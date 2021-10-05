Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі посеред вулиці Соборності знайшли більше кілограма ртуті. Інформацію про ртуть надав рятувальникам перехожий, який і виявив небезпечну речовину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС .
На місце відразу ж направили чергове відділення загону ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники обстежили ділянку і виявили лише 1100 грамів ртуті на одному квадратному метрі.
"У засобах захисту органів дихання ртуть зібрано в герметичну ємність і проведено демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину", - зазначили в ДСНС.
Поки невідомо, яким чином ртуть опинилася посеред вулиці міста.
Топ коментарі
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.10.2021 16:41
+6 Alex Firman
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+6 Підлога Маккартні
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пролетало - уронило
О как, медицинская масочка защищает не только от каранавириса, а еще и от паров ртути
над смахнувшим ртуть- рукою,
демеркуризация...
(из песни)
И это только второй год преЗедентства !