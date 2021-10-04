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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманець РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, затриманий в одному зі столичних хостелів, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Найманець РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, затриманий в одному зі столичних хостелів, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТО

У Києві затримано учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Він входив до складу угрупування, яке в 2014 році займалося ліквідацією поранених в бою військовослужбовців сил АТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України.

Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово анексованої АР Крим.

Встановлено, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі так званого "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Найманець РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, затриманий в одному зі столичних хостелів, - контррозвідка СБУ 01

Автор: 

затримання (4343) контррозвідка (470) СБУ (12847) найманець (254) найманці рф (2060)


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Топ коментарі
+32
Еще один бесценный кадр в мусарню или партию "ЗЕ".
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04.10.2021 15:36
+31
Замечательно.
Теперь что, ночной домашний арест или вообще на поруки (кива возьмет или рабинович).
Ну а потом, на пару бомжей из лугандона поменять.
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04.10.2021 15:38
+31
Почему морда замазана? Чтобы,когда выпустят, не узнали?
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04.10.2021 15:38
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Еще один бесценный кадр в мусарню или партию "ЗЕ".
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Це обмінний фонд Косоворотки на таксистів.
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04.10.2021 16:48 Відповісти
Да ну, мы его выгодно поменяем на бамбасского таксиста, а зелебилы будут в экстазе скулить как найвеличнийший успешно обменивает "наших людей".
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04.10.2021 16:50 Відповісти
Задути піною покудька.
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04.10.2021 15:38 Відповісти
Замечательно.
Теперь что, ночной домашний арест или вообще на поруки (кива возьмет или рабинович).
Ну а потом, на пару бомжей из лугандона поменять.
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04.10.2021 15:38 Відповісти
Главное что его нельзя судить. Это наши пленные возвращаются из Московии с большими сроками, а мы их возвращаем в Московию чистыми, как ангелочками. Вспомните Цемаха. Ведь это делает власть Зеленского специально. Наши патриоты осуждены судом РФ, а их обросы -чистые как ангелы, и никакого преступления на нашей территории не совершали.
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04.10.2021 16:50 Відповісти
Почему морда замазана? Чтобы,когда выпустят, не узнали?
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04.10.2021 15:38 Відповісти
А ось і пало не слід закривати. Країна повинна знати своїх хероев. Це потрібно для того, що коли наші "порядні" та "непідкупні" суди його відпустять під домашній арешт, пересічний небайдужий українець зміг би добряче від душі відрехтувати ломом чи лопатою хавало цієї мразоти.
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04.10.2021 15:44 Відповісти
зеленский обменяет на таксиста
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04.10.2021 15:44 Відповісти
сколько верёвочке не вейся, а на шее предателя она будет
ни одна гнида прокацапленная
не избежит наказания !
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04.10.2021 15:45 Відповісти
В изоляторах Тернополя и Франковска некому вкрутить перегоревшую лампочку!
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04.10.2021 15:45 Відповісти
В Марьинке в июне 15 -го, подобное отребье просто в "чернозем " превращали, совсем немногих в плен взяли, песню про " ху#ла " пели, а теперь оно в Киев приехало, жесть просто.
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04.10.2021 15:45 Відповісти
Воно вбивало наших поранених хлопців,який обмін? "При спробі втекти" і тільки так...Цей покидьок не має права топтати землю...А на обмін знову "напхають "всяких зеків і їм подібних,а не наших захисників...
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04.10.2021 20:13 Відповісти
подзаработал в кацапов... на дешевый хостел, почти вокзал.... ни на гостиницу, ни на квартиру... осмелюсь предположить что приехал непросто в Киев, и скорее не сам.... "дело" намечалось... срочно яйца и разные суставы между дверей, чтоб все рассказал.
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04.10.2021 15:57 Відповісти
Разная титушня из подобных отбросов и состоит. И что главное - все прутся в столицу и "хунты" не страшатся.
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04.10.2021 17:25 Відповісти
А кордон як він пройшов шо аж в столиці линдає
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04.10.2021 15:58 Відповісти
Ногами, заплативши мзду.
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04.10.2021 17:26 Відповісти
Так же как и Гиркинцы в мае 2014-го. По 500$ за голову и проходи
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04.10.2021 18:37 Відповісти
выпустить кишки живому и засыпать солью , пусть подыхает в муках !
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04.10.2021 16:03 Відповісти
Отпустят. Ато Путин нападёт
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04.10.2021 16:12 Відповісти
Разорвать на куски мерзавца !
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04.10.2021 16:15 Відповісти
Пришел амнистию получать. А может еще и участника УБД и повышенную пенсию дадут. В етой стране все возможно.
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04.10.2021 16:16 Відповісти
З "нашими" суддями-сєпарюгами і прокурворами-сєпарюгами може й таке бути.
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04.10.2021 17:05 Відповісти
щоб ти, падло, жив років триста, і кожного ранку молив Бога про те, щоб здохнути до вечора
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04.10.2021 16:17 Відповісти
Та хоч би сто, а ще сто рачки повзав.
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04.10.2021 17:28 Відповісти
Здерти шкіру з падла рузьгємірського.
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04.10.2021 16:49 Відповісти
..шо за на...?.. може это мой сосед? - а ему и в морду плюнуть нельзя.. вы кого защищаете, моралисты..? может я с эти уродом здоровкался каждый день, помимо воли, по незнанию..?..(
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04.10.2021 16:52 Відповісти
Зачем СБУшников закрасили? Они и так в масках...
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04.10.2021 17:05 Відповісти
Поважаючі себе служби, таких ліквідовують з коментарями "чинив збройний опір", враховуючи нашу судову систему, мвс, та хенеральну прокуроршу.
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04.10.2021 17:06 Відповісти
Приходиться тільки сподіватися що це виключення із правила. І доцільно це падло передати для "перевиховання" родичам загиблих військових.
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04.10.2021 17:32 Відповісти
Років 5 тому, я читав про одну опочленку, яка холоднокровно розстріляла трьох українських військових. Її заарештували і більше ніякої інформації про неї немає. Впевнений, що їй ще навіть не пред'явили звинувачення... Таких треба по законам воєнного часу, перетворювати в кучку лайна!
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05.10.2021 00:14 Відповісти
Мне кажется, ветеранам пора уже организовать не только "ветерано-пиццу", а и более серьезные организации для борьбы с сепарами которые в Киеве чувствуют себя как дома. А то такое впечатление что прошли войну, а дальше- сами разбирайтесь (в целом справедливо, но кроме пассионариев никто тут ничего делать и не будет на самом деле).
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04.10.2021 18:35 Відповісти
Зачем об этом сообщать?Нужно по тихом эту тварь пристрелить и дело с концом.
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04.10.2021 19:24 Відповісти
Так это же лепший дружбан 73% нариду,он тоже противпорошенки.Это так,напоминание,с кем теперь в одном окопе прастый нарид.
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04.10.2021 19:47 Відповісти
Почему его при попытке к бегству не грохнуть? Я буду платить налоги, чтоб этого ****** заднеприводного кормили в тюрьме?
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05.10.2021 00:01 Відповісти
Почему этот ***** рабссейский в родном ОРДЛО не жил, а смылся в Киев??
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05.10.2021 00:02 Відповісти
Мерзота. Хай тебе буде з муками покарано за вбивство наших хлопців.
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05.10.2021 04:14 Відповісти
 
 