Начальник митного поста на Одещині отримував приблизно $300 тис. "відкатів" щомісяця за розмитнення автомобілів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Начальник митного поста "Автомобільний" Одеської митниці організував схему отримання "відкатів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ СБУ Одеської області.
Так, чиновник митниці вимагав у людей, які розмитнювали автомобілі зі США, Кореї та Канади, по $50.
Щомісячний "дохід" начальника митного поста становив приблизно $300 тис.
Чиновника затримано під час одержання неправомірної вигоди в розмірі $1380 за автомобілі, оформлені його підлеглими минулого місяця.
Затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 КК України. Йому загрожує тюремне ув'язнення на термін від 5 до 10 років.
Топ коментарі
+12 5 копійок
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+12 Volodymyr Volodymyr #490180
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+9 Vladimir Soukhov
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- а для чего тогда еще становится начальником?
приЗедент пример
Как передает , об этом сообщили в ГУ СБУ Одесской области.
Так, чиновник таможни вымогал у людей, которые растаможивали автомобили из США, Кореи и Канады, по $50.
Ежемесячный "доход" начальника таможенного поста составлял около $300 тыс.
Чиновник был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере $1380 за автомобили, оформленные его подчиненными в прошлом месяце. Источник: \\\\\\\\\\\\\
цыфры не особо понятны.....
Кстати, вчера читал шо на Рашке, заместитель таможни... наверное всей рашки, держал в подвале дома 18 тонн золота и чет 200млн. норм. денег.
при этом высрали шо это в сумме два млрд. долл., а бюджет Екатеринбурга всего 48млрд. срублей, т.е в 3 раза почти меньше.
вот это размах, а тут по 50евро за машину.... ну ты купил Шевроле шо тут
стоит 150к., и за шо он вымогал? за справку? тогда как официально ты заплатишь ну наверное с 30к.? что то в этой новости не нравится. как будто кого-то кто-то "подсидел".
и да - фото бабла - хорошо шо не частей мальчиков в трусиках?
ну, друн типу січе все, потім 5 бойовиків висуваються, нейтралізують електрикою всіх охоронців, псів, а потім загрібають всю як там... "рижню" чи шо там. ну і бакси
просто 5 чуваків, пара друнів і екупка - потягне на мільйон, або менше. жити би , ой "жити" би на рашці і встигнути би туди...
а п.ю - пиво & настойку глоду
и шо я не так написал то?
смотри - знаешь шо у поца в маетке - миллиард тока бумажками + золото.
собираешь 5 человек - покупаешь все вплоть до тепловизоров и ПНВ - я бы еще "тазеры", шоб не убивать охрану и владельца - может коды надо или ключ. - и подгоняй грузовик - и складывай бабло. правда вывести за границу - тут уже подумать надо как.
Что не так я написал то?
всі ці козли реально вважають шо.... ну там тіпа "душа - Боку, а бабло - внуку"
в принципі через таку потолоч можна й не вірити в Яхве, бо таких тварин земля носить тільки шоб шо?... зібрав команду і як той Робін Гуд - забрав крадене... правда я уже стар, супер стар...
нє ну реально - за мільйон баксів снарягу і 5 мужиків - я нічо не кажу. Ну, прийти на піццу? бо тут пишуть шо на ФБ навіть нічого не можна такого писати.. так і я не пишу, а просто думаю - а ось якби... в сейфах росли гриби
блін, ну типу ок., чувак, читав - нарк., писало вкрав і пішов в церкву, типу 10 баксів дав, а 100 вкрав, типу шоб ""бог
прбоачив...смішно ж?
они считать наверное не умеют.....
Там миллиардные доходы!
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Не составлял его ежемесячный доход $300 тыс. С этой суммы от отстегивал немало Одесскому СБУ и в Киев голове Держмитслужбы.
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Никакого тюремного заключения не будет. Слідчі СБУ обдерут его, как липку, и отпустят на волю.
Его ещё ждёт повышение по службе. Пойдёт в Киев в Держмитслужбу на руководящую должность.
ТЕПЕРЬ , к примеру , одесская Техаса забита перевозчиками БИТКОВ( битых авто) с аукционов США.
Значит нормальные авто из ЕС завозить по новому законодательству про евробляхи можно только по гграбительской растаможке . А битые авто из США можно вести судами в контейнерах и заполнять Украину битыми авто. И троли барыг , верещавшие про ПЛОХИЕ евробляхи, ВОДЫ В РОТ НАБРАЛИ 😀😀
Поки не почнуть розстрілювати, нічого не змінеться...