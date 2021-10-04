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8-км ділянку дороги Т-16-18 повністю відремонтували на Одещині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На 8-км ділянці дороги зміцнили узбіччя, посилили основу і поклали два шари нового асфальтобетону.

Як передає Цензор.НЕТ, Служба автомобільних доріг в Одеській області опублікувала відео, на якому видно стан дороги до і після ремонту.

"Ще на початку 2021 року 8 кілометрів автодороги поблизу міста Роздільна нагадували "марсіанський" пейзаж. Покриття дороги подекуди повністю втратило несучу здатність. Це була найбільш зруйнована ділянка дороги Т-16-18 / Р-33 / Роздільна - Єреміївка / М- 05 /", - йдеться в повідомленні.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на ділянці зміцнили узбіччя шириною 1,5 м з допомогою щебенево-піщаної суміші, посилили основу і поклали два шари нового асфальтобетону, завдали нову дорожню розмітку холодним пластиком і встановили нові дорожні знаки.

Всього в області до кінця року за президентською програмою відновлять 174 км доріг державного значення.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, цьогоріч за програмою "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг і 245 мостів.

Також дивіться: Біля ремонтованих трас на Полтавщині та Львівщині було знайдено керамічні артефакти, деяким з них понад 7 тис. років, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8-км ділянку дороги Т-16-18 повністю відремонтували на Одещині, - Укравтодор 01
8-км ділянку дороги Т-16-18 повністю відремонтували на Одещині, - Укравтодор 02
8-км ділянку дороги Т-16-18 повністю відремонтували на Одещині, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (3065) Одеська область (3236) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+11
зебил, дороги строятся за счет местного бюджета, который получает деньги по реформе Порошенко о децентрализации))
а зеленский - тупо ссытки тебе в рот, попутно деребаня бюджет и выводя деньги в офшоры
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04.10.2021 13:49
+6
дороги почали строїти при пороху. ти бачиш лише продовження початого. ну да Порох не ліпив таблички про велике будівництво лохам на радість.
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04.10.2021 14:12
+4
Молодцы! Зеленский строит Европу в Украине и делает украинское экономическое чудо
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04.10.2021 13:44
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Молодцы! Зеленский строит Европу в Украине и делает украинское экономическое чудо
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04.10.2021 13:44 Відповісти
зебил, дороги строятся за счет местного бюджета, который получает деньги по реформе Порошенко о децентрализации))
а зеленский - тупо ссытки тебе в рот, попутно деребаня бюджет и выводя деньги в офшоры
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04.10.2021 13:49 Відповісти
Вообще то я верю тому что сам вижу.Вижу когда начали дороги строить и видел когда не строили.
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04.10.2021 13:58 Відповісти
дороги почали строїти при пороху. ти бачиш лише продовження початого. ну да Порох не ліпив таблички про велике будівництво лохам на радість.
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04.10.2021 14:12 Відповісти
Если хочешь общаться, убери из лексикона оскорбления. Ты не воспринимаешься, нет желания дискутировать с дерьмом, которое даже себя не уважает.
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04.10.2021 15:16 Відповісти
ти чо совкова вчилка що на характeристику як бик на тряпку кидаєшся?
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05.10.2021 21:49 Відповісти
То ти не людина зовсiм, бидлота
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05.10.2021 23:42 Відповісти
схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.
В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
наслаждайся))
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
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04.10.2021 13:51 Відповісти
Ерунда
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04.10.2021 13:53 Відповісти
ерунда - это количество серого вещества в твоей черепушке)

Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку.
Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності. Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
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04.10.2021 13:57 Відповісти
Статья 62 Конституции Украины ,читай.
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04.10.2021 13:59 Відповісти
ага, а знач Зе построїв предвиборну компанію як раз порушенні упомянутої тобою статті. Зараз порох виграє суди.

Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
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04.10.2021 14:14 Відповісти
зебил, читай ВНИМАТЕЛЬНО:
державна зрада - злочин, який не має терміну давності
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04.10.2021 14:30 Відповісти
Це ти ерунда.
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04.10.2021 13:59 Відповісти
він какаяразніца
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04.10.2021 14:13 Відповісти
нормалёк !
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04.10.2021 13:46 Відповісти
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04.10.2021 13:48 Відповісти
Дорога контрабандистів.
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04.10.2021 14:16 Відповісти
То, что дороги в последнее время в Украине стали лучше - факт. Вопрос в другом: на сколько долго они продержатся?
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04.10.2021 14:51 Відповісти
Молодец Петр, отличная дорога!
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04.10.2021 15:15 Відповісти
Что-то линии разметки ведут себя вопреки правилам перспективы изображения.
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04.10.2021 16:49 Відповісти
Онур строит, а караван идёт. Остальные сосут по качеству и времени. Заехал в Николаевскую это ппц, год назад ремонтировали и опять колея в полколеса.
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04.10.2021 21:20 Відповісти
 
 