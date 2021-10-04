Україна і Канада продовжать впроваджувати елементи підготовки ЗСУ за участю інструкторів НАТО, - Наєв. ФОТОрепортаж

Командувач об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч із заступником командувача об'єднаних операцій Канади генерал-майором Вільямом Ф. Сімором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Канадського колегу було проінформовано про поточну воєнну ситуацію навколо України, а також ознайомлено з основними завданнями та функціями Командування в загальній системі управління Збройними Силами України", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, генерал-лейтенант Наєв розповів про напрямки подальшого розвитку Командування, ґрунтуючись на перспективах співпраці з партнерами Північноатлантичного альянсу.

У ході діалогу сторони обговорили питання подальшої співпраці, серед яких – співпраця з представниками тренувальної місії Збройних сил Канади в рамках операції "UNIFIER" та продовження консультативно-дорадчої допомоги для набуття повних спроможностей Командування об'єднаних сил ЗСУ.

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"Сподіваюся, що ми продовжимо обмін досвідом, нарощуючи та впроваджуючи нові елементи підготовки військовослужбовців нашого Командування за участі канадських інструкторів", — зазначив Наєв.

Крім того, командувач ОС ЗСУ відзначив позитивні зрушення, які відбулися в командуванні при придбанні оперативної сумісності зі збройними силами країн-членів НАТО.



