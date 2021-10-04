"Репресовані ЗЕ-владою": "Нацкорпус" провів акцію біля стін Офісу президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Національний корпус" провів акцію протесту біля стін Офісу президента з вимогою звільнити репресованих захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми прийшли під Офіс президента для того, щоб зробити тут символічну фотовиставку. На цих фотографіях зображені ветерани, добровольці, патріоти, люди, які зі зброєю в руках захищали державу в перші дні російської агресії. Це все наші друзі, які чомусь стали ворогами для Офісу президента", - зазначили активісти.

Нагадаємо, раніше представники "Національного корпусу" 14 серпня зібралися на мітинг під Офісом президента, який посилено охороняла поліція. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. У хід пішли димові шашки і сльозогінний газ. Постраждали щонайменше 8 правоохоронців.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.