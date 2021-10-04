Комунальники Кривого Рогу розікрали кошти, призначені для закупівлі міського транспорту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в Дніпропетровській області, яку організував керівник одного з комунальних підприємств Кривого Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБ України.

Повідомляється, що чиновник в обхід тендерних процедур закупив для міста автобуси та тролейбуси за ціною майже вдвічі вище відпускної ціни заводу-виробника.

До цієї протиправної схеми він залучив підконтрольну комерційну структуру.

Як встановило слідство, громадський транспорт закупило не комунальне підприємство, а фірма-посередник. Таким чином комунальники змогли використати набутий міський транспорт на умовах лізингу.

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За результатами ініційованої СБУ судово-економічної експертизи, така угода завдала міському бюджету збиток у розмірі близько 7,3 млн грн.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили документацію, що підтверджує факти протиправної діяльності.







Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та виявлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб.