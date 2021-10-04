Смертельне побиття поліцейського в Чернігові: суд обирає запобіжний захід підозрюваним. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали молодих людей, причетних до побиття двох співробітників поліції. Унаслідок важких травм голови один поліцейський помер на місці, другого госпіталізовано. Нині Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід підозрюваним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.
У поліції нагадали, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.
Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та в непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
В ході невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків.
3 жовтня чотирьом з них, хто безпосередньо завдавав тілесних ушкоджень поліцейським, слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані - жителі Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому - 18.
Також поліція повідомила про підозру у вчиненні грабежу 32-річному жителю Чернігова, який забрав сумку одного з потерпілих.
Підозрюваних поліція затримала в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Триває розслідування, під час якого поліція встановлює всі обставини події та роль кожного в скоєнні злочинів.
Нині в Деснянському районному суді Чернігова триває засідання щодо обрання запобіжного заходу всім підозрюваним.
Будь ласка, зачекайте...
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С 14 лет наступает ответственнось. Иди учись ольгинский троль
- часто это случается в Украине
Вот и негатив к ним из за этого тоже
2- запитання:
1) Чому постраждалі поліцейські, що були не при виконнанні, не зателефонували в поліцію, коли на них скоювали напад? Адже саме такі інструкції дають можновладці, коли приводять "аргументи" проти дозволу на вогнепальну зброю населенню України.
2) Чому працівники АТБ, де розпочинався конфлікт / напад, не телефонували в поліцію? Чи телефонували, а поліція не приїздила на виклик?!
Как раз ЭТОТ пример КРАСОЧНО говорит о том, что ОРУЖИЕ НУЖНО в СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, НОШЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ !
Что бы подобных историй не повторялось !
Для бандитов никогда не было проблем отовариться любым оружием.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4401409909924507?__cft__[0]=AZWKFVcTn2FN2X7CbfwymabRXyqpffjNQbFyiywvZqy3iNjeawJJWXulDs4cNVdDrhnAEWO_OYB9eT_PR-XgWTuRIY0zuLU_-B_nChUPGiWFuNsEjzmLQqlbdcBucZbYBwo&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Пишуть, що у Чернігові якісь юнаки жорстоко побили двох поліціянтів.
Дивно! Зазвичай буває навпаки.
Тут только лютая синька такое может, но эти были хоть трезвые, но по определению конченные.
1. Разоруженные граждане и вооруженные полицейские встречаются с различными преступниками или с одинаковыми?
2. Почему у полицейских есть оружие для самозащиты (!!!), а у граждан оружие самозащиты - спорт?
3. Где была ваша полиция и почему не защитила?
3.1. Почему пострадавшие не позвонили в полицию?
https://www.unian.net/incidents/pritashchili-k-kasse-uronili-i-bili-v-seti-pokazali-kak-v-chernigove-v-supermarkete-izdevalis-nad-kopom-video-novosti-ukraina-11565898.html?utm_source=viber&utm_medium=viber&utm_campaign=viber_site
https://youtu.be/bprTVJ2g3uQ
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