Шахраї щомісяця виманювали у громадян майже 6 млн грн: СБУ блокувала нелегальний call-центр у Вінниці. ФОТОрепортаж
Підпільний call-центр виманював у громадян банківські дані у Вінниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу "call-центру". Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців.
"Оператори" представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на "резервний" рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.
Зазначається, що нелегальний "бізнес" проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.
У ході обшуку в приміщенні call-центру правоохоронці виявили:
- майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,
- чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
9 млн. грн. в месяц - вот это тема! Где большое бабло - там и СБУ.
в норм. стране кто то бы сразу сдал эту шарагу.... и получил бы гражданство.... а, это же местные... ну так - ублюдки, тупо выманивали бабло. Жаль что тут нет как в Китае - я бы не пожалел уродов, которые нередко последнее выманивают. - ты же падаль, знаешь что делаешь, и скосить на "минязоставели" - не получится. Ну так оплатит твоя семейка одну пулю - и это будет справедливо.