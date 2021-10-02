Зеленський сфотографувався із Тищенком, який напав на Лероса в залі Ради. ФОТО

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко опублікував спільну фотографію із президентом України Володимиром Зеленським, зроблену на форумі політсили в Трускавці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку політика.

"Пане президенте!

Пишаюся, що працюю у Вашій команді. Вірю у Ваш курс, підтримую і проявляю максимальну ефективність, як Ви і вимагаєте.

Готовий і далі працювати на благо України та зшивати країну. Попереду ще багато спільних перемог", - написав Тищенко.

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Нагадаємо, 9 вересня 2021 року "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

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Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.