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Новини Фото
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Зеленський сфотографувався із Тищенком, який напав на Лероса в залі Ради. ФОТО

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко опублікував спільну фотографію із президентом України Володимиром Зеленським, зроблену на форумі політсили в Трускавці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку політика.

"Пане президенте!

Пишаюся, що працюю у Вашій команді. Вірю у Ваш курс, підтримую і проявляю максимальну ефективність, як Ви і вимагаєте.

Готовий і далі працювати на благо України та зшивати країну. Попереду ще багато спільних перемог", - написав Тищенко.

Дивіться також: "Трускавець - це ідеологічно правильне рішення", - "слуга народу" Тищенко про намір однопартійців зібратися на українському курорті. ВIДЕО

Зеленський сфотографувався із Тищенком, який напав на Лероса в залі Ради 01

Нагадаємо, 9 вересня 2021 року "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

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Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+42
Надеюсь будующие сокамерники
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02.10.2021 20:46
+39
Інтернет нагадав, що сьогодні у світі відзначають День сільськогосподарських тварин. Користуючись нагодою хочу привітати партію "Слуга наріду" і особисто її де-факто керівника: зі святом вас, худобо!
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02.10.2021 20:46
+31
Кожному своє.
Гарна розмова з друзями України по обидва боки Атлантики - Куртом Волкером та Андріусом Кубіліусом. Наголосили на необхідності посилення трансатлантичної єдності та солідарності перед ********* викликами, швидшої інтеграції України з ЄС та НАТО, а також потужної політичної волі до спільної протидії російській агресії.
Радий відчувати надійне плече друзів, які щиро вболівають і підтримують Україну та її демократичний розвиток!
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02.10.2021 20:58
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два дебила ето сила
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02.10.2021 21:29 Відповісти
мощный интелектуалльный тандем. IQ 120... на двоих
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02.10.2021 21:31 Відповісти
пошли слухи что милованова таки утвердили на главу нбу
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02.10.2021 21:33 Відповісти
Капец гривне
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02.10.2021 23:46 Відповісти
Картина зветься «Блазень з катлєтой»
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02.10.2021 21:33 Відповісти
На Ґ+Ґ Кулеба сповістив про яскраву промову найвеличнішого в ООН і зала була повна та в захваті від слів генія **********!
Він забув лишень додати, що в залі були тільки ті хто хотів на власні очі побачити те світове посміховисько.
Виступ Зє в ООН фото
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02.10.2021 21:38 Відповісти
Та був повен зал, але повибігали, не стримавши реготу!
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03.10.2021 07:36 Відповісти
Каклєта і найкоротший клоун.
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02.10.2021 21:42 Відповісти
поруч з якимось малим
стоїть якась попаякуким
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02.10.2021 21:42 Відповісти
Якби фотка була б з "тилу", то тоді був би схожий.
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03.10.2021 07:35 Відповісти
Immorality ...
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02.10.2021 21:42 Відповісти
шо у бандитів пішла струя з карлами фотографуватися?
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02.10.2021 21:48 Відповісти
Ізвращенці, сер.
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03.10.2021 07:38 Відповісти
два сапога пара
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02.10.2021 21:53 Відповісти
Беременная лягушка с котлетой...
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02.10.2021 21:59 Відповісти
Это фото следует подписать: "два дебила - это сила"
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02.10.2021 22:08 Відповісти
два ублюдка...
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02.10.2021 22:14 Відповісти
Тищенко зробив фото на закордонний паспорт.
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02.10.2021 22:18 Відповісти
Два сапога - пара
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02.10.2021 22:39 Відповісти
"Я - бультер'єр Президента": Тищенко прокоментував роботу на Закарпатті.
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02.10.2021 22:46 Відповісти
Тупой и еще тупее !
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02.10.2021 22:48 Відповісти
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02.10.2021 22:54 Відповісти
А це ще шо за Шрек і Фіона?
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03.10.2021 07:29 Відповісти
Ну ещё бы не быть довольным, что "служит" клоуну-карлику, ведь такое халявное бабло получать, это не каждому дано.
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02.10.2021 23:01 Відповісти
"Впереди еще много совместных побед" Кого это Коля-Котлета вместе с Бубочкой побеждать собрались? Пока победили только здравый смысл и мораль.
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02.10.2021 23:04 Відповісти
Герасім та Му-Му!!!

Противно навіть дивитися на нахабні рожи таких можновладців.
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02.10.2021 23:42 Відповісти
А нахрен было выезжать на фотосессии с Киева за наши деньги. Совокуплялись бы уже на столичних пагорбах.
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03.10.2021 01:15 Відповісти
А кто именно туда выехал за ваши деньги?
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03.10.2021 02:27 Відповісти
А ви вірите, що вони поїхали за свої і на велосипедах? Та вони за копійку в чистому полі горобця заганяють.
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03.10.2021 07:32 Відповісти
Так он фотографировался со всеми педиками Россиии Украины , вылизывал и делал и ,,делал массаж пяток языком, всем бандюкам и олигархам.
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03.10.2021 08:45 Відповісти
"Яке дибало-таке й надибало",коротко українською.
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03.10.2021 10:10 Відповісти
Коля Тіщенко буде дуже популярний на зоні
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03.10.2021 10:52 Відповісти
"Впереди еще много совместных побед" ...а какие уже в прошлом? ...ну кроме мокасиков Лоро Пиано
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04.10.2021 13:01 Відповісти
Бригада.
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04.10.2021 14:40 Відповісти
Зеля вигулює свого бультерьєра на людях. Чого без намордника? Ось чого?
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04.10.2021 17:33 Відповісти
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