Зеленський сфотографувався із Тищенком, який напав на Лероса в залі Ради. ФОТО
Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко опублікував спільну фотографію із президентом України Володимиром Зеленським, зроблену на форумі політсили в Трускавці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку політика.
"Пане президенте!
Пишаюся, що працюю у Вашій команді. Вірю у Ваш курс, підтримую і проявляю максимальну ефективність, як Ви і вимагаєте.
Готовий і далі працювати на благо України та зшивати країну. Попереду ще багато спільних перемог", - написав Тищенко.
Нагадаємо, 9 вересня 2021 року "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.
Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.
Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.
Глава фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він забув лишень додати, що в залі були тільки ті хто хотів на власні очі побачити те світове посміховисько.
Виступ Зє в ООН фото
стоїть якась попаякуким
Противно навіть дивитися на нахабні рожи таких можновладців.