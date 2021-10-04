Прем'єра авангардної опери "Вишиваний. Король України" відбулася в Харкові. ФОТОрепортаж

З аншлагом відбулася в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенка, відомому як СХІД ОПЕРА, прем'єра авангардної опери "Вишиваний. Король України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це перша така опера на історичному матеріалі в Україні за останні 30 років. Три роки працювали над постановкою відомі діячі культури з Харкова, Києва, Івано-Франківська, Львова, солісти-вокалісти, починаючи з талановитого виконавця головної ролі Володимира Козлова, симфонічний оркестр, майстри декорацій та художники по костюмах - і от ми презентуємо нашу працю глядачам, і радіємо, що вони сприймають її так, як нам мріялося", - сказала в антракті продюсер проєкту, голова "Центру українських ініціатив" (Відень) Олександра Саєнко.

Автор лібрето Сергій Жадан нагадав, що Василь Вишиваний, за народженням — ерцгерцог Вільгельм Габсбурґ-Лотаринзький - 30 років різними способами домагався об’єднання українських земель як автономного Князівства під габсбурзьким протекторатом.

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"Так, він припускався помилок, але до смерті не зраджував мрії про постання України і шукав способів її втілення. Такі біографії, як у Вишиваного, непогано би залучали підлітків до вивчення історії. Тут є все - кохання, інтриги, гроші, велика політика, війни, релігія, проблеми з батьками", - сказав Жадан.

Композитор Алла Загайкевич, яка вперше поєднала класичний симфонічний оркестр з електронікою, пишається не тільки музикою, а й знайденим нею, як вона каже, особливим тембром голосу для кожної дієвої особи: "Це як в театрі Брехта!", - підкреслила вона.

















В опері задіяно близько 200 артистів, для них приготували понад 300 костюмів. Головна декорація - триярусна "вертепна" алюмінієва конструкція з пандусом вагою 5 тонн, на якій одночасно може перебувати понад 60 осіб.

Вартість постановки, за словами генерального директора СХІД ОПЕРА Олега Орищенка, перевищує 17 млн грн. "Це найдорожча і, сподіваємось, найкраща сучасна опера в Україні", - сказав він.

Серед глядачів прем’єри є представники дипломатичних відомств України, Німеччини та Австрії, відомі діячі освіти, культури, спорту, представники влади Харкова та області.