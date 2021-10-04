УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13335 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 333 8

Україна і Канада продовжать впроваджувати елементи підготовки ЗСУ за участю інструкторів НАТО, - Наєв. ФОТОрепортаж

Командувач об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч із заступником командувача об'єднаних операцій Канади генерал-майором Вільямом Ф. Сімором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Канадського колегу було проінформовано про поточну воєнну ситуацію навколо України, а також ознайомлено з основними завданнями та функціями Командування в загальній системі управління Збройними Силами України", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, генерал-лейтенант Наєв розповів про напрямки подальшого розвитку Командування, ґрунтуючись на перспективах співпраці з партнерами Північноатлантичного альянсу.

У ході діалогу сторони обговорили питання подальшої співпраці, серед яких – співпраця з представниками тренувальної місії Збройних сил Канади в рамках операції "UNIFIER" та продовження консультативно-дорадчої допомоги для набуття повних спроможностей Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Також дивіться: Командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля - 2021": особовий склад відпрацював організацію діяльності штабу під час планування операцій. ФОТО

"Сподіваюся, що ми продовжимо обмін досвідом, нарощуючи та впроваджуючи нові елементи підготовки військовослужбовців нашого Командування за участі канадських інструкторів", — зазначив Наєв.

Крім того, командувач ОС ЗСУ відзначив позитивні зрушення, які відбулися в командуванні при придбанні оперативної сумісності зі збройними силами країн-членів НАТО.

Україна і Канада продовжать впроваджувати елементи підготовки ЗСУ за участю інструкторів НАТО, - Наєв 01

Україна і Канада продовжать впроваджувати елементи підготовки ЗСУ за участю інструкторів НАТО, - Наєв 02
Україна і Канада продовжать впроваджувати елементи підготовки ЗСУ за участю інструкторів НАТО, - Наєв 03

Автор: 

Канада (2191) ЗСУ (7545) Наєв Сергій (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де набули бойового досвіду канадські інструктори, якщо не секрет? Що вони можуть навчити українських військових?
показати весь коментар
04.10.2021 12:43 Відповісти
Совсем плохо с головой? Ирак, Югославия, Афганистан и ещё в куче других конфликтов
показати весь коментар
04.10.2021 12:51 Відповісти
с головой все ОК , имел ввиду , что одни поражения Ирак, Сирия , Афган .... , К тому , что воины Украины должны учить инших инструкторов , а не наоборот .
показати весь коментар
04.10.2021 13:22 Відповісти
Особливо в підготовці афганської армії натовські інструктори відзначились...
показати весь коментар
04.10.2021 14:55 Відповісти
кто виноват что афганская армия оказалась трусами и просто не захотела воевать с талибами и переходила на их сторону?
показати весь коментар
04.10.2021 16:00 Відповісти
Бо були впевнені, що НЕ зможуть протистояти талібам. Рівень підготовки заслабкий...
показати весь коментар
04.10.2021 18:35 Відповісти
Где там были поражения? точно с головой не ОК
показати весь коментар
04.10.2021 15:58 Відповісти
ОК ! а где там Победы - Сирия , Афган , Ливия и Ирак ?
показати весь коментар
04.10.2021 18:31 Відповісти
 
 