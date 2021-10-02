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Новини Фото ДТП
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Трактор із дітьми перекинувся в Одеській області, загинула одна дитина, - Нацполіція. ФОТО

У селі Петрове Одеського району перекинувся трактор із дітьми. Унаслідок травмування загинула 9-річна дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Згідно з даними слідства, п'ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували в причепі трактора під час його руху. Після того, як водій не впорався з керуванням, транспорт з'їхав із дороги і перекинувся.

Після аварії чоловік зник. Поліцейські продовжують встановлювати його місце перебування.

9-річний хлопець помер у машині швидкої допомоги через травми, яких зазнав. Інші діти не постраждали.

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Трактор із дітьми перекинувся в Одеській області, загинула одна дитина, - Нацполіція 01
Трактор із дітьми перекинувся в Одеській області, загинула одна дитина, - Нацполіція 02

Автор: 

діти (5066) ДТП (4467) Одеська область (3218) смерть (6750)


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Топ коментарі
+11
Перевезення пасажирів в причепі заборонено
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02.10.2021 17:01
+11
Угробил ребенка и вместо помощи сбежал.
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02.10.2021 17:07
+10
Правила безопасности писаны кровью, а не чернилами. Это я хорошо запомнил еще с юности. Спасибо добрым людям что намертво вложили это тогда в мою шальную голову.
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02.10.2021 17:10
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Ох уж эти мальчишки... Соболезнование родным погибшего, самое страшное горе в жизни - потеря ребенка...Не дай Бог..
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02.10.2021 16:56 Відповісти
Перевезення пасажирів в причепі заборонено
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02.10.2021 17:01 Відповісти
Ну на мерседес еще не заработал видимо етот аграрий
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02.10.2021 17:26 Відповісти
На мозги тоже. А вот на срок заработал. Как он будет родителям погибшего в глаза смотреть?
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02.10.2021 17:42 Відповісти
Угробил ребенка и вместо помощи сбежал.
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02.10.2021 17:07 Відповісти
Правила безопасности писаны кровью, а не чернилами. Это я хорошо запомнил еще с юности. Спасибо добрым людям что намертво вложили это тогда в мою шальную голову.
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02.10.2021 17:10 Відповісти
Почему тогда всю жизнь и даже сейчас видел на поля возят колхозников в кузовах тракторов и грузовиков?
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02.10.2021 17:27 Відповісти
Вопрос к "колхозникам". Я не из них и начинал с практики на производстве.
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02.10.2021 17:41 Відповісти
В кузове грузовика перевозка людей разрешена.в прицепах нет.
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02.10.2021 17:59 Відповісти
Богу богово, кесарю кесарево
Иначе не будет Чкалова, Шумахера, одна серая масса. Это не про тракториста ,а про правила. Очень жаль если для тебя правила. При всем уважении.
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02.10.2021 20:14 Відповісти
Расскажи лично это родителям погибшего ребенка, демагог. А потом расскажешь результат, когда поправишься от травм. При всем неуважении к подобной демагогии.
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02.10.2021 20:18 Відповісти
Правила действительно для тебя . Рождённый ползать летать не может. Зря я снизошёл с разговором с тобой.
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02.10.2021 21:28 Відповісти
Ну так и ползи откуда вылез, пресмыкающееся. Тебя здесь никто силком не держит, дебил.
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02.10.2021 21:40 Відповісти
Скотиняка втік , оскільки був п'яний 🙁
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02.10.2021 17:10 Відповісти
Пьяный был, почти под 100%. В селе, в другом состоянии за руль не садятся.
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02.10.2021 17:11 Відповісти
Сколько раз с таким сталкивался по селам. 2 литра "мицного" в обед - это они просто покушали.
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02.10.2021 17:15 Відповісти
А я с таким сталкиваюсь постоянно в Киеве))) А у себя в селе нет... И какой из этого вывод?)
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02.10.2021 17:55 Відповісти
Я не говорю о выводах. Я говорю только о том, что вижу лично сам. И вижу очень часто.
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02.10.2021 17:59 Відповісти
Человек садится за руль пьяным, когда он ****нат. И нет зависимости в селе это происходит или в городе. А ты одним махом всех людей живущих в поселках/селах определил под нарушителей законов и дегенератов.
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02.10.2021 17:18 Відповісти
Это да, но в селе другое восприятия алкоголя. Там кто ни грамму один день, считается уже нездоровым.
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02.10.2021 17:21 Відповісти
Что за бред? Не путайте свою рашку с Украиной...
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02.10.2021 17:49 Відповісти
Ну ты и придурок.
Пэлох?
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02.10.2021 18:24 Відповісти
от безысходности...
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02.10.2021 17:53 Відповісти
****, ну везёшь ты детей в обход любых правил безопасности и законов. Ну включи ты максимальную осторожность. Трафик там в селе неимоверный, или что, мудак ты пьяный.
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02.10.2021 17:14 Відповісти
Перевозка людей в прицепе ЗАПРЕЩЕНА... Тем более в прицепе "на круге", он в любой ямке на бок переворачивается...
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02.10.2021 17:52 Відповісти
Там він по любому би перекинувся. Судячи по фото то чучело навіть не догадалось просто з'їхати мордою вперед, якщо вже з дороги злетіло.
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02.10.2021 17:58 Відповісти
Телега скорой помощи...
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02.10.2021 17:15 Відповісти
Рідкісний ідіото-дегенерат!
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02.10.2021 17:49 Відповісти
Каждый тракторист в душе Шумахер.
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02.10.2021 17:57 Відповісти
Цензор,не надо замызывать название трактора.И так все знают шо это МТЗ.Которого у нас в стране быть не должно,так же как и МАЗов.
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02.10.2021 18:02 Відповісти
Чому не повинно? На вот https://avtek.ua/p-belarus-3204 https://avtek.ua/p-belarus-3204

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02.10.2021 18:29 Відповісти
А тому шо Лука ************!
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02.10.2021 18:34 Відповісти
это надо уметь перевернуть трактор тем более иномарку..пьянь что ли
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02.10.2021 22:39 Відповісти
 
 