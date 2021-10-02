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"Вимагаємо місто для життя", - акція "Марш за Київ" стартувала в столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці в суботу, 2 жовтня, почалася акція "Марш за Київ" для привернення уваги до проблем міста.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На 14:30 на площі Конституції, біля Верховної Ради, зібралося кілька тисяч осіб.

У руках у протестувальників плакати з написами: "Вимагаємо місто для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубування дерев", "Вимагаємо чисте повітря і воду", "Наука і освіта - корінні кияни", "Досить знущатися з мого міста".

За словами організаторів, у протестувальників п'ять головних вимог, виконання яких повинно поліпшити ситуацію в місті.

Зокрема: зупинити хаотичну забудову; розробити повністю новий генплан; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах; забезпечити чисте повітря і воду.

"Ми вимагаємо місто, де: головними є інтереси суспільства, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва на бетонне гето; столітні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять, кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися", - наголошується у прес-релізі організаторів.

Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 01
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 02
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 03
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 04
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 05
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 06
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 07
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 08
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 09
Вимагаємо місто для життя, - акція Марш за Київ стартувала в столиці 10

Фото, відео, - Олег Богачук

Київ (19469) забудова (580) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+22
Намного лучше чем 73% придурков, выбравших президентом тупую куклу олигархов.
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02.10.2021 15:05
+16
Запустите в Киев Верещук или Ткаченко и можете забыть о городе для жизни от слова совсем. Беня уже давно руки потирает, куча бабла течет мимо его шаловливых пальчиков.
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02.10.2021 15:03
+16
Притча для знатока

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02.10.2021 15:12
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Выбрали дурака мэром и теперь митингуют )) - Кто вы теперь сами ?
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02.10.2021 15:01 Відповісти
Намного лучше чем 73% придурков, выбравших президентом тупую куклу олигархов.
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02.10.2021 15:05 Відповісти
А Кличко кто? Умная кукла олигархов?
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02.10.2021 15:06 Відповісти
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02.10.2021 15:17 Відповісти
Мы говорим о двух кучах говна. Доказывать даже лень.
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02.10.2021 15:07 Відповісти
Притча для знатока

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02.10.2021 15:12 Відповісти
Если бы из кандидатов были лишь опзж и "видроження" - ты бы за кого проголосовал ? )
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02.10.2021 15:20 Відповісти
Ну это ты у нас истинный копрофил. Я голосовал за Пороха и ЕС.
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02.10.2021 15:23 Відповісти
В вопросе были конкретные название. - Как ответом на твою картинку.
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02.10.2021 15:25 Відповісти
Ответом, любитель говна, было реальное голосование за будущее страны, а не твои больные фантазии.
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02.10.2021 15:26 Відповісти
Оскорбление собеседника есть признак слабости. А увиливание от ответа - понимание своей неправоты.
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02.10.2021 15:28 Відповісти
Увиливаешь по тупому как-раз ты. А я говорю прямо что есть и твоими же словами. Чем теперь недоволен, знаток говна? Напомни на каких выборах президента или парламента у нас был выбор только между "Видрожденням" и ОПЗЖ?
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02.10.2021 15:35 Відповісти
Вопрос был гипотетическим )) А "бы" там играло существенную роль )) - Перекури.
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02.10.2021 15:40 Відповісти
Это как раз ты куришь такое забористое дерьмо, то-то тебе и мерещатся такие гипотетические расклады.
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02.10.2021 15:43 Відповісти
а, как такое может случиться/это вопрос/
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02.10.2021 15:33 Відповісти
прибулець@tarambas



Досягнення змін у політиці місцевої влади без політики, партій, лідерів, організації - практично неможливе.
5 системних вимог можна досягнути лише здобуттям більшості в КМР, зайнятті ключових посад в КМДА, посади міського голови.
Інакше це перетвориться на випуск пари в свисток.
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02.10.2021 15:29 Відповісти
Говно у тебя в штанах, вы со своими зебилами идёте в лес, а я за Кличко голосовал
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02.10.2021 15:15 Відповісти
Ну так и не обижайся ))
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02.10.2021 15:21 Відповісти
На зедаунов? А смысл?
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02.10.2021 18:58 Відповісти
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02.10.2021 17:21 Відповісти
заПарижжя - самый дорогой город во Франции Украине
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02.10.2021 18:18 Відповісти
на нем там было так и написано?
Кличко говорил - У мну есть имя - и я типо там не собираюсь его позорить.
ну, у Шредера тоже имя есть, и у трампа тоже.
или вот Микрон - сперва грозился Путину, а потом по французски поцеловал его.... правда у Путина ремень на брюках или штанах трудно было расстегнуть мистеру, ой, дону Гон, ой, мсье микрону))
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02.10.2021 15:08 Відповісти
Запустите в Киев Верещук или Ткаченко и можете забыть о городе для жизни от слова совсем. Беня уже давно руки потирает, куча бабла течет мимо его шаловливых пальчиков.
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02.10.2021 15:03 Відповісти
Ничего страшного.Столица все-равно переедет в Трускавец.
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02.10.2021 22:21 Відповісти
По чём сейчас пройтиись?
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02.10.2021 15:04 Відповісти
я тоже ... за все хорошее и за мир во всем мире

подгрызая Клыча, вы расчисчаете дорогу ЗЕлени
так что лучше не шатать нашу ладью пращура Кия
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02.10.2021 15:06 Відповісти
Та может там его крысиное зеленое тупое рыльце есть.. хз. Нельзя исключать, оно мелкое и подлое
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02.10.2021 15:09 Відповісти
щур это тупо легенда. типо приплыли 20, или 4 дурачков и много тысяч местных дикарей им сразу отложили власть и бабло шоб построить Киев, который уже по легендам вроде и как бы там стоял давно уже.
так шо Невзоров недурно не уважает т.н. "историю" - мы даже не знаем реально шо было сто лет взад, при том шо были кинокамеры и прочее. а тут - 100500 лет, то есть 1500 взад
, ну это то же самое в общем.
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02.10.2021 15:12 Відповісти
алень, у тебя олени по тундре разбежались, пока ты здесь балаболил
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02.10.2021 15:59 Відповісти
обожаю ржунов которые как и ватники - шо вдолбили, то и визжат, кто сомневается - в ход идут тупые обзывалочки и смайлички)
дристун, ты бы дал башку на секир - шо все было как ты высрал? ну, приперлись 4 родака и кааак понастроят город
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03.10.2021 12:30 Відповісти
Не чем заняться? На рыбалку сходите что ли

С Киева там вообще есть кто-то?
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02.10.2021 15:07 Відповісти
Киевляне вообще отжигают, то Черновецкого выберут, то Кличка.
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02.10.2021 15:09 Відповісти
Киевляне не выбрали верещук, вот теперь и собираются зеленомерзкие ходы
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02.10.2021 15:12 Відповісти
А кде митингующие свои зелёные нашлёпки потеряли?
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02.10.2021 15:16 Відповісти
Благодаря ему это все стало чуть чище и комфортней. Вспомните на чем вы ездили 5-7 лет назад! Какие были дороги и транспорт, остановки и больницы, А парки и зоны отдыха ,где только бомжи отдыхали. А тротуары ? По ним только зедебилы могли перемещаться.
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02.10.2021 16:09 Відповісти
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02.10.2021 15:21 Відповісти
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02.10.2021 15:22 Відповісти
Кто оплачивает концерт?
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02.10.2021 15:22 Відповісти
зеленський
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02.10.2021 16:33 Відповісти
Кличко, самый нормальный мэр Киева
Ремонтируются дороги в городе (конечно есть бараны, которые считают что ремонт за счет городского бюджета, это заслуга зеленого клоуна), начали регулярно чистить ливневки, приводят в порядок скверы и парки, прекратился хаос среди МАФов, ремонтируют садики и школы, обновляют покрытие тротуаров.
Все смеются по поводу строительства метро на Виноградарь, но я представляю себе, с каким бешеным противодействием в лице зеленых уродов, сталкивается Кличко!
Одни регулярные обыски, которые мусора проводят в КМДА говорят о всем!
Во время этой проклятой эпидемии, все госчиновники, как базарные бабы только и верещали, обвиняя друг друга.
А в это время, мэр Киева говорил и делал то, что должен был говорить и делать руководитель в подобной ситуации.
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02.10.2021 15:26 Відповісти
На Днепровской набережной, Виталя начал строить развязку с нового моста. Вчера видел, что зеленые долпоепы повесили уже плакат "вэлыке крадивныцтво". Причем тут клоуны с бюджетным деребаном - мне непонятно
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02.10.2021 16:38 Відповісти
У четвер 30 вересня голова КМДА Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою. І https://vechirniy.kyiv.ua/news/56931/ доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань.
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02.10.2021 15:34 Відповісти
Никогда не слышал чтобы Кличко говорил что-то плохое о кацапах. Это очень подозрительно. Даром что боксер.
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02.10.2021 15:36 Відповісти
Клыч не говорит,
Клыч делает

ты забыл что Клыч был одним из троих лидеров Революции ?
отож - заткни пельку !
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02.10.2021 16:02 Відповісти
Боже-боже,есть же еще такие верующие люди на земном шарике......
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02.10.2021 16:45 Відповісти
я не верю,
я помню как Клыч был вместе с нами на Майдане
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02.10.2021 18:19 Відповісти
И что ? Был да и был. А сейчас пойдешь за него на плаху ???
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02.10.2021 18:42 Відповісти
Кличко, можно сказать, из "сочувствующих". Т.е. он разделяет типа политиков от народа. В друзьях у него Усик(конкретный ватник), Шевченко(тоже сочувствующий) и т.д числятся. В принципе я тоже понимаю, что есть там нормальные люди, но их мало. Т.к. умных людей везде мало, способных думать и анализировать самостоятельно. Основная биомасса будет поддерживать то, что они услышали в СМИ. А на РФии с этим, без вариантов, от слова совсем.
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02.10.2021 16:21 Відповісти
Только такие жлобы -киевляне --могли выбрать Кличко И ТЕПЕРЬ УЖАСАТЬСЯ И МИТИНГОВАТЬ !!!
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02.10.2021 16:24 Відповісти
А какие альтернативы Кличку? Очередной ******* из квартала95?
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02.10.2021 16:33 Відповісти
А что, кроме квартала 95, в Украине никого больше не осталось ???
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02.10.2021 18:44 Відповісти
Мер ни о чем, видимо(
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02.10.2021 16:36 Відповісти
В мариинском парке, за моз, есть городской туалет. Сегодня он закрыт. Совпадение? зелупенцы закрыли парашу, чтобы митингующие быстрее разбегались от рады
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02.10.2021 16:43 Відповісти
Попробуйте выбрать киевлянина.
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02.10.2021 19:13 Відповісти
Надо брать пример с Москвы -там ни одна шваль типа ростовских кемеровских донецких и остальных уродов НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ в столице России А в Киеве педалик жует ахметовские сопли и скоро город превратится в помойку как Донецк- который даже Путин отказался принимать в состав России
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02.10.2021 20:29 Відповісти
Поддерживаю!Надо брать пример с Москвы.Там за пост можно 3 года отхватить. И коренные дагестанцы жарят баранов на остановках в байрам.И нацгвардеец может схлопотать от них по морде без последствий.
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02.10.2021 22:27 Відповісти
 
 