8-км ділянку дороги Т-16-18 повністю відремонтували на Одещині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На 8-км ділянці дороги зміцнили узбіччя, посилили основу і поклали два шари нового асфальтобетону.
Як передає Цензор.НЕТ, Служба автомобільних доріг в Одеській області опублікувала відео, на якому видно стан дороги до і після ремонту.
"Ще на початку 2021 року 8 кілометрів автодороги поблизу міста Роздільна нагадували "марсіанський" пейзаж. Покриття дороги подекуди повністю втратило несучу здатність. Це була найбільш зруйнована ділянка дороги Т-16-18 / Р-33 / Роздільна - Єреміївка / М- 05 /", - йдеться в повідомленні.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" на ділянці зміцнили узбіччя шириною 1,5 м з допомогою щебенево-піщаної суміші, посилили основу і поклали два шари нового асфальтобетону, завдали нову дорожню розмітку холодним пластиком і встановили нові дорожні знаки.
Всього в області до кінця року за президентською програмою відновлять 174 км доріг державного значення.
Як заявляв президент Володимир Зеленський, цьогоріч за програмою "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг і 245 мостів.
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а зеленский - тупо ссытки тебе в рот, попутно деребаня бюджет и выводя деньги в офшоры
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.
В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
наслаждайся))
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку.
Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності. Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
державна зрада - злочин, який не має терміну давності