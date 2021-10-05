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Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі посеред вулиці Соборності знайшли більше кілограма ртуті. Інформацію про ртуть надав рятувальникам перехожий, який і виявив небезпечну речовину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС .

На місце відразу ж направили чергове відділення загону ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники обстежили ділянку і виявили лише 1100 грамів ртуті на одному квадратному метрі.

"У засобах захисту органів дихання ртуть зібрано в герметичну ємність і проведено демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину", - зазначили в ДСНС.

Поки невідомо, яким чином ртуть опинилася посеред вулиці міста.

Читайте також: На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС. ФОТО

Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС 01
Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС 02
Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС 03
Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС 04

Автор: 

Кривий Ріг (1358) ртуть (34) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+6
ну...там своя атмосфера ))) во всех смыслах )))
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05.10.2021 16:41
+6
Кривой Рог - лучший Шо не говноновость, так обязательно родная говень Зеленого говнобубочки. Проклятый город. Мама Рима, засунь свое чадо обратно
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05.10.2021 16:43
+6
В средствах защиты органов дыхания

О как, медицинская масочка защищает не только от каранавириса, а еще и от паров ртути
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05.10.2021 16:52
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ну...там своя атмосфера ))) во всех смыслах )))
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05.10.2021 16:41 Відповісти
в городе металлургов металл даже посреди улицы
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05.10.2021 16:54 Відповісти
Диверсия.
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05.10.2021 16:43 Відповісти
неужели порох?
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05.10.2021 16:58 Відповісти
Килограмм ртути это не килограмм воды. А сколько вони... На форуме. Все представляют себе лужу ртути? Там вопрос капель...Вы же в курсе, что ртуть где то в 13,5 раз тяжелее воды...
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06.10.2021 05:47 Відповісти
Кривой Рог - лучший Шо не говноновость, так обязательно родная говень Зеленого говнобубочки. Проклятый город. Мама Рима, засунь свое чадо обратно
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05.10.2021 16:43 Відповісти
Я живу в Кривом Рогу больше 50 лет. ЗЕторчка терпеть не могу. Ваты в городе очень много. Но город точно не проклятый. На 600 тыс. населения в войне с *********** погибло 150 чел., а 4-х миллионом "патриотическом" Киеве 400.
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05.10.2021 16:50 Відповісти
- это в фигуральном смысле
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05.10.2021 16:53 Відповісти
Все просто - зайди на любой ватный сайт и там будут обосраны Львов и Киев. Никогда не задумывался, почему все плохое на Цензоре последние два года происходит в 500 тысячном Кривом Роге?
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05.10.2021 17:45 Відповісти
"Информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который сам ее разлил и сам обнаружил опасное вещество. Источник:
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05.10.2021 16:45 Відповісти
они скрывают...на известных чертежах нло-летающих блюдцах указано место этого металла в движке аппарата...
пролетало - уронило
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05.10.2021 16:58 Відповісти
В средствах защиты органов дыхания

О как, медицинская масочка защищает не только от каранавириса, а еще и от паров ртути
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Потому что до задницы эти пары ртути. Если не кипятить иё, конечно.
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05.10.2021 16:55 Відповісти
Это бедоносец, 100% инфа
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Юзик потерял откат.
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05.10.2021 16:54 Відповісти
... я прижмусь к земле щекою
над смахнувшим ртуть- рукою,
демеркуризация...

(из песни)
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05.10.2021 17:01 Відповісти
Мэры самоубиваются, ртуть разливается......
И это только второй год преЗедентства !
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05.10.2021 17:10 Відповісти
Зеля пописял?
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05.10.2021 20:58 Відповісти
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06.10.2021 07:32 Відповісти
 
 