Рівно 31 рік тому почалася студентська Революція на граніті в Києві. Основні вимоги мітингувальників. ФОТО
Сьогодні, 2 жовтня, виповнюється 31 рік від початку Революції на граніті - масової студентської акції протесту в Києві, яка мала доленосне значення для України і увійшла в історію як "перший Майдан".
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук волонтерка Леся Гордюк, інформує Цензор.НЕТ
Вона нагадує, що організатори студентського протесту висунули п'ять заздалегідь узгоджених чітких вимог до влади:
- відмовитися від підписання нового Союзного договору;
- провести перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року;
- повернути на територію УРСР українських солдатів і призовників (відряджених, зокрема, в гарячі точки), а також забезпечити проходження військової служби призовниками-українцями виключно на території республіки;
- націоналізувати майно Компартії України і комсомолу;
- відправити у відставку голову Ради Міністрів УРСР Віталія Масола.
"Такий метод протесту був для України безпрецедентним - до сих пір індивідуальні голодування оголошували тільки політв'язні і репресовані українці. Українська революція на граніті стала знаковою подією для України, оскільки, крім її прямих політичних наслідків, стала першим за довгі роки прикладом успішного громадського протесту в Україні ", - резюмувала волонтерка.
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Лапша на ухах отвисла
Такая вот реальность
Наивнаяч малэча
на 36:30
А в остальном - как всегда.
Менталітет ?
алe цього замало. стс щe бeрe iнтeрв"ю на 15:18 у какающьоi майбутньоi студeнтки що збирається вступати до нeзрозумло якою мовою викладющєго пeдахогiчного колхозу.
https://www.youtube.com/watch?v=GgOp2ZGVHDQ
Roman Korsun разом з https://uk-ua.facebook.com/olena.bondarenko.9?__cft__[0]=AZVMGCqNUCX74Qr3Efb95w9NXMTgzpuauOq820kETc4sagqFy0nX4htt-zn2XYcpHyRlWpZsy7U15CfIpRALKgxrw1MV3ZYTwhVHnBj1PyPZzRpi-9ERT5U_qv-8NbX50UtWabLj5Il9ylYPfI5k_yOOisjoVbrqQE6RB--9OAUuSSvnZoJKYWoWl2IuaYqXEveJBu5dfmJTNN00LElI0Pu3&__tn__=-]C%2CP-R Olena Bondarenko і Alena Parfenova.
https://www.facebook.com/groups/1447547535497898/posts/2992697440982892/?__cft__[0]=AZVMGCqNUCX74Qr3Efb95w9NXMTgzpuauOq820kETc4sagqFy0nX4htt-zn2XYcpHyRlWpZsy7U15CfIpRALKgxrw1MV3ZYTwhVHnBj1PyPZzRpi-9ERT5U_qv-8NbX50UtWabLj5Il9ylYPfI5k_yOOisjoVbrqQE6RB--9OAUuSSvnZoJKYWoWl2IuaYqXEveJBu5dfmJTNN00LElI0Pu3&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·
I HAVE A DREAM
28.08.1963 року Мартін Лютер Кінг молодший виступив зі сходів меморіалу Лінкольна у Вашингтоні із промовою проти сегрегації та дискримінації темношкірого населення. Із сегрегацією наче покінчили, щодо дискримінації ще є питання.
У МЕНЕ ТЕЖ Є МРІЯ
Мрія, що батьки перестануть боятися - "Школу не вкажу, бо боюся."
Мрія, що школа перестане бути місцем, де діти отримують таке:
"Англічанка:
- Я, бл*дь, вам це пояснювала, чого не вивчили! Сідай, одиниця.
Вчителька природи:
- А деяким я б радила перевестися назад в 4 клас або взагалі забрати документи з цієї школи. Особливо тобі, Бондарь. (Звісно, учні починають сміятися з Бондаря всім хором).
Фізкультура:
- Якщо учня немає місяць на уроці не з причин хвороби, то мама може сісти в тюрму. І з тобою це може статися, Савчук. (Хор сміху однокласників).
Класний керівник:
- Зніми куртку. Ти не на базарі. Бачиш-но, холодно йому.
Укр мова:
- Заховай пляшку назад в рюкзак. Пити на уроці не можна. Тобі перерви мало?
Математика:
- Заберіть цей подарунок. Зіпсували мені настрій сьогодні. Краще б вели себе нормально. Ви найгірші серед усіх трьох класів."
У мене є мрія, що у матерів не опускатимуться руки від безвиході - "Я не маю жодної надії, що це зміниться в цій країні. Мені страшно за свою дитину, бо я не можу її захистити від усього цього концтабору водночас."
Я дуже сподіваюсь, що кожен нарешті зрозуміє:
Ці 20 відсотків населення - 100 відсотків майбутнього!
P.S. Спробую пояснити цю "вищу математику" простими словами. Діти, коли вироституть, будуть ставитися до школи і до вчителів, так само як до них ставилися школа і вчителі.
Тому, тим хто проголошує "світоглядну позицію кожного українця - повага до Вчителя!", варто зрозуміти, що повага до вчителя, починається з поваги вчителя до дитини.
P.P.S. Я дуже сподіваюсь, що це не лише мрії. Зрештою, через кілька десятків років Барак Обама став першим темношкірим президентом США.
НЕ БУВАЄ НЕМОЖЛИВОГО!
На неможливе потрібно більше часу.
... кілька десятків років ..
Менталітет ?"
Ні, його відсутність.
А ми слухали комуняцькі казки Кравчука і його "новиє ліца"- вчорашніх комуняк, казки про те що прийде реформатор Чорновіл з бандеровцами і всіх з'їсть на обід хто говорить російською, особливо військових що понаприїхало з ГДР, Прибалтики бо там хвашисти а українці толерантні і не примушують вчити мову
оператор тех-установ. 5-го разряда на НПЗ (Кременчуг) немного менше получает
Готово!!!