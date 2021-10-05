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Шахраї щомісяця виманювали у громадян майже 6 млн грн: СБУ блокувала нелегальний call-центр у Вінниці. ФОТОрепортаж

Підпільний call-центр виманював у громадян банківські дані у Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу "call-центру". Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців.

"Оператори" представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на "резервний" рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

Зазначається, що нелегальний "бізнес" проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.

У ході обшуку в приміщенні call-центру правоохоронці виявили:

  • майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,
  • чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

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Шахраї щомісяця виманювали у громадян майже 6 млн грн: СБУ блокувала нелегальний call-центр у Вінниці 01
Шахраї щомісяця виманювали у громадян майже 6 млн грн: СБУ блокувала нелегальний call-центр у Вінниці 02
Шахраї щомісяця виманювали у громадян майже 6 млн грн: СБУ блокувала нелегальний call-центр у Вінниці 03

Автор: 

Вінниця (621) шахрайство (1091) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+2
Це ще раз свідчить про те який в нас Вумний раід. Роками навіть з утюга говорять, що банки ніяких питань по телефону не вирішують. Єдине, що банк може по телефону це запросити вас відвідати банківську установу. Решту пропозицій від ніби то бану сміло посилайте на три букви. Як це роблю я
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05.10.2021 10:06
+2
тут один зе на мільярди цілу країну "обуває" і нічого!
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05.10.2021 10:11
+1
Ну відповідати треба, мало хто звонить. Може хтось сімку посіяв та нову купив? Наприклад мені по роботі часто звонять на особистий номер, та т.і.
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05.10.2021 10:17
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Це ще раз свідчить про те який в нас Вумний раід. Роками навіть з утюга говорять, що банки ніяких питань по телефону не вирішують. Єдине, що банк може по телефону це запросити вас відвідати банківську установу. Решту пропозицій від ніби то бану сміло посилайте на три букви. Як це роблю я
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05.10.2021 10:06 Відповісти
нарід
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05.10.2021 10:06 Відповісти
Для тупих москалів.. Поясню.. Москальською Род.. - народ... Українському Рід - Нарід..
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05.10.2021 12:28 Відповісти
Так, а я як написав? Просто була механічна помилка (пальчики заплутались ) я її виправив. Чи кого ти тупим москалем обізвав?
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05.10.2021 12:44 Відповісти
Даже не отвечаю на звонки с не известного мне номера на личный телефон. И всем советую)
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05.10.2021 10:11 Відповісти
Ну відповідати треба, мало хто звонить. Може хтось сімку посіяв та нову купив? Наприклад мені по роботі часто звонять на особистий номер, та т.і.
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05.10.2021 10:17 Відповісти
тут один зе на мільярди цілу країну "обуває" і нічого!
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05.10.2021 10:11 Відповісти
Какие, нах, предатели? Какие московские консервы и шпионы на каждом углу? Какая, нах, Безопасность Украины?
9 млн. грн. в месяц - вот это тема! Где большое бабло - там и СБУ.
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05.10.2021 10:38 Відповісти
Отмечается, что нелегальный "бизнес" просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн. Источник:
в норм. стране кто то бы сразу сдал эту шарагу.... и получил бы гражданство.... а, это же местные... ну так - ублюдки, тупо выманивали бабло. Жаль что тут нет как в Китае - я бы не пожалел уродов, которые нередко последнее выманивают. - ты же падаль, знаешь что делаешь, и скосить на "минязоставели" - не получится. Ну так оплатит твоя семейка одну пулю - и это будет справедливо.
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05.10.2021 10:47 Відповісти
Вот это я понимаю предпринимательский дух, так развернуть бизнес. Настоящая контора с компьютерной техникой и телекоммуникационным оборудованием. Таким людям прямая дорога в министры цифровой трансформации Украины или министерство экономики
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05.10.2021 10:48 Відповісти
Теперь житель Винницы будет понимать кому надо было заносить.
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05.10.2021 12:08 Відповісти
 
 