Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну 95-ї ОДШБр Владиславу Козченку відкрили в Полтаві. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 жовтня, у місті Полтава на фасаді будівлі ліцею № 31 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Владиславу Ігоровичу Козченку, 10.04.1997 року народження, уродженцю Полтави, молодшому сержанту, стрільцю-снайперу 1-го взводу 2-ї роти 13 окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 06.03.2018 року близько 23.00 в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок кульового поранення, завданого російським снайпером.
Про це повідомляє фейсбук-користувач Svetlana Vladi, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 5 жовтня 2021 року я мала за честь відкрити меморіальну дошку своєму другу десантнику, учаснику бойових дій, справжньому Герою Владиславу Козченку. Низькій уклін батькам, вічна Слава Герою!!! Кощей!!! Назавжди в строю!!!", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Обратите внимание на время суток гибели: надо не просто возвращать своих снайперов (также написано что погибший воин сам был снайпером), а с ночным видением!