8-км ділянку дороги Т-16-18 повністю відремонтували на Одещині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На 8-км ділянці дороги зміцнили узбіччя, посилили основу і поклали два шари нового асфальтобетону.

Як передає Цензор.НЕТ, Служба автомобільних доріг в Одеській області опублікувала відео, на якому видно стан дороги до і після ремонту.

"Ще на початку 2021 року 8 кілометрів автодороги поблизу міста Роздільна нагадували "марсіанський" пейзаж. Покриття дороги подекуди повністю втратило несучу здатність. Це була найбільш зруйнована ділянка дороги Т-16-18 / Р-33 / Роздільна - Єреміївка / М- 05 /", - йдеться в повідомленні.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на ділянці зміцнили узбіччя шириною 1,5 м з допомогою щебенево-піщаної суміші, посилили основу і поклали два шари нового асфальтобетону, завдали нову дорожню розмітку холодним пластиком і встановили нові дорожні знаки.

Всього в області до кінця року за президентською програмою відновлять 174 км доріг державного значення.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, цьогоріч за програмою "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг і 245 мостів.

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