Вночі в житловому будинку на Дніпропетровщині сталася пожежа: врятовано 9 осіб, зокрема двох дітей, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 5 жовтня в селищі Дослідне Дніпровського району в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

"5 жовтня о 1:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Науковій селища Дослідне Дніпровського району.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті на другому поверсі триповерхової будівлі.

Вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін. Загальна площа пожежі склала 20 кв. м. Внаслідок пожежі відбулось задимлення загального коридору та третього поверху, що спричинило перешкоду для вільної евакуації громадян з задимлених приміщень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що пожежниками врятовано чоловіка з охопленої вогнем кімнати на другому поверсі і за допомогою спеціального обладнання евакуйовано з другого і третього поверху 8 осіб, з яких 2 дітей. Ще 10 осіб, з яких 3 дітей виведено на свіже повітря в супроводі рятувальників.

Пожежу локалізовано о 1:55 та ліквідовано о 2:00.

Загиблих і постраждалих немає.

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До ліквідації пожежі було залучено 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.









Фото: сайт ДСНС