Трактор із дітьми перекинувся в Одеській області, загинула одна дитина, - Нацполіція. ФОТО

У селі Петрове Одеського району перекинувся трактор із дітьми. Унаслідок травмування загинула 9-річна дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Згідно з даними слідства, п'ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували в причепі трактора під час його руху. Після того, як водій не впорався з керуванням, транспорт з'їхав із дороги і перекинувся.

Після аварії чоловік зник. Поліцейські продовжують встановлювати його місце перебування.

9-річний хлопець помер у машині швидкої допомоги через травми, яких зазнав. Інші діти не постраждали.

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