215 шкіл і дитсадків побудували і реконструювали в Україні з 2020 року, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З минулого року в Україні побудували і реконструювали 215 шкіл і дитсадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Instagram президента Володимира Зеленського.

Президентська програма "Велике будівництво" стартувала торік.

"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, повинна вважати освіту і науку своїми дійсно стратегічними, пріоритетними сферами. Головне - це інфраструктура. Доступний, безпечний, комфортний і - дуже важливо - безбар'єрний освітній простір", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, створення якісної інфраструктури є основним завданням програми "Велике будівництво". Про це раніше заявив Володимир Зеленський, який виступив ініціатором цієї програми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підписано контракт на завершення будівництва Дарницького моста, - Мінінфраструктури





