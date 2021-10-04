Двоє харківських адвокатів за $ 15 тис. обіцяли чоловікові працевлаштувати його в ДБР: тепер їм світить до 8 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування щодо двох адвокатів, які шахрайським шляхом вирішили виманити гроші у громадянина за нібито працевлаштування його в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як встановило слідство, харківські юристи обманом вирішили заволодіти коштами громадянина, який брав участь у конкурсі на оперативні посади в ТУ ДБР в м. Полтаві.

"Адвокати запевнили, що діють спільно з посадовими особами ДБР і членами конкурсної комісії. За 15 тис. доларів США вони обіцяли забезпечити людині перемогу в конкурсі та подальше працевлаштування в ДБР. Насправді адвокати просто обманювали чоловіка і скористалися його довірливістю", - сказано в повідомленні.

14 лютого 2021 року за контролем правоохоронців відбулася передача першої частини хабаря в сумі 1 тис. доларів США.

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А вже 17 лютого 2021 року обох адвокатів затримали під час передачі решти коштів - 14 тис. доларів США.













Адвокати обвинувачуються у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура, оперативний супровід — Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

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