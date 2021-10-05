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Новини Фото ДТП
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П'ять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито. ФОТОрепортаж

У Львівській області на трасі Київ - Чоп зіткнулися п'ять авто. У результаті аварії одна людина загинула.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомила патрульна поліція області в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На автодорозі Київ - Чоп, біля населеного пункту Яричів сталася ДТП за участю 5 транспортних засобів. На жаль, одна людина загинула. Рух перекрито", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні організують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.

"Будьте обережні на дорозі", - додали в поліції.

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Пять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито 01
Пять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито 02
Пять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито 03
Фото: патрульная полиция

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ДТП (4471) патрульна поліція (1442) Львівська область (2434)


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Дуже багато дебілів зараз керують авто. Особливо молоді.
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05.10.2021 11:53 Відповісти
штрафы ж маленькие - вот и бьются...антонина-вноси законопроект!)
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05.10.2021 12:01 Відповісти
Хорошее покрытие становится бичом украинских дорог! Скорость ограничена мощностью двигателя...
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05.10.2021 12:07 Відповісти
 
 