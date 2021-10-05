Начальник митного поста на Одещині отримував приблизно $300 тис. "відкатів" щомісяця за розмитнення автомобілів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальник митного поста "Автомобільний" Одеської митниці організував схему отримання "відкатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ СБУ Одеської області.

Так, чиновник митниці вимагав у людей, які розмитнювали автомобілі зі США, Кореї та Канади, по $50.

Щомісячний "дохід" начальника митного поста становив приблизно $300 тис.

Чиновника затримано під час одержання неправомірної вигоди в розмірі $1380 за автомобілі, оформлені його підлеглими минулого місяця.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 КК України. Йому загрожує тюремне ув'язнення на термін від 5 до 10 років.

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