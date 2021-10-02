Трактор із дітьми перекинувся в Одеській області, загинула одна дитина, - Нацполіція. ФОТО
У селі Петрове Одеського району перекинувся трактор із дітьми. Унаслідок травмування загинула 9-річна дитина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Згідно з даними слідства, п'ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували в причепі трактора під час його руху. Після того, як водій не впорався з керуванням, транспорт з'їхав із дороги і перекинувся.
Після аварії чоловік зник. Поліцейські продовжують встановлювати його місце перебування.
9-річний хлопець помер у машині швидкої допомоги через травми, яких зазнав. Інші діти не постраждали.
Топ коментарі
+11 myroslav makar
показати весь коментар02.10.2021 17:01
+11 Михаил Титов #486854
показати весь коментар02.10.2021 17:07
+10 18c49ed2
показати весь коментар02.10.2021 17:10
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Иначе не будет Чкалова, Шумахера, одна серая масса. Это не про тракториста ,а про правила. Очень жаль если для тебя правила. При всем уважении.
Пэлох?