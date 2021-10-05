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Новини Фото Хабарники
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Депутата ОТГ на Закарпатті затримано на одержанні $ 3 тис. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

4 жовтня депутата однієї з об'єднаних територіальних громад регіону затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

Зазначається, що фігурант отримав 3 тисячі доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення земельного питання. За цю суму гарантував позитивне затвердження на сесії ОТГ проєкту землеустрою під будівництво житлового будинку.

"За місцем проживання депутата поліцейські вилучили отримані як хабар кошти. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

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Депутата ОТГ на Закарпатті затримано на одержанні $ 3 тис. хабаря, - Нацполіція 01
Депутата ОТГ на Закарпатті затримано на одержанні $ 3 тис. хабаря, - Нацполіція 02

Автор: 

хабар (4711) ОТГ (144) Закарпатська область (2053)


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05.10.2021 17:01 Відповісти
реформы - дорогая вещь !
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05.10.2021 17:03 Відповісти
Местные депутаты и взятки по земельному вопросу - это как кот и сметана, они едины и не делимы. Однако надо уже к ВР переходить, там есть где порыться
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05.10.2021 17:10 Відповісти
Ловят мышей! Жирные коты в Раде чухают бейцы и переписывают имущество на подставных....
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05.10.2021 17:15 Відповісти
Партия зеленых клоунов-наркоманов тут и к Ванге не ходи!
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05.10.2021 17:39 Відповісти
 
 