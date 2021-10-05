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Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня, у місті Полтава на фасаді будівлі ліцею № 31 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Владиславу Ігоровичу Козченку, 10.04.1997 року народження, уродженцю Полтави, молодшому сержанту, стрільцю-снайперу 1-го взводу 2-ї роти 13 окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 06.03.2018 року близько 23.00 в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це повідомляє фейсбук-користувач Svetlana Vladi, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 5 жовтня 2021 року я мала за честь відкрити меморіальну дошку своєму другу десантнику, учаснику бойових дій, справжньому Герою Владиславу Козченку. Низькій уклін батькам, вічна Слава Герою!!! Кощей!!! Назавжди в строю!!!", - зазначається у повідомленні.

Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 01
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 02
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 03
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 04
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 05
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 06
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 07
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 08
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 09
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 10
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 11
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 12
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 13
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 14
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 15
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 16
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 17
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 18
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 19
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 20
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 21
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 22
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 23
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 24
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 25
Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві 26

Автор: 

пам’ять (1188) Полтава (560) меморіальна дошка (192) військовослужбовці (4770) Ян Осока (1495) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Когда двадцатилетние пацаны геройски защищали страну - сорокалетние уклонисты кривлялись на сцене и прятали бабло по офшорах......
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05.10.2021 16:33 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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05.10.2021 19:09 Відповісти
Царство небесне!

Обратите внимание на время суток гибели: надо не просто возвращать своих снайперов (также написано что погибший воин сам был снайпером), а с ночным видением!
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05.10.2021 23:15 Відповісти
 
 