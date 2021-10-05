Шахраї щомісяця виманювали у громадян майже 6 млн грн: СБУ блокувала нелегальний call-центр у Вінниці. ФОТОрепортаж

Підпільний call-центр виманював у громадян банківські дані у Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу "call-центру". Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців.

"Оператори" представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на "резервний" рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

Зазначається, що нелегальний "бізнес" проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.

У ході обшуку в приміщенні call-центру правоохоронці виявили:

майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,

чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

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