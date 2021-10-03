Марш пам'яті розстріляних в Бабиному Яру відбувається в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувається щорічний "Марш пам'яті" жертв Бабиного Яру.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, близько 800 людей зібралися в колону в районі метро "Лук'янівська", біля кінотеатру "Київська Русь", звідти колона рушила в бік Бабиного Яру.

"Сьогоднішній Марш пам'яті відбувається вже шостий рік. Ми пройдемо від кінотеатру "Київська Русь" до Бабиного Яру. Це той шлях, яким йшли кияни, яких вели в 1941 році", - сказав автор ідеї та співорганізатор маршу, меценат, поет і письменник Євгеній Городецький.

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За його словами, в Бабиному Яру, біля пам'ятника "Менора", відбудеться хвилина мовчання. "У нас не буде ніяких промов, ніяких гасел, просто марш пам'яті", - сказав він.

Учасники маршу приїхали з різних міст України - Запоріжжя, Миргорода, Брацлава, Вінниці, Білої Церкви, Житомира, Чернівців, а також із Німеччини.

Також на захід прибули представники дипломатичних установ.

Планується, що рабин Житомира Шломо Вільгельм прочитає поминальну молитву "Кадиш".

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Фото, видео - Олег Богачук