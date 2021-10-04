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Комунальники Кривого Рогу розікрали кошти, призначені для закупівлі міського транспорту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в Дніпропетровській області, яку організував керівник одного з комунальних підприємств Кривого Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБ України.

Повідомляється, що чиновник в обхід тендерних процедур закупив для міста автобуси та тролейбуси за ціною майже вдвічі вище відпускної ціни заводу-виробника.

До цієї протиправної схеми він залучив підконтрольну комерційну структуру.

Як встановило слідство, громадський транспорт закупило не комунальне підприємство, а фірма-посередник. Таким чином комунальники змогли використати набутий міський транспорт на умовах лізингу.

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За результатами ініційованої СБУ судово-економічної експертизи, така угода завдала міському бюджету збиток у розмірі близько 7,3 млн грн.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили документацію, що підтверджує факти протиправної діяльності.

Комунальники Кривого Рогу розікрали кошти, призначені для закупівлі міського транспорту, - СБУ 01
Комунальники Кривого Рогу розікрали кошти, призначені для закупівлі міського транспорту, - СБУ 02
Комунальники Кривого Рогу розікрали кошти, призначені для закупівлі міського транспорту, - СБУ 03

Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та виявлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб.

Автор: 

корупція (4683) Кривий Ріг (1358) СБУ (12821) транспорт (1393) Дніпропетровська область (3726)


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Топ коментарі
+6
это просто возмутительно! как же мама Римма теперь на рынок доедет?)
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04.10.2021 12:00
+6
Тык ходили с потерпевшим віслюком в одну школу
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04.10.2021 12:00
+5
вся семейка с крысиными мордочками!
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04.10.2021 12:14
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это просто возмутительно! как же мама Римма теперь на рынок доедет?)
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04.10.2021 12:00 Відповісти
По окорочка!

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04.10.2021 12:07 Відповісти
вся семейка с крысиными мордочками!
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04.10.2021 12:14 Відповісти
ну так.. чувствуются руки мастеров
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04.10.2021 12:00 Відповісти
Тык ходили с потерпевшим віслюком в одну школу
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04.10.2021 12:00 Відповісти
Наконец то начали бороться с корупцией в стране. Молодцы!
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04.10.2021 12:01 Відповісти
да, а у порошенко офшоры. да, зелебобик?
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04.10.2021 12:04 Відповісти
не ну а что вы хотели . одним уроженцам Кривого Рога воровать можно а они чем хуже ? кто же знал что нужно было раньше в 95-ый квартал идти
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04.10.2021 12:03 Відповісти
А шо,земеле,значит, можно, а им нет? Несправедливо это,ох и не справедливо!
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04.10.2021 13:35 Відповісти
Менты, ну шо вы к ним пристали? Бубочка отдал этот город Юзику на кормление, у него спросите.
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04.10.2021 12:04 Відповісти
Кривий Ріг, це центр всесвіту. 😊
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04.10.2021 12:06 Відповісти
И назовут его Родина-мать.
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04.10.2021 12:12 Відповісти
Чи,мать його.
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11.10.2021 19:58 Відповісти
Що, у Кривому Розі? Та бути такого не може, це ж рідне місто САМОГО😉
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04.10.2021 12:06 Відповісти
Тю. А тело,занимающее должность президента кричало-"Я люблю тебя Кривой Рог!"))
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04.10.2021 12:07 Відповісти
Молодцы конечно. Коррупционеров ловить это здорово. Но в задачах СБУ на первом месте стоит контрразведывательная деятельность. Напомните кото не будь, когда СБУ шпионов ловила? Настоящих , а не алкашей с ОРДЛО
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04.10.2021 12:08 Відповісти
А как они Дерьмака поймают? Старлей не разрешит. Вот и перебиваются автобусами.
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04.10.2021 12:23 Відповісти
А їх не можно,Воно з рассеї.
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11.10.2021 20:00 Відповісти
А СБУ не пробовала обеспечить государственную безопасность?..
Или оклад идёт по любому - нужна доп.халтура...
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04.10.2021 12:10 Відповісти
Чесно кажучи, теж не зрозумів, яким боком до цієї теми СБУ. Злодіями і хабарниками мають інші органи займатися. А то сбушники лізуть найчастіше туди, де пахне грошима. Наприклад, накривають чергову майнінг ферму. А от за відвертими сепарами нема кому дивитися.
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04.10.2021 13:12 Відповісти
Госбезопасность ето канешно хорошо, но Рейндж Ровер безопасностью, к сожалению, не заправишь.
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04.10.2021 13:41 Відповісти
У Юзика искали...?
Транспорт сменяли на Крузаки для слуг)
А вы лошкопеды ходите пешком...здоровей будете!
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04.10.2021 12:10 Відповісти
Рубили бы конечности,как в ИЭА ,был бы полный порядок.
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04.10.2021 12:12 Відповісти
Не вижу воя зебилов, как в темах про кличко.
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04.10.2021 12:27 Відповісти
Чого радієте? Боротьба з корупцією кажете? Мабуть, ні. Зажрались, забули поділитись з ким потрібно, тому й постраждали. Якщо інакше - чому цією справою займались баканов і Ко?
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04.10.2021 12:32 Відповісти
Городские телекАнальІ Кривого Рога массово начали "пиарить " младшего Вилкула -"Сашку -открьІвашку " шепелявого, то он на вьІшке установку лампочек контролирует, то еще хренью какой то занимается, рядом телекамер куча, вот вам и ответ кто довел до самострела рьІга -Павлова.
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04.10.2021 13:02 Відповісти
Дык есть с кого брать пример в воровстве!
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04.10.2021 17:23 Відповісти
Шмарклю їм не опередити,лісапедист ще не скоро наїсться.
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11.10.2021 20:02 Відповісти
Буря в стакане воды. Голохвастов даст отмашку и всё затихнет...
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19.12.2021 17:29 Відповісти
 
 