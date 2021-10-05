П'ять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито. ФОТОрепортаж
У Львівській області на трасі Київ - Чоп зіткнулися п'ять авто. У результаті аварії одна людина загинула.
Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомила патрульна поліція області в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На автодорозі Київ - Чоп, біля населеного пункту Яричів сталася ДТП за участю 5 транспортних засобів. На жаль, одна людина загинула. Рух перекрито", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що патрульні організують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.
"Будьте обережні на дорозі", - додали в поліції.
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Злий Грицько
показати весь коментар05.10.2021 11:53 Відповісти Мені подобається 6
Nikos KGB
показати весь коментар05.10.2021 12:01 Відповісти Мені подобається 0
Ап Чхи #489385
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