины и комсомола; Источник:

Готово!!!

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02.10.2021 19:31 Відповісти
Интересно, куда ж делось имущество компартии Украины? Кто национализировал.
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02.10.2021 19:47 Відповісти
Перекрашенные в сине-желтый вчерашние комуняцкие "новые лица" за которых в 1991 и проголосовали тогдашние 73%. Абы не Майдан, а то придут буржуазные националисты с Черноволом и всех распятых мальчиков накажут за русский язык. А русского языка тогда понаехало и с прибалтики и с ГДР... Украинцы слишком толерантный народ
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02.10.2021 21:49 Відповісти
Звичайно забастовка це праве діло але українці... Прибалти й грузини зробили жорсткіше
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02.10.2021 21:46 Відповісти
 
 