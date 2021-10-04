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Андрій був дуже крутим хлопцем. Він живе у своїй творчості, - Зеленський передав орден родині Героя України Скрябіна. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родиною співака, телеведучого та продюсера Андрія Кузьменка, якому було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Нагадується, що відповідний указ президент підписав 17 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка, відзначивши його визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

Глава держави передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку. На зустрічі також була присутня мати Андрія Кузьменка Ольга, його вдова Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко.

"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", – сказав Володимир Зеленський.

Андрій був дуже крутим хлопцем. Він живе у своїй творчості, - Зеленський передав орден родині Героя України Скрябіна 01
Андрій був дуже крутим хлопцем. Він живе у своїй творчості, - Зеленський передав орден родині Героя України Скрябіна 02

Батько Андрія Кузьменка подякував Президенту за велику увагу до пам’яті його сина.

"Дякую вам за добру пам’ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі", – сказав Віктор Кузьменко.

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23946) орден (113) Скрябін Кузьма (15)


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Топ коментарі
+53
Он был отличным певцом, но никаким гражданином. За что Героя? Что геройского он совершил для Украины?
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04.10.2021 17:28
+51
Сержант Журавель був не крутим Вояком України ?
він не гідний Героя України ?

ох ти мразь ЗЕлена !!!
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04.10.2021 17:38
+43
ничего не имею против Кузьмы...
но то что он был классным, крутым парнем и лично знаком с типа президентом, уже тянет на Героя УКРАИНЫ ?
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04.10.2021 17:28
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По ходу, когда Юзик склеит ласты от ожирения Зеля сделает его героем.....
Однако !!!
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04.10.2021 18:48 Відповісти
Титаник шел ко дну, на верхней палубе играла музыка, разливали шампанское, все веселились и радовались.

зе-мародер делает вид, что все хорошо, но на самом деле идёт лютый звездец ему, его говнопартии
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04.10.2021 18:52 Відповісти
а еще Украине и всем нам
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04.10.2021 19:44 Відповісти
пороховаті точно пздц, судячи з коментарів придворних рошенівських ломів, тенденція така, що на "наступних" сивоногий вилітає ще в першому тірі)))
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05.10.2021 01:49 Відповісти
лучше бы клоун к отсидке готовился...или к веревке...)
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04.10.2021 19:04 Відповісти
надєжди юношей піталі)))))))
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05.10.2021 01:50 Відповісти
Героя Сердючке?
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04.10.2021 19:10 Відповісти
Кузьменко був шоуменом , ним і залишався завжди . Я памятаю як похабно він себе вів під час першого майдану. Бренчання на гітарі аж ніяк не тягне на Героя . А приймати з рук цього блазня медальки можуть тільки люди я самі себе не поважають !!!
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04.10.2021 19:16 Відповісти
скоро будет зад целовать, но не поможет
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04.10.2021 19:21 Відповісти
Свинья грязь везде найдет.
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04.10.2021 19:25 Відповісти
Героя України скоро будуть давати двірникам з вчасно прибрані вулиці.
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04.10.2021 19:29 Відповісти
І підтримував Овуча.
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04.10.2021 19:33 Відповісти
Скоро, звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ,буде прирівнюватись до піонерського значка. Тоді давай ці звання Н. Матвієнко,Мозговому,Івасюку,Лижичко і тд і тп,кінокомедія і більш нічого.
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04.10.2021 19:55 Відповісти
Боб Ділан - представник американської попси - отримав Пулітцеровську нагороду,затим - Нобеля.Але він 60 років пише пісні,він став "голосом покоління",його пісні - голос протесту проти війни у В'єтнамі і т.п.І на підтанцьовках у своїх президентів він не був.Небо і земля при порівнянні з Кузьмою.Якщо комусь дуже хотілось Кузьму нагородити -є премії і звання для творчих людей.Але Герой України-та ніколи!
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04.10.2021 20:01 Відповісти
Якби не врізався в молоковоз, міг би за допомогою Бєні Коломойського і каналу Ге+Ге також стати "народним прізідєнтом"...
А так хай з Богом спочиває!
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04.10.2021 20:14 Відповісти
Кузьма - Герой України...
Махнатік - орденАносець...
Зеленський - препіздєнт...
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04.10.2021 20:34 Відповісти
все це отрижка Совка. Музикант був іне поганий , скоріше всього, але ж ми памятаемо і "дружбу" з ПР. Але це добре роздача таких липових завнь приведе швидше до ЗНИШЕННЯ цьої дурні. А військові -? Для них ******* окрема шкала нагород. Зеленський як дитина з владою роздае звання та ордени. Монатік ордоненосець - це взагали сюрреалізм.
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04.10.2021 20:54 Відповісти
Та навіть у совку була окремо нагорода герой совка для військових і герой соцпраці для цивільних...
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04.10.2021 22:09 Відповісти
Комусь прийдеться це лайно розгрібати.Позбавляти звання Героїв які це не заслужили.Позбавляти почесних виплат,пенсій які це не заробили.І ще багато-багато чого.В приклад привожу Друга Сергія Табалу "Сєвєра" і "Кузьму".Можливо я чогось не розумію,но вони не повинні знаходитись на одному рівні.
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04.10.2021 23:08 Відповісти
охєндовський з орденом Ярослава Мудрого з рук сивочолого, в оці не муляє?
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05.10.2021 01:53 Відповісти
Пане Іване,ні не муляє,я теж вважаю що даний персонаж не заслужив тієї почесної нагороди.Зрозумійте нарешті Порох не ідеальний для України,він просто кращий за Зеленського,та й за будь кого з топ кандидатів на посаду президента на даний час.В нас не буде іншого життя,тому потрібно жити і мінятись зараз.Так, це не зручно але це необхідно.Якщо ми залишим так як є,ми як нація будем потерпати ще довго.Друзів крім нас самих в нас немає.
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05.10.2021 08:19 Відповісти
А заслужений артист України Потап (нагороду з рук Зе отримав) не муляє?
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05.10.2021 09:56 Відповісти
Просте питання: в чому полягає героїчний вчинок?
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05.10.2021 22:15 Відповісти
за що? за що?! у чому геройство? це ж вища нагорода України, хіба так можна?
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09.12.2021 19:22 Відповісти
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