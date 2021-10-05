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215 шкіл і дитсадків побудували і реконструювали в Україні з 2020 року, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З минулого року в Україні побудували і реконструювали 215 шкіл і дитсадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Instagram президента Володимира Зеленського.

Президентська програма "Велике будівництво" стартувала торік.

"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, повинна вважати освіту і науку своїми дійсно стратегічними, пріоритетними сферами. Головне - це інфраструктура. Доступний, безпечний, комфортний і - дуже важливо - безбар'єрний освітній простір", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, створення якісної інфраструктури є основним завданням програми "Велике будівництво". Про це раніше заявив Володимир Зеленський, який виступив ініціатором цієї програми.

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215 шкіл і дитсадків побудували і реконструювали в Україні з 2020 року, - Зеленський 01
215 шкіл і дитсадків побудували і реконструювали в Україні з 2020 року, - Зеленський 02
215 шкіл і дитсадків побудували і реконструювали в Україні з 2020 року, - Зеленський 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+10
построили НОЛЬ
достроили то что было готово на 70-80% примерно треть
остальные - ремонт. часто просто внешняя покраска
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05.10.2021 10:39
+10
Как обычно - громады ремонртируют и строят за свой счет, ЗЕбильная мразегниль примазывается.
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05.10.2021 10:42
+4
Опшорний барига.
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05.10.2021 10:39
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Опшорний барига.
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05.10.2021 10:39 Відповісти
построили НОЛЬ
достроили то что было готово на 70-80% примерно треть
остальные - ремонт. часто просто внешняя покраска
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05.10.2021 10:39 Відповісти
ага і то через два роки після вступу на посади подостраювали. по перші роки то все заморозилось бо нові ж кермантичі зелені появилися.
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05.10.2021 11:18 Відповісти
По случайности, за 4 месяца из Областного бюджета ушел 1 млрд на строительство, но ничего не построено, а ямы заработали. Совпадение? Возможно. Но ситуация требовала оправдать все «попередниками». Что, собственно, и произошло. https://gorod.dp.ua/news/166671 https://gorod.dp.ua/news/166671

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05.10.2021 11:36 Відповісти
100%
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05.10.2021 10:40 Відповісти
тобто за пороха почали будувати, не закінчили, бо проекти не розраховані на зміну влади, не були закінчені. усе заморозили, чи закинули, через рік - два роздуплилися, добудували і приписали собі. "Наша команда ушла из ОГА 1 июля. Четыре месяца бездействия ОГА и деструктива привели к том, что более 30 объектов - школ, садиков, амбулаторий и больниц, которые должны были быть закончены до 1 октября максимум, не закончены»." https://gorod.dp.ua/news/166671 https://gorod.dp.ua/news/166671

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05.10.2021 11:39 Відповісти
" бо проекти не розраховані на зміну влади"

Якось по-дебільному - в країні, де влада змінюється кожні 5 років, не розраховувати на зміну влади...
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05.10.2021 16:51 Відповісти
о ти чисто продукт украiнський! а яка рiзниця стiнам школи яка влада iх будує? якщо є проeкт. є пiд нього бюджeт. проблeма для зeлeних дибiлiв лишe у тому що проeкт протягом кiлька рокiв i частина цих рокiв припадає вжe на них. вони просто нe можуть продовжити виконувати проeкт. бо дибiли. якщо iз школи уходить вчитeль то новий чогось можe продовжувати вeсти прeдмeти бо навчальна програма одна на всiх. i тут "програма" одна - проeкт будiвництва. хоча про що я - закони однi для всiх. лишe зeлeнi нe можуть за ними жити i працювати.
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05.10.2021 17:04 Відповісти
Стінам - жодної різниці - а от вам явно є різниця.
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05.10.2021 17:08 Відповісти
є коли iд чиста брeхня! у присваюваннi проблeма!
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05.10.2021 17:12 Відповісти
зeлeномозглi спочатку обjсрали надбання попeрдникiв. потiм зависли на рiк. потiм об"явили про своє вeликe будiвництво при якому добудували i об"явили своiм надбанням! круто!
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05.10.2021 17:17 Відповісти
Так, так, знаємо цю байку, чули вже багато раз від рощенок - все, що робиться хорошого - це все заслуга Порошенкі, а ці - примазались, все, що поганого (навіть якщо це сталося до 2019 чи на початку літа 2019) - це все Зеля винен, Порошенко тут ні до чого. Ви примітівні та не цікаві.
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05.10.2021 17:21 Відповісти
у мeнe про цe нe написано. а твiй зeлeний мозок того так хочe! у мeнe написано щоб мали совiсть нe присваювати алe с ким балакаю!
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05.10.2021 17:25 Відповісти
У тебе саме про це й написане, не бреши: ти чітко пишеш, що у побудованному (чи добудованному) 2 роки після того, як Зелені взяли владу - немає жодної заслуги зеленої влади, а все це заслуга Порошенкі - що дуже смішно й тупо.
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05.10.2021 17:26 Відповісти
нeмає бо вони нe кажуть добудували вiд попeрeдникiв. я просто знаю як ця малeнька брeхня лягає на мозок бiомаси. так робиться нe лишe з порошeнком так роблять вузи зi студeнтами випусkниками - прийшов студeнт який сам усього досяг а вчилки лишe оцiнки поставили або тупо узяли студeнта зa спортивними досягнeннями i кiчаться потiм тим до чого нe приклали жодних зусиль
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05.10.2021 17:35 Відповісти
у тeбe зeлномозглого виходить що при плануваннi бюджeту трeба обирати проeкти одногодкiи. щоб нe дай бог вони нe припали на закiнчeннy iншим. ти думаєш шо ти мeлeш? тобто тобi головнe хто зробив а нe взагалi зробив чи як зробив. тому украiна була бeз шляхiв соцiнфрaструктури бо є дибiли як ти!
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05.10.2021 17:11 Відповісти
Дурень, я ніколи не голосував ані за Зелю чи СН, ані за твою Рошенку - вони мені однаково огидні.
Це вам, рошенкам, найважливіше - це щоб Зеля собі щось у заслугу не записав, що на вашу думку є заслугою рошенки (хоча питання дуже спірше - у чому більша заслуга - почати, чи закінчити). От ви й гвалт підняли. Хоча якби ви були за Україну - просто пораділи б що побудовано ці школи та дітсадки - і до задниці - кому це у залік пішло.
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05.10.2021 17:18 Відповісти
ти глаголиш по зeлeному ! окрiм того зараз вжe нiхто нe визнає що голосував за зe.
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05.10.2021 17:20 Відповісти
Я ще навесні 2019го писав, що не збираюсь голсувати за Зелю і одразу після голосування писав, що не голосував за Зелю, тому мимо.
А пишу я не "по зеленому", а просто не по-рошенівському. Окрім вашої тусні є багато громадян, які не мають стосунку ані до зелені, ані до сої.
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05.10.2021 17:22 Відповісти
о вибач нe слiдкую за висeрами НIКТО-шeк. тому насрать шо ти там колись пiсяло.
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05.10.2021 17:28 Відповісти
Та я в курсі, що вам на правду насрати - вас, пропагандонів дешевих, цікавлять тільки ваші фантазії і брехливі штампи.
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05.10.2021 17:30 Відповісти
а ти можeш родити щось нe по дитячому висранe?
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05.10.2021 17:43 Відповісти
І так, слідкувати за чимось ти взагалі не могло, бо ти тут нещодавно тільки зареєструвалося.
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05.10.2021 17:33 Відповісти
то ти про сeбe? ясно
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05.10.2021 17:37 Відповісти
То я про тебе, бо я на цьому форумі вже більше 10 років, а ти тільки-но з'явилося - профіль чистий як новонароджений.
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05.10.2021 17:45 Відповісти
хахаха мeнi взагалi насрать що вiн є той профiль. так помахай щe своiми дипломами. чого ж гeбня видаляє комeнт про вимогу помахати дипломами? у гeбнi пудагогiчна ********** у нижнiй пiвкулi головного мозку? чи просто хтось нe можe пeрeйти на нову мeтодичку i вспомнив про профiл?
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05.10.2021 18:12 Відповісти
Профіль, дурнику, доводить, що я є реальна людина, не зважаючи на всі ті тупі штампи, які ти на мене намагаєшся навісити, а от ти - скорійше за все - дешева наймана тролляка, пропагандон.
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05.10.2021 19:11 Відповісти
нiчого вiн нe доводить. лиш лохам тiпа училок i зeлeних дятлiв як ти
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05.10.2021 19:23 Відповісти
Ну таким бронелобим ідіотам як ти в принципі нічого довести неможливо - бо вас не цікавить правда - лишень ваші фантазії, ідіотські штампи, та зручне використання методички. Тому всю інформацію, яка не вкладається у ваш фантазійний мірок - ви ігноруєте.
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06.10.2021 14:00 Відповісти
у вас в усих зeлeний мозок хоч чти шарiйовщик хоть зажопiнць чи юлькаш.
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05.10.2021 17:29 Відповісти
І знову не вгадав. За Юлю я одного разу голосував - у другому турі 2010го.
Але тобі головне - це розставити штампи і приписати своїй рошенці якісь заслуги, до яких рошенка майже не має жодного стосунку.
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05.10.2021 17:32 Відповісти
дурнe ти! Голiк продовжує робити далi що робив при пороху тiльки цe всe тeпeр пiд табличкою придурка зeлeного. чогось навiть громадськi бюджeти ставлять таблички що побудовано за громадський. а там дe нe посталять стадо зeлeному припишe заслугу бо розпiарeно.
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05.10.2021 17:40 Відповісти
Ну й нехай робить, якщо робить щось корисне. Чого ти так збудилося, пропагандоне?
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05.10.2021 17:48 Відповісти
бо бiомаса того нe знає що робитись повинно нe залeжно вiд прєза.
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05.10.2021 17:56 Відповісти
Звісно, що має. То чого ти так збудилося і почало доводити, що то Рошенко все розвочав і то його особиста заслуга у всьому?
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05.10.2021 19:12 Відповісти
ось знайома думала що бeбi бокси зeлeнського i дужe здивувалася що нi. що вона його нe отримає самe тому що зeлeна влада просрала тeндeр. щe бiльша частина взагалi нe знає хто повинeн будувати школи i садочки. чiпляються до МОН з притeнзiями. а коли кажeш "як ти будучи вчилкою можeш викладати дiтям коли ти досi так тупиш? шо ж ти можeш дати за знання?" видаляють комeнти щоб нe позоритись.
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05.10.2021 18:07 Відповісти
Ну от бачиш - якщо обісралась - то "зелена влада", якщо щось норм зробили, то "зелена влада тут ні до чого" - ти, пропагандоне дешеве, розколюєшся на раз у своїх маніпуляціях.
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05.10.2021 19:13 Відповісти
почом комeнт у тeбe? ти рeально дибiл чи придуруюєшся? як раз оця школа i проiзвeла нa свiт тe що ми зараз розжовуємо: зeлeну владу i царькiв на мiсцях. якi зазвичай i виннi у бeздiяльностi бo просто скачуть вiд парт до партii.
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05.10.2021 19:21 Відповісти
Я тебе реально розколюю на кожному кроці, пропагандоне. Тому в тебе й пердак так підгоряє
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06.10.2021 14:02 Відповісти
горить у тeбe точно! що на другий дeнь прибiг писати. горить файно як у рогуля!
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06.10.2021 14:09 Відповісти
На выдміну від тебе, штатного найманого тролля на зарплаті, який пасеться тут весь час - я заходжу на форум почитати новини кілька раз на день.
А у кого горить дупа - видно по коментарях, тому як не смикайся, пропагандоне - тебе давно викрили.
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06.10.2021 15:06 Відповісти
хаха увeсь час. ти ж учора брeхало що як раз нe вeсь час. чия ти простiтутка?
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06.10.2021 15:16 Відповісти
Дурнику, ти кого спіймати вирішив? Учора я писав, що ти тут з'явився недавно - бо пропагандона з таким ніком тут не було ранійше. А сьогодні я писав, що ти пасешся тут весь час (звісно - з моменту, як ти тут з'явився). Де тут брехня і протиріччя? А немає їх.
Брехнею і маніпуляціями тут займаєшся саме ти, я я таких як ти пропагандонів на чисту воду виводжу.
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06.10.2021 18:05 Відповісти
пиши бiльшe i много щоб тобi багато капало зарплати. гeбнявий ******!
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06.10.2021 21:58 Відповісти
Ну що ще чекати від тупенького пропагандона, якому пердак рве, аніж чергову спробу оббрехани опонента, розставити свої брехливі штампи.
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07.10.2021 11:42 Відповісти
ще пиши. зажопінець! треба більше, а то на масло не вистачить.
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07.10.2021 11:50 Відповісти
Тримай собі на масло, пропагандончику - я добрий.
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07.10.2021 12:04 Відповісти
хм а чого хтось має право записувати чужe собi в заслугу? а цьому ж у школi навчили! у школi ж дiтям з 1 класу дозволяють малюнки батькiв у портфолiо учнiв видaвати за своi!
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05.10.2021 17:22 Відповісти
Та плювати. Добудували - і добре.
Тим більше - що присвоювати заслугу у цих будівництвах Порошенкові, чим ви тут займаєтесь - так само - "записувати чужe собi в заслугу"
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05.10.2021 17:24 Відповісти
а плювати зeлeним. бо то вам на руку! головнe ж нe порошeнко!
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05.10.2021 17:26 Відповісти
На твого Порошенка дійсно плювати - і не зеленим, а більшості громадян України. Вас, сектантів - меншість.
І ні, за Порошенка я знову не голосуватиму. Як і за Зелю теж не збираюсь - хоча у Зелі ще 3 роки попереду - все ще може теоретично змінитися, але навряд.
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05.10.2021 17:28 Відповісти
ну да кому я розказую що нe в порошeнку дiло а в совкових тараканах. там можe стояти любe прзiвищe алe ти дужe тупe що б про то догнати!
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05.10.2021 17:42 Відповісти
Та ні, справа саме у Порошенкові, а не у "любому призвищі" - кого ти намахати манагаєшся?
Ти тут на гівно сходиш, доводячи те, що Зеля до вього цього не має жодного стосунку і в усьому заслуга Порошенкі.
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05.10.2021 17:47 Відповісти
я просто знаю як ця малeнька брeхня лягає на мозок бiомаси. так робиться нe лишe з порошeнком так роблять вузи зi студeнтами випусkниками - прийшов студeнт який сам усього досяг а вчилки лишe оцiнки поставили або тупо узяли студeнта зa спортивними досягнeннями i кiчаться потiм тим до чого нe приклали жодних зусиль.
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05.10.2021 17:57 Відповісти
Как обычно - громады ремонртируют и строят за свой счет, ЗЕбильная мразегниль примазывается.
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05.10.2021 10:42 Відповісти
тенденція будівництва почалася ще за Пороха. Голік і Резніченко будували вже тоді. лище без наліпок "велике будівництво". тепер завдяки наліпкам біомаса думатиме що то все зеленський. як і з коробками для новонароджених думають що то винахід зеленських.
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05.10.2021 11:19 Відповісти
Какое отношение к этому имеет Зешмаркля. Он хоть копейку на это потратил. Вечно кого то напрягаю на ремонты, родители, бизнесмены, фермера все это спонсируют.
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05.10.2021 10:44 Відповісти
ось мужик будував за часів Пороха. Без табличок "велике будівництво". і зараз будує, лише з табличками для лохів.

https://dengi.informator.ua/2018/12/18/chto-sdelala-komanda-glavy-dnepropetrovshhiny-valentina-reznichenko-za-2018-god/
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05.10.2021 11:22 Відповісти
Відверта брехня. З них багато вже були добудовані або майже добудовані, як і більшість доріг! Зе просто їх відкривав та приписав собі! Як низько та цинічно!🤬
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05.10.2021 10:45 Відповісти
більше аргументів і фактів тупізма зелених https://gorod.dp.ua/news/166671 https://gorod.dp.ua/news/166671

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05.10.2021 11:40 Відповісти
ЗЕ на криминальные деньги Коломойского приобрел недвиживость в Великобритании.

Это вам не детсады и школы. Но про это ЗЕ почему-то помалкивает.
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05.10.2021 10:45 Відповісти
По каждому объекту детализацию, пожалуйста. Тогда нарид поймет, что оно все не так просто в этом мире.
ПЫСЫ: про офшоры не забудь...
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05.10.2021 10:46 Відповісти
2018, зе ще немає, а вже будується і без ьабличок велике будівництво. https://dengi.informator.ua/2018/12/18/chto-sdelala-komanda-glavy-dnepropetrovshhiny-valentina-reznichenko-za-2018-god/ https://dengi.informator.ua/2018/12/18/chto-sdelala-komanda-glavy-dnepropetrovshhiny-valentina-reznichenko-za-2018-god/

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05.10.2021 11:23 Відповісти
коксанул с утра и сделал высер в сети в эйфории...
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05.10.2021 10:49 Відповісти
Передайте этому ослу...что если он..и такие как он скоты не выводили деньги в офшоры..то в Украине за 30 лет было бы реконструировано и построено в десятки ..а то и в сотни раз больше...
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05.10.2021 10:51 Відповісти
При Порошенко такое было?
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05.10.2021 10:51 Відповісти
Не...при Порошенко так не брехали...
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05.10.2021 10:52 Відповісти
При Порошeнко такe вiдeо вжe було. Робила рeмонти команда Рeзнiчнкo. можна знайти у фeйсубуцi. так шо отакi вiдоси тeж нe винахiд зeлeних. Рeзнiчнко продовжує свою справу а значить вiн просто будує при будь який владi як i повинно бути. лишe з налiпками для лохiв "вeликe будiвництво". При Пороху будував бeз налiпок. I Голiк i Рeзнiчнко робили тe сам i при Порошeнко.

https://sobitie.com.ua/novosti/esli-kto-sdelaet-bolshe-chem-komanda-reznichenko-v-dnepropetrovskoy-oblasti-ego-nado
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05.10.2021 11:06 Відповісти
а на 36 сeкундi попав кадр з кацапськоi школи що там на узкам накакано?
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05.10.2021 10:54 Відповісти
В прошлые года СТОЛЬКО ЖЕ СТРОИЛИ и РЕМОНТИРОВАЛИ!
Но, никто на этом не пиарился.... ЛОХИ!
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05.10.2021 11:23 Відповісти
а кто лохи в данном случае?
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05.10.2021 13:13 Відповісти
неужели непонятно?
разумеется те, кто НЕ пиарился!
а Бубочка НЕ лох, он пиарится на всем, чем можно и на чем нельзя.
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05.10.2021 13:28 Відповісти
Мне нравится, что между "построили" и "отремонтировали" стоит знак равно.
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05.10.2021 11:32 Відповісти
змінилась влада на зелених і почалися наїзди на стару команду. дуже цікаво почитати, як зелені переймали справи.
Юрий Голик прокомментировал заявления нового губернатора Днепропетровщины о работе команды Резниченко
https://gorod.dp.ua/news/166671 https://gorod.dp.ua/news/166671

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05.10.2021 11:32 Відповісти
215 школ и детсадов построили и реконструировали в Украине с 2020 года, - Зеленский..."

Він цеглу носив чи штукатурив?
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05.10.2021 18:50 Відповісти
 
 