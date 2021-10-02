"Вимагаємо місто для життя", - акція "Марш за Київ" стартувала в столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У центрі столиці в суботу, 2 жовтня, почалася акція "Марш за Київ" для привернення уваги до проблем міста.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
На 14:30 на площі Конституції, біля Верховної Ради, зібралося кілька тисяч осіб.
У руках у протестувальників плакати з написами: "Вимагаємо місто для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубування дерев", "Вимагаємо чисте повітря і воду", "Наука і освіта - корінні кияни", "Досить знущатися з мого міста".
За словами організаторів, у протестувальників п'ять головних вимог, виконання яких повинно поліпшити ситуацію в місті.
Зокрема: зупинити хаотичну забудову; розробити повністю новий генплан; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах; забезпечити чисте повітря і воду.
"Ми вимагаємо місто, де: головними є інтереси суспільства, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва на бетонне гето; столітні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять, кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися", - наголошується у прес-релізі організаторів.
Фото, відео, - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Досягнення змін у політиці місцевої влади без політики, партій, лідерів, організації - практично неможливе.
5 системних вимог можна досягнути лише здобуттям більшості в КМР, зайнятті ключових посад в КМДА, посади міського голови.
Інакше це перетвориться на випуск пари в свисток.
ФранцииУкраине
Кличко говорил - У мну есть имя - и я типо там не собираюсь его позорить.
ну, у Шредера тоже имя есть, и у трампа тоже.
или вот Микрон - сперва грозился Путину, а потом по французски поцеловал его.... правда у Путина ремень на брюках или штанах трудно было расстегнуть
мистеру, ой, дону Гон, ой, мсье микрону))
подгрызая Клыча, вы расчисчаете дорогу ЗЕлени
так что лучше не шатать нашу ладью пращура Кия
так шо Невзоров недурно не уважает т.н. "историю" - мы даже не знаем реально шо было сто лет взад, при том шо были кинокамеры и прочее. а тут - 100500 лет, то есть 1500 взад
, ну это то же самое в общем.
дристун, ты бы дал башку на секир - шо все было как ты высрал? ну, приперлись 4 родака и кааак понастроят город
С Киева там вообще есть кто-то?
Ремонтируются дороги в городе (конечно есть бараны, которые считают что ремонт за счет городского бюджета, это заслуга зеленого клоуна), начали регулярно чистить ливневки, приводят в порядок скверы и парки, прекратился хаос среди МАФов, ремонтируют садики и школы, обновляют покрытие тротуаров.
Все смеются по поводу строительства метро на Виноградарь, но я представляю себе, с каким бешеным противодействием в лице зеленых уродов, сталкивается Кличко!
Одни регулярные обыски, которые мусора проводят в КМДА говорят о всем!
Во время этой проклятой эпидемии, все госчиновники, как базарные бабы только и верещали, обвиняя друг друга.
А в это время, мэр Киева говорил и делал то, что должен был говорить и делать руководитель в подобной ситуации.
Клыч делает
ты забыл что Клыч был одним из троих лидеров Революции ?
отож - заткни пельку !
я помню как Клыч был вместе с нами на Майдане