Депутата ОТГ на Закарпатті затримано на одержанні $ 3 тис. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

4 жовтня депутата однієї з об'єднаних територіальних громад регіону затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

Зазначається, що фігурант отримав 3 тисячі доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення земельного питання. За цю суму гарантував позитивне затвердження на сесії ОТГ проєкту землеустрою під будівництво житлового будинку.

"За місцем проживання депутата поліцейські вилучили отримані як хабар кошти. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

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