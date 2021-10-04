Близько 400 тис. грн щомісяця "заробляли" двоє жителів Чернігова на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Клієнтам турагентства в Чернігові пропонували "придбати" підроблені ПЛР-тести і "Міжнародні свідоцтва про вакцинацію" від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що схему організували двоє місцевих жителів ще в червні 2021 року.

Вони пропонували "клієнтам" однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон, зверталися до них за "довідкою" про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів.

Вартість однієї довідки становила 400-500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію – 1500 гривень. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 "тестів" та 150 "міжнародних свідотцв".

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Під час обшуків у помешканнях фігурантів провадження виявлено підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.











