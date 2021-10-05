Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі посеред вулиці Соборності знайшли більше кілограма ртуті. Інформацію про ртуть надав рятувальникам перехожий, який і виявив небезпечну речовину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС .

На місце відразу ж направили чергове відділення загону ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники обстежили ділянку і виявили лише 1100 грамів ртуті на одному квадратному метрі.

"У засобах захисту органів дихання ртуть зібрано в герметичну ємність і проведено демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину", - зазначили в ДСНС.

Поки невідомо, яким чином ртуть опинилася посеред вулиці міста.

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