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Смертельне побиття поліцейського в Чернігові: суд обирає запобіжний захід підозрюваним. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали молодих людей, причетних до побиття двох співробітників поліції. Унаслідок важких травм голови один поліцейський помер на місці, другого госпіталізовано. Нині Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід підозрюваним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

У поліції нагадали, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та в непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Смертельне побиття поліцейського в Чернігові: суд обирає запобіжний захід підозрюваним 01

Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

В ході невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків.

Також дивіться: Підлітки до смерті побили чоловіка в Конотопі. ФОТО

3 жовтня чотирьом з них, хто безпосередньо завдавав тілесних ушкоджень поліцейським, слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані - жителі Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому - 18.

Смертельне побиття поліцейського в Чернігові: суд обирає запобіжний захід підозрюваним 02
Фото: сайт поліції

Також поліція повідомила про підозру у вчиненні грабежу 32-річному жителю Чернігова, який забрав сумку одного з потерпілих.

Підозрюваних поліція затримала в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Триває розслідування, під час якого поліція встановлює всі обставини події та роль кожного в скоєнні злочинів.

Нині в Деснянському районному суді Чернігова триває засідання щодо обрання запобіжного заходу всім підозрюваним.

Автор: 

побиття (939) Нацполіція (15196) суд (11698) Чернігів (789) юстиція (732)


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Топ коментарі
+23
Эти отморозки профессионально калечили и убивали. Стоит порыть соцсети, где подобные видосы культивируется. Скорее всего, на уродах ещё и другие жизни, нанесение увечий и возможно убийства.
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04.10.2021 14:26
+14
Неповнолітні вбивці повинні понести найсуворіше покарання.

2- запитання:
1) Чому постраждалі поліцейські, що були не при виконнанні, не зателефонували в поліцію, коли на них скоювали напад? Адже саме такі інструкції дають можновладці, коли приводять "аргументи" проти дозволу на вогнепальну зброю населенню України.
2) Чому працівники АТБ, де розпочинався конфлікт / напад, не телефонували в поліцію? Чи телефонували, а поліція не приїздила на виклик?!
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04.10.2021 14:36
+14
Скорее всего, "тренировались" они на животных для начала, а на людей перешли по причине безнаказанности. У всех подобных ублюдков схожий путь.
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04.10.2021 14:42
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Ничего им не будет, онижедети.
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04.10.2021 14:20 Відповісти
"відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років." ст.22
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04.10.2021 14:24 Відповісти
За тяжкие преступления с 14 лет ответственность. Лет по 15 получат стопудово.
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04.10.2021 22:54 Відповісти
Твоё ***** такого же мнения?
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04.10.2021 14:35 Відповісти
Чому не показують морди цих виродків ?
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04.10.2021 14:57 Відповісти
Умный книга читаль равшана? УК называется. Начальнига тебе даже цифра сказаль.
С 14 лет наступает ответственнось. Иди учись ольгинский троль
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04.10.2021 16:26 Відповісти
Эти отморозки профессионально калечили и убивали. Стоит порыть соцсети, где подобные видосы культивируется. Скорее всего, на уродах ещё и другие жизни, нанесение увечий и возможно убийства.
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04.10.2021 14:26 Відповісти
Скорее всего, "тренировались" они на животных для начала, а на людей перешли по причине безнаказанности. У всех подобных ублюдков схожий путь.
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04.10.2021 14:42 Відповісти
Какие такие соц сети? Жаль сейчас нет возможности проверить, но даже на этом сайте наглядно было видно сколько просмотров набирают новости про убийства, особенно с фото и видео. Сегодня люди такие кровожадные от жизни собачей и спама шок новостями. А соц сети, как бы иронично не звучало, как раз единственный фильтр интернета , их модерация опасного контента и рекламы работает 24/7 часто даже с перегибом, пока киберполиция и прочие органы занимаются непонятно чем.
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04.10.2021 16:16 Відповісти
Якщо нести покарання - то ще недорослі, а як вбивають - то по-дорослому.
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04.10.2021 14:26 Відповісти
а бывает что полицейские насилуют жинок всем отделом
- часто это случается в Украине
Вот и негатив к ним из за этого тоже
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04.10.2021 14:39 Відповісти
Ты что идиот?
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04.10.2021 14:54 Відповісти
Да, у него и справка наверняка есть
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04.10.2021 16:56 Відповісти
Так полицейские по гражданке были и в отпуске. У них на лбу написано,что ли?
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04.10.2021 14:54 Відповісти
Так и есть. Когда ети онижедети влазят в чужие дома с целью ограбления или просят *закурить* у прохожих с известными последствиями то их и мусора и суды отпускают под * я больше не буду*. А тут вдруг потерпевшими мусора оказались и сразу вони столько. Не удивлюсь если ети же мусора етих *онижедетей* сами и отпускали после совершенных преступлений, взяв у ихних родителей пару тыщ зеленых. Так что все получили по заслугам.
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04.10.2021 15:04 Відповісти
К чему этот бред? Есть закон в котором указан уголовнонаказуемый возраст. Покажи мне хоть один случай, когда не судили подсудного подростка, совершившого "особо тяжкое". И главное, для таких случаев суды существуют, а не менты решают кого садить, а кого нет. Незнакомого тебе человека убили отбитые ублюдки, а ты уже знаешь что по заслугам? Мля менты сволочи и тд и тп, это понятно, но допустим я не совершаю преступлений и менты меня обходят стороной как ни странно. А крики о беспределе паганцев мусоров, это из оперы вонючих хитрожопых уголовников, когда их берут за жопу.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
Как видим *потерпевшие* мусора, будучи одеты в спортивные костюмы и не при исполнении, не позвонили в полицию. Почему? Потому что они такие же преступники видимо пришли на стрелку вместо того чтобы вызвать правохранителей.
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04.10.2021 15:45 Відповісти
Обычный прокацапский тролль.
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04.10.2021 17:02 Відповісти
Ответь для начала, куда делся шестой? Его никак не припрягли после убийства? Он так мимо проходил или опять чьи-то бабки сыграли роль?
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05.10.2021 00:08 Відповісти
В спам, животное.
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04.10.2021 17:01 Відповісти
долго не проживут на общаке...поделом
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04.10.2021 14:27 Відповісти
Как раз наоборот. В авторитете будут - мента убили. Но до зоны дожить еще надо.
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04.10.2021 15:12 Відповісти
Обычно убийцы ментов, не доезжали до места заключения.
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04.10.2021 15:30 Відповісти
Фильмы меньше смотрите мля) Это там менты "решают" уголовников, в отместку за смерть товарища. Причем ярко и со спецэффектами)
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Посмотри интервью Валерия Кура, когда бандиты мента украли, и что было дальше, или то тоже не то?
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04.10.2021 15:40 Відповісти
Тоесть ты подтверждаешь что мусора ето такие же бандиты которые могут совершить убийство заключенного? Ну вот что и требовалось доказать.
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04.10.2021 15:41 Відповісти
оправдать !!! предварительно кастрирова!!! и кирпичь в голову каждому!!! а родителей на зону.!!!
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04.10.2021 14:31 Відповісти
И тех нужно арестовать, кто видел и не сообщил полиции и не помог, они-соучасники преступления.
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04.10.2021 14:32 Відповісти
так вроде сообщали в полицию, просто полиция долго ехала даже к своим.
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04.10.2021 14:45 Відповісти
и как же они должны были помочь - влезть в драку и лечь рядом?
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04.10.2021 14:47 Відповісти
А, что 102 набрать западло?
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04.10.2021 14:59 Відповісти
В Украине нет закона о защите. Так что гражданин Украины видя преступление максимум должен отвернуться в другую сторону и быстро пошагать домой. А уже оттуда закрыв дверь ( и то не факт так как в Украине нет закона о защите частной собственности) уже сообщить о преступлении. Хотя в Украине так же первым подозреваемым в преступлении является свидетель или сообщивший о преступлении. Так что лучше вообще сидеть тихо и помалкивать. У вас в Швейцарии видимо по другому? У вас же каждый гражданин имеет оружие и ему нечего бояться
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04.10.2021 14:59 Відповісти
мушку спили
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04.10.2021 15:07 Відповісти
подчиняйся, а потом обжалуй
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04.10.2021 15:09 Відповісти
накой мне починятся, я мент
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04.10.2021 15:11 Відповісти
В Украине могут посадить за пару ржавых патронов. Знаю даже реальные случаи когда парни приезжали с АТО а в карманах у них мусора находили патроны и годами таскали на допросы, угрожая посадить на 7 лет. Так что спиленная мушка не поможет.
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04.10.2021 15:13 Відповісти
накой им патроны
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04.10.2021 15:28 Відповісти
Неповнолітні вбивці повинні понести найсуворіше покарання.

2- запитання:
1) Чому постраждалі поліцейські, що були не при виконнанні, не зателефонували в поліцію, коли на них скоювали напад? Адже саме такі інструкції дають можновладці, коли приводять "аргументи" проти дозволу на вогнепальну зброю населенню України.
2) Чому працівники АТБ, де розпочинався конфлікт / напад, не телефонували в поліцію? Чи телефонували, а поліція не приїздила на виклик?!
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04.10.2021 14:36 Відповісти
Копы были в отпуске и по этому были в гражданке, соответственно табельное не положено. Разговоры про разрешение оружие не в тему. Работники АТБ... 100 в гору посмотрели на все это и даже если позвонили то сказали - тут две компашки закусились, вы как освободитесь подскочите под конец разборов (они же похходу тоже не знали шо это копы зарубились с шакальем) А эти - как их назвать "КАЛЕГИ" - видать тоже так спешили так спешили, чуть ноги не погнули, и тока когда приехали, выяснилось шо тут братья по оружию.. но уже поздно...
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04.10.2021 14:42 Відповісти
"Разговоры про разрешение оружие не в тему" - по чему не в тему !?

Как раз ЭТОТ пример КРАСОЧНО говорит о том, что ОРУЖИЕ НУЖНО в СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, НОШЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ !

Что бы подобных историй не повторялось !
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04.10.2021 16:09 Відповісти
Хєрню несете якусь. В першу чергу озброяться якраз всякі відморозки, а не мирні громадяни. + Дивлячтсь на рівень агресії і загальну озлобленість на весь світ у пересічних громадян, я не хотів би бачити в руках у них ще й зброї. Через не включений поворотник на дорозі готові вбити один одного , яка зброя??
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04.10.2021 16:37 Відповісти
А молдаване ДАЛЕКО от нас ментально ?! Что то у них нет ничего того, чем ты тут нас пугаешь...! И бандиты и сейчас вооружены... Должно быть равные условия пр встрече ..!!!
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04.10.2021 20:23 Відповісти
Это ты несешь херню.
Для бандитов никогда не было проблем отовариться любым оружием.
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04.10.2021 21:04 Відповісти
Я в целом не против разрешения (даже больше за - НО!!!!) Не с нашим народом, ой все в этой стране с ног на жопу... Нет у нас культуры общения с оружием и никогда не было. Все равняются на америку - так у янки за 200 лет с самого начала народ с оружием общался. Вот они и сейчас по сравнению с нами "джентльмены с оружием" а наши будут как стадо дикарей с гранатами!!!
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04.10.2021 16:44 Відповісти
Ответил выше

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04.10.2021 20:24 Відповісти
Ну дадут тебе разрешение на оружие и что? Сейчас даже вора/убийцу, который лезет к тебе в окно застрелить нельзя, что тебе даст ношение оружия?
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05.10.2021 00:14 Відповісти
по качану
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04.10.2021 15:08 Відповісти
Ну как этих ублюдков назвать кроме как скоты и шакалы. Вангую - чуваки небось замечание сделали малолетним *****...м, те в ответ накинулись как шаклье, и кнопки стоп нет, вот итог... Ничего, пока до суда дело дойдет, менты за своих из них всю дурь выбьют, это "к бабке не ходи".
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04.10.2021 14:36 Відповісти
Это ты расскажи тем в кого стреляли, а потом сказали на суде, что полицейских было 3 , а патронов 2, поэтому убить их не хотел
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05.10.2021 00:16 Відповісти
Да они имбицилы, отхерачили досмерти ,пинали безчуственное тело в крови ,при этом снимали себя на телефон и еще и ограбили. Там мозгов нет от слова вообще, дайте им по 15хе и четверо из шести не доживут до конца срока ибо найдут приключения на зоне.
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04.10.2021 14:36 Відповісти
Да на зоне они ещё и в почёте будут, мента же убили. А родственниеи погибшего будут оплачивать своими налогами их содержание в тюрьме. С такими только один способ борьбы - смертная казнь, но это же не гуманно, так только в ужасном совке можно было наказывать.
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04.10.2021 15:07 Відповісти
явасумоляю, там до суда топить будут друг друга,я незнаю,я небил, то веталь и хмурый пинали а я снимал и тд. и придут на зону с запазухой гнилья Сейчас ,когда практически все на зонах в сотрудничествах с админами (взаимовыгодных), такой почет только в отрицалах, а они как маманты - вымерли
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04.10.2021 15:13 Відповісти
Топить друг друга будут это 300%. Но догадались же идиоты еще и снимать, то что вытворяют.
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04.10.2021 15:41 Відповісти
В хоне тоже есть понятия..то что они сделали даже зеки не одобрят.
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04.10.2021 15:14 Відповісти
ну если родственники уже едут на работу в италию, то года через три выйдут
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04.10.2021 15:16 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWKFVcTn2FN2X7CbfwymabRXyqpffjNQbFyiywvZqy3iNjeawJJWXulDs4cNVdDrhnAEWO_OYB9eT_PR-XgWTuRIY0zuLU_-B_nChUPGiWFuNsEjzmLQqlbdcBucZbYBwo&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4401409909924507?__cft__[0]=AZWKFVcTn2FN2X7CbfwymabRXyqpffjNQbFyiywvZqy3iNjeawJJWXulDs4cNVdDrhnAEWO_OYB9eT_PR-XgWTuRIY0zuLU_-B_nChUPGiWFuNsEjzmLQqlbdcBucZbYBwo&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·



Пишуть, що у Чернігові якісь юнаки жорстоко побили двох поліціянтів.

Дивно! Зазвичай буває навпаки.
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04.10.2021 14:36 Відповісти
И работники АТБ, которые не вызвали полицию, а обязаны были. Избиение началось же в АТБ. И там уже тела волокли.
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04.10.2021 14:39 Відповісти
Пищшут что вся эта драмаа проходила около часа. И никто не позвонил. По идее персонал атб должны получить сроки, пусть условные нг в назидание равнодушным и зашуганным
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04.10.2021 15:08 Відповісти
у тебя риторика как у белорусов. Наказать того, кто просто не встревал. Ты тоже суешь нос куда не просят?
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04.10.2021 15:26 Відповісти
Вы просто видео не видели, кпк вел персонал АТБ, ли просто пишите чушь от фонаря.? Иначе причем здесь борьба белорусского народа к криминальной драме.
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04.10.2021 17:40 Відповісти
я все видел и полностью. Люди в гражданском что то решали. Копы не при исполнении, не копы. Вмешательство посторонних в разборки, усугубляет ситуацию. Вы же не знаете, кто и за что там решает? Пройти мимо беспредела и мне трудно, но, мне это уже вылазило боком. Не бывает дыма без огня. Те двое, могли себе на помощь вызвонить экипажик, но решили с малолетками во взрослых дядь поиграть и сделать им нононо пальчиком. Слово за слово, угрозы и вот вам уже реки крови.
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04.10.2021 17:50 Відповісти
Два экипажа приезжали, после чего уезжали. То есть полицию вызывали и не раз, просто она не выполняет своих функций.
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04.10.2021 15:29 Відповісти
Да такое возможно, но прокуроры разберутся, в жтой истории точно, если кто из малолеток не окажется родичем Отпошенко иди другого черниговского миллионера.
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04.10.2021 17:51 Відповісти
Скорее всего под наркотой были.
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04.10.2021 14:48 Відповісти
И точно не под травкой.
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04.10.2021 14:48 Відповісти
Под какой наркотой? Это же какая наркота и в соединении с чем такой эффект дает? Если бы обкурились, они бы быстро накупили вкусняшек и ныкались бы по углам по действием измены.
Тут только лютая синька такое может, но эти были хоть трезвые, но по определению конченные.
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04.10.2021 17:53 Відповісти
На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде... Ну и причем здесь полицейские? Максимум ночной домашний арест как вы любите давать преступникам убивающим простых граждан Украины.
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04.10.2021 14:56 Відповісти
мусора онижыдети?
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04.10.2021 14:57 Відповісти
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04.10.2021 15:05 Відповісти
Вот именно: меру ПРИСЕЧения... желательно в районе шеи!
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04.10.2021 15:21 Відповісти
Далее Учайкин задает три вопроса главе МВД Денису Монастырскому:

1. Разоруженные граждане и вооруженные полицейские встречаются с различными преступниками или с одинаковыми?

2. Почему у полицейских есть оружие для самозащиты (!!!), а у граждан оружие самозащиты - спорт?

3. Где была ваша полиция и почему не защитила?

3.1. Почему пострадавшие не позвонили в полицию?
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04.10.2021 15:25 Відповісти
Вылезла чувырла позларадствовать и попиариться на крови
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Ты это к чему, недороблене!
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04.10.2021 17:22 Відповісти
Сейчас все до того договорятся, что копам отдадут полномочия и тогда никто не будет не с кем церемониться. А оружие нашим бабуинам никто не даст, никогда. Да и зачем нам это, если с нашим дырявым законом, проблемы будут чаще у защищающихся.
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04.10.2021 15:30 Відповісти
В США за такое этих гопарей на элекрическом стуле бы поджарили или ядом бы усыпили.
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04.10.2021 15:30 Відповісти
А хтось звернув увагу, що НЕМАЄ НАВІТЬ ЗГАДКИ ПРО ПРІЗВИЩЕ жодного з відморозків? І невже це нікого не ********* на певні думки? А розгадка зухвалості і звірячої жорстокості мерзотників може ж бути саме у цьому.
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04.10.2021 15:40 Відповісти
Прізвища неповнолітніх не публікуватиме ніхто...
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04.10.2021 15:47 Відповісти
Вибачте, Ви дурень? Можете не відповідати, питання риторичне.
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04.10.2021 15:50 Відповісти
На які думки це *********?
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04.10.2021 16:19 Відповісти
Если кто-то из них "повесится" до суда,не удивлюсь.Можно если все сразу,никто не заплачет.И вообще,похоже,что их родителям в Чернигове не жить.
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04.10.2021 15:50 Відповісти
А еще братья-сестры, тёти-дяди и прочие родственники.
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04.10.2021 16:17 Відповісти
А ось як воно було🤔🤔🤔
https://www.unian.net/incidents/pritashchili-k-kasse-uronili-i-bili-v-seti-pokazali-kak-v-chernigove-v-supermarkete-izdevalis-nad-kopom-video-novosti-ukraina-11565898.html?utm_source=viber&utm_medium=viber&utm_campaign=viber_site
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04.10.2021 15:52 Відповісти
Писец, четвертовать медленно этих малолетних ублюдков
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04.10.2021 17:32 Відповісти
При Союзе их в сизо бы так же отдубасили,некоторые не дожили бы до суда!А у нас суд гуманный,дадут срок,потом половину скостят за деньги родителей и выйдут на свободу дальше нас убивать,как в Донецке или Луганске.Надо бежать отсюда,пока не поздно..
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04.10.2021 20:11 Відповісти
повне вiдео побиття!


https://youtu.be/bprTVJ2g3uQ

.
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04.10.2021 20:48 Відповісти
Щас єти герои наперебой рассказуют, что єто не они, а их кореша.
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04.10.2021 22:44 Відповісти
уже расказывают и топят друг друга
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05.10.2021 09:50 Відповісти
 
 