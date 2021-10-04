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Близько 400 тис. грн щомісяця "заробляли" двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Клієнтам турагентства в Чернігові пропонували "придбати" підроблені ПЛР-тести і "Міжнародні свідоцтва про вакцинацію" від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що схему організували двоє місцевих жителів ще в червні 2021 року.

Вони пропонували "клієнтам" однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон, зверталися до них за "довідкою" про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів.

Вартість однієї довідки становила 400-500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію – 1500 гривень. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 "тестів" та 150 "міжнародних свідотцв".

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Під час обшуків у помешканнях фігурантів провадження виявлено підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Близько 400 тис. грн щомісяця заробляли двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 01
Близько 400 тис. грн щомісяця заробляли двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 02
Близько 400 тис. грн щомісяця заробляли двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 03
Близько 400 тис. грн щомісяця заробляли двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 04
Близько 400 тис. грн щомісяця заробляли двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 05
Близько 400 тис. грн щомісяця заробляли двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 06

Автор: 

підробка (437) СБУ (12821) сертифікат (426) Чернігів (787) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
Вот отсюда и вся статистика привитых в Украине. Как минимум их на 30% меньше, у них просто куплены сертификаты. потому что только и слышишь, там продают, тут продают.
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04.10.2021 11:42
+3
спрос рождает предложение
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04.10.2021 11:49
+2
Продавцы смерти.
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04.10.2021 11:20
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04.10.2021 11:19 Відповісти
Продавцы смерти.
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04.10.2021 11:20 Відповісти
Народні умільці.
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04.10.2021 11:25 Відповісти
А некоторые с лицензиями такуюже туфту гонят типа законно
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04.10.2021 11:28 Відповісти
а классики говорили(устами оси бендера)"вся контрабанда делается в подвале на малой арнаутской!"
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04.10.2021 11:40 Відповісти
Вот отсюда и вся статистика привитых в Украине. Как минимум их на 30% меньше, у них просто куплены сертификаты. потому что только и слышишь, там продают, тут продают.
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04.10.2021 11:42 Відповісти
спрос рождает предложение
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04.10.2021 11:49 Відповісти
это, конечно, очень плохо. но еще хуже другое - каждый месяц к ним приходило 500 человек и делали вид, что здоровы.

так кто на самом деле преступник?!
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04.10.2021 12:03 Відповісти
те, кто второй год рассказывают про тысячи падающих на улицах китайцев, крематории и заваренные подъезды.
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04.10.2021 13:36 Відповісти
деньги зарабатывали, а с людьми не делились
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04.10.2021 13:32 Відповісти
 
 