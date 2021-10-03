УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13327 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 483 40

Марш пам'яті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувається щорічний "Марш пам'яті" жертв Бабиного Яру.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, близько 800 людей зібралися в колону в районі метро "Лук'янівська", біля кінотеатру "Київська Русь", звідти колона рушила в бік Бабиного Яру.

"Сьогоднішній Марш пам'яті відбувається вже шостий рік. Ми пройдемо від кінотеатру "Київська Русь" до Бабиного Яру. Це той шлях, яким йшли кияни, яких вели в 1941 році", - сказав автор ідеї та співорганізатор маршу, меценат, поет і письменник Євгеній Городецький.

Читайте також: Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру: "Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь". ФОТОрепортаж

За його словами, в Бабиному Яру, біля пам'ятника "Менора", відбудеться хвилина мовчання. "У нас не буде ніяких промов, ніяких гасел, просто марш пам'яті", - сказав він.

Учасники маршу приїхали з різних міст України - Запоріжжя, Миргорода, Брацлава, Вінниці, Білої Церкви, Житомира, Чернівців, а також із Німеччини.

Також на захід прибули представники дипломатичних установ.

Планується, що рабин Житомира Шломо Вільгельм прочитає поминальну молитву "Кадиш". 

Читайте також: Президент Ізраїлю Герцог відвідає Україну 5-7 жовтня

Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 01
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 02
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 03
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 04
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 05
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 06
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 07
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 08
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 09
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 10
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 11
Марш памяті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві 12

Фото, видео - Олег Богачук

Бабин Яр (160) пам’ять (1187) Голокост (141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
 
 