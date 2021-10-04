"Репресовані ЗЕ-владою": "Нацкорпус" провів акцію біля стін Офісу президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Національний корпус" провів акцію протесту біля стін Офісу президента з вимогою звільнити репресованих захисників України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми прийшли під Офіс президента для того, щоб зробити тут символічну фотовиставку. На цих фотографіях зображені ветерани, добровольці, патріоти, люди, які зі зброєю в руках захищали державу в перші дні російської агресії. Це все наші друзі, які чомусь стали ворогами для Офісу президента", - зазначили активісти.
Нагадаємо, раніше представники "Національного корпусу" 14 серпня зібралися на мітинг під Офісом президента, який посилено охороняла поліція. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. У хід пішли димові шашки і сльозогінний газ. Постраждали щонайменше 8 правоохоронців.
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а когда осел оманський, без суда, обвиняет невиновных - это "нарушение закона или нет"?
Не веришь?)
тогда посмотри обязанности президента Украины, безрамотне)
Назвал без суда и следствия, чем грубо нарушил Конституцию Украины
зачем ты говоришь?
Хотіли посадити Порошенка, а у підсумку сіли самі.
Отак обирати антиукраїнську владу.
Як там свиначук? хрукає? а гральні свинарники більше 10000? чи може не було такого? а ригоанали в бпп? А може свинрилий дійсно вболівав за гривню, тому і дозволив вивести (вкрасти) більше 10 мілярдів баксів і це лише БАНКАМ.
Ні ну це все з думкою "про нарід". Про такі дрібниці ЯК накрались ЄСнуті можна і не говорити.
гівнокмандувач він наш
До того ж Бігус занадто забрехався, не знаючи достеменної інформації, він дозволяв собі припущення, які видавав за правду.
Про Банки я не чула. Президент не має права втручатись у банківську систему, у вклади та операції осіб. Гонтарєва впоралась чудово. Вона прибрала всі конвертаційні центри, відмивачки. Натомість в країні лишились дійсно БАНКИ.
А зебіли обрали у владу пішака коломойського, який вкрав 10 млрд..такі розумні, аж ген ген...
Але я б не вважав наші суди мірилом справедливості.
А лерка алкоголічка дозволила НАШЕ бабло подарувати банкам, після чого їх на всіляки офшори то й вивели.
Цікаво чому свинорилий гецьман не заборонив офшори в цілому та переказ коштів в ті країни де ігнорують вимоги про отримувачів?
про каломойшу можна і не говорити. Вже тоді треба цього пархатого саджати разом з боголюбовим. але ж пецьо то гвінокмандувач. він навіть 3 расейських канали не міг закрити. А всі як дурень з фантиками бігаєте "порох, порох" - ... рох. БЕЗДАРЬ ваш порох, як і партія
Я думаю, навіть переконана, що Порошенкові було не до них. У нього війна, армія, міжнародна політика... Які свинарники ??? Не ходіть туди і ВСЕ. Ніхто не змушує.
Решта ваших зебільних тез не має жодного сенсу. Ви недостатньо свідомі у цих питаннях. Розвивайтесь.
Тепер про "свідомих". Банкам роздавали рефінанс наліво та направо. Просто так гроші не можна вивести, це буде відомо тим кому треба. Але гроші вивели. Десятки банків.
Шо там про канали? чи БЄпЄМММЕ не могли 5 років родити закриття? А ЯК, ЯК карл шарій пішов навибори. Це взагалі лютий треш. Чи свинорилому та його слугам-сектантам бабло непахло? Хоча він ні разу не імператор.
Ви "не свідомі". тому пецьо і програв розгромно, бо бездарь та кусок гівна. ЧОМУ слуги ЗМОГЛИ за 1 ...а місяць закрити ці всі гадюшники? чому вони змогли закрити російські помийки? Тупо та швидко? Не рожали 5 років, а пецьо тужився, тужився та пукнув в муку.
Читати ваші опуси немає сенсу, бо його там немає.
Не пишіть мені більше.
Расскажите про близнесс на крови с агрессором? В 2020 РФ третий по объему торговый партнер после Польши. Данные госстата. Где логика, а ее нет, откуда у националистов понимание экономики, будем сидеть мерзнуть, не привыкать.