Найманець РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, затриманий в одному зі столичних хостелів, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТО

У Києві затримано учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Він входив до складу угрупування, яке в 2014 році займалося ліквідацією поранених в бою військовослужбовців сил АТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України.

Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово анексованої АР Крим.

Встановлено, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі так званого "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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