Рано-вранці у лікарні в Білій Церкві спалахнула пожежа: одна пацієнтка померла, 13 – евакуйовані. ФОТОрепортаж (оновлено)

У результаті короткого замикання електрообігрівача і подальшої пожежі в лікарні Білої Церкви (Київська обл.) евакуйовано 13 пацієнтів, постраждала 74-річна жінка, яка згодом померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"4 жовтня о 5 год. 37 хв. у м. Біла Церква у двоповерховій будівлі першої міської лікарні в палаті на другому поверсі сталося коротке замкнення електрообігрівача з послідуючим горінням, внаслідок чого постраждала 1 особа", - йдеться в повідомленні.

Пожежу на площі 1 м2 ліквідовано о 5 год. 56 хв.

Зазначається, що підрозділи ДСНС разом з медперсоналом провели евакуацію 13 хворих.

До гасіння залучалося 18 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

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Водночас у поліції області повідомили, що задимлення сталося в гемотологічному відділенні Білоцерківської міської лікарні № 1.

За попередньою інформацією, пожежа у відділенні стаціонару сталася через включений обігрівач в одній із палат. Унаслідок несправності електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів.

Усіх, хто перебував у приміщенні відділення, евакуювали. Одна з пацієнток, 74-річна місцева мешканка, яка перебувала на лікуванні після інфаркту, на жаль, померла вже на вулиці.

Наразі на місці події працюють слідчі. Після встановлення всіх обставин події буде визначена її правова кваліфікація та відкрито кримінальне провадження.





Фото: поліція/Facebook