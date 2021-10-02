"Вимагаємо місто для життя", - акція "Марш за Київ" стартувала в столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці в суботу, 2 жовтня, почалася акція "Марш за Київ" для привернення уваги до проблем міста.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На 14:30 на площі Конституції, біля Верховної Ради, зібралося кілька тисяч осіб.

У руках у протестувальників плакати з написами: "Вимагаємо місто для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубування дерев", "Вимагаємо чисте повітря і воду", "Наука і освіта - корінні кияни", "Досить знущатися з мого міста".

За словами організаторів, у протестувальників п'ять головних вимог, виконання яких повинно поліпшити ситуацію в місті.

Зокрема: зупинити хаотичну забудову; розробити повністю новий генплан; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах; забезпечити чисте повітря і воду.

"Ми вимагаємо місто, де: головними є інтереси суспільства, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва на бетонне гето; столітні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять, кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися", - наголошується у прес-релізі організаторів.

























Фото, відео, - Олег Богачук