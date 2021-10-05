Від удару злетіло навіть взуття: вантажівка збила двох підлітків на переході в Харкові, діти зазнали важких травм. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх дітей в Індустріальному районі Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Як повідомляється, в результаті ДТП діти зазнали важких травм. Їх доставили в харківську міську лікарню невідкладної медичної допомоги.

4 жовтня близько 16:45 в районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем "DAF XS" з напівпричепом на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалась зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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На цей час вирішується питання про затримання 33-річного водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Фото: сайт поліції