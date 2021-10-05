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Новини Фото Відставка Разумкова
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Разумков, який іде, Арахамія за колоною з "Довірою", Дубінський в кріслі прем'єра і голосуючі "слуги народу", - робота Ради 5 жовтня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Спочатку Рада вирішила, що розгляне податковий законопроєкт №5600 за скороченою процедурою на наступному пленарному тижні.

Далі Рада на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань.

Потім Рада включила до порядку денного питання відставки Разумкова.

Після цього Рада не підтримала відсторонення Стефанчука і пішла на перерву.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 01

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков перед початком засідання обійшов сесійну залу, щоб особисто привітатися з нардепами.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 02

У секторі ОПЗЖ Разумкова зустріли усмішками і рукостисканнями.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 03

Голова партії "Голос" Кіра Рудик і голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 04

Дмитро Разумков.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 05

Привітання Дмитра Разумкова і першого віцеспікера Руслана Стефанчука. За ними спостерігає Андрій Мотовиловець ("СН").

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 06

Дискусія Мотовиловця і Разумкова.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 07

Разумков показує на президію ВР "слузі народу" Олександру Куницькому.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 08

Разумков займає крісло спікера в президії Ради.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 09
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 10

Разумков відкриває засідання Ради.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 11
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 12

Стефанчук кинуло в піт.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 13

Вітання "слуг народу".

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 14

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") йде виступати з трибуни Ради.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 15

Разумков спостерігає за тим, що відбувається в залі.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 16

Тим часом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія про щось розмовляє за колоною з депутатами з групи "Довіра".

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 17

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 18

Після переговорів з "Довірою" Арахамія направився до президії ВР.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 19

Де і як Арахамія травмував руку - залишається загадкою.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 20

Сектор "Батьківщини": Юлія Тимошенко і Сергій Соболєв вітають колег Андрія Ніколаєнка та Валентина Наливайченка.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 21

Олександр Дубінський (позафракційний) у кріслі прем'єра.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 22

Корнієнко готується зачитати ініціативу про відсторонення спікера Разумкова від ведення засідань.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 23

Корнієнко просить слово у Стефанчука.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 24

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 25

Разумков передає Стефанчуку свою заяву про відсторонення.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 26

Спікер Разумков дивиться на керівництво фракції "СН".

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 27

Керівництво "СН" спостерігає, як далі розвиватимуться події.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 28

"Слуги народу" голосують за відсторонення Разумкова.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 29
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 30
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 31
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 32

Нардепи від "ЄС" Ірина Геращенко та Артур Герасимов обурені тим, що відбувається.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 33

Разумков посміхається, спостерігаючи за сесійною залою.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 34

Керівництво фракції "СН": Олександр Корнієнко і Давид Арахамія.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 35

Петро Порошенко ("ЄС") просить слово.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 36
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 37

Порошенко виступає з трибуни Ради.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 38

Стефанчук зачитує пропозицію включити до порядку денного Ради питання відставки Разумкова.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 39

"Слуги народу" голосують за внесення до порядку денного питання про відставку Разумкова.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 40
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 41

За включення питання про відставку Разумкова до порядку денного проголосували 200 "слуг народу", 16 депутатів "За майбутнє", 3 депутати "Голосу", 18 депутатів "Довіри" і 3 позафракційні.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 42

Разумков залишає президію Ради.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 43

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 44
Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 45

Руслан Стефанчук дивиться на порожнє крісло спікера Верховної Ради.

Разумков, який іде, Арахамія за колоною з Довірою, Дубінський в кріслі премєра і голосуючі слуги народу, - робота Ради 5 жовтня 46

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14994) Геращенко Ірина (1147) Наливайченко Валентин (100) Ніколаєнко (26) Порошенко Петро (15180) Соболєв Сергій (101) Тимошенко Юлія (4697) Герасимов Артур (298) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Куницький Олександр (50) Дубінський Олександр (491) Железняк Ярослав (556) Мотовиловець Андрій (43) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+20
хламидия и хламидники... )) как всегда действуют открыто ))))

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05.10.2021 18:08
+13
Зеленый туннель в российскую пропасть
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05.10.2021 17:58
+13
Крісла в секторі СН не пустують.Зігнали отару. Що перемагає страх чи гроші? Гидко!
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05.10.2021 18:06
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агрохимия на дискоче в Трусковце брейкданс нижний выделывал раз в гипсе теперь?)
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05.10.2021 17:53 Відповісти
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05.10.2021 18:52 Відповісти
Его пытали!!! Как я сразу не догадалась(с)😾
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05.10.2021 23:53 Відповісти
Арахамия втолковывает бениным холуям приказ "папы"? Классный кадр.
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05.10.2021 17:54 Відповісти
береги руку, Сеня
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05.10.2021 18:04 Відповісти
Назвать Шмарклю *папой*,это обидеть папуИли вы под *папой* Беню имеете ввиду?
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05.10.2021 19:07 Відповісти
У нашей власти только один "папа".

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05.10.2021 19:12 Відповісти
це і є той прикол, за який голосували зебіли
насолоджуйтесь
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05.10.2021 17:55 Відповісти
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05.10.2021 18:53 Відповісти
...и собака заплакала.
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05.10.2021 21:05 Відповісти
И я тоже плачу...😭
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05.10.2021 23:55 Відповісти
клоповник....- що ще сказати...
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05.10.2021 17:56 Відповісти
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05.10.2021 17:57 Відповісти
Зеленый туннель в российскую пропасть
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05.10.2021 17:58 Відповісти
Да уж......Противно смотреть..Спасибо 73 %
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05.10.2021 18:00 Відповісти
Крісла в секторі СН не пустують.Зігнали отару. Що перемагає страх чи гроші? Гидко!
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05.10.2021 18:06 Відповісти
хламидия и хламидники... )) как всегда действуют открыто ))))

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05.10.2021 18:08 Відповісти
Дубінський в кріслі Прем"єра... Чим би дитя не тішилось... (с).
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05.10.2021 18:09 Відповісти
Сейчас зебобики начнут кудахтать что ЕС голосует совместно с бют и опзж.
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05.10.2021 18:12 Відповісти
Що за напій в склянці на місці Голови Верховної Ради України? Чому напій змінює колір від золотавого до червоного?
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05.10.2021 18:13 Відповісти
А шо, при таком развитии событий Ахметову ещё и татаро-монгольское иго припомнят
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05.10.2021 18:14 Відповісти
Зелебан.
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05.10.2021 18:20 Відповісти
О!!! Слуги
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05.10.2021 18:25 Відповісти
Для арахуя надо установить отдельно пальму, нечего ему за колонами прятаться, мавпа должна находиться в естественной среде среди бананов!!!
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05.10.2021 18:26 Відповісти
В Киеве пальм нету на улицах,но на каштане Ара Хам и Я будут свисать охренительно.
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05.10.2021 19:10 Відповісти
Обойдется искуственной.
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05.10.2021 19:29 Відповісти
"Довіра" - група политичних курвів...Група виставляє на ефіри головну курву - Шахова - борця за шахтьоров і справєдлівость і всі судять їх по словам його...А от по ділам його,по зраді,брехні - судити не хочуть...Вуха - головний орган сліпої націі...
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05.10.2021 18:27 Відповісти
за шо большая тьотя голоса отчитує хлопчика?
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05.10.2021 19:36 Відповісти
1. Как не относиться к Розумкову, поступили с ним не корректно и не красиво ( с учетом его вклада в победу " слуг" и " Зе" ( другим на заметку, " вытрут ноги и выкинут")2) В Раде всегда были, есть и будут " группы прости--ок которые будут голосовать за одно с властью ( при чем не зависимо кто у власти - "слуги" это, " ЕС", или оккупационный режим ху-ло - в данный момент в этой категории " Довира" и " За майбутне" 3)Возникает вопрос - кто следующий на выход( учитывая концентрацию негатива на этой персоне возможно это будет Ермак .. но там непонятно кто от кого зависит сильнее , он от патрона, или патрон от него. 4) Политические проекты Розумкова под большим вопросом.. свой значительный он не сможет создать, идти к кому то на поклон , но к кому .. к ОПЗЖопсу не комельфо, ЕС он не нужен, значит остается только Юля. Попытка создать " партию" обиженных" и объединиться с Пидаликом, по сути обречена на неудачу( рейтинги не те), хотя если подтянуть Садового, мэра Днепра.. и т.д. то в Раду пройти могут, но мандатов будет минимально. 5) если "слуги" оставят его в Раде, он будет работать на их внутреннее разобщение,и все время напоминать "рядовым слугам" о их неблаговидном поступке к одному из основных создателем проекта " слуги и Зе". поэтому вероятно его будут стараться убрать вообще. ( и это логично).
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05.10.2021 19:47 Відповісти
Тимошенко там, де є хоч частка розуму. Бо в Слуг розуму немає. Вони приймають закони проти законів. Сподіваюсь, що Тимошенко буде наступним президентом. Бо з такою владою - ми не проживемо ще 5 років.
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07.10.2021 14:57 Відповісти
наше спасіння - це Тимошенко при владі. бо тільки вона розуміє , що треба рорбити і як зробити наше з вам життя комфортнішим. Поки що бачу лише геноцид.
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07.10.2021 17:42 Відповісти
Разумков такий,як і вся зелена кодла .
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05.10.2021 19:51 Відповісти
а Тупой Собачий Рот еще тот тролль...
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05.10.2021 20:11 Відповісти
Корниенко просится в декрет, Агрохимия привезла зарплату доверчивым, у Жули обострение, Стефанчук прикинул взглядом насколько нужно расширить кресло, Разумков пошел на х...
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05.10.2021 21:08 Відповісти
а ви такий уважний))) А за собою що помітили? що проголосували за нарколигу, а тепер спостерігаєте як вони один одного зїдають?)))

Тимошенко - ваше єдине спасіння.
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07.10.2021 15:02 Відповісти
Воістину спасіння від політичної хвойди Жульки.
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07.10.2021 16:47 Відповісти
а ким ви спасаєтесь? Зеленським? Чи може Порошенко вас спасав?

Тимошенко на відміну від інших, будучі при владі ще давно - зробила більше за декілька місяців, аніж усі інші за весь термін на посаді Президента. От і думайте
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07.10.2021 17:19 Відповісти
А що зробила? Разом з Путиним хіхікала над президентом України та на десять років загнала цілу країну у борги Фірташу? Ніяк не могла поділити владу з Порошенком? Жулька, Жулька, алилуйя!
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07.10.2021 21:22 Відповісти
Вся банда Слуг не націлена на покращення життя українців. Роблять що захочуть, навіть проти Конституції. Президент не розуміє взагалі, як працює держава і за що відповідальний він.

Якби взяв Тимошенко в Прем'єри - може тоді і був би результат. А так вони будуть грабувати нас найближчі 3 роки, ну а ми будемо відраховувати їм свої гроші.
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07.10.2021 15:04 Відповісти
Вважаю, що діюча влада робить все, аби нація згинула. Тарифи, які піднялись, ціни на продукти, податки для бізнесу, земельний закон. При цьому податки на казино найменьші. Ця країна для українців??? ЧИ ця влада для українців? - не розумію
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07.10.2021 17:39 Відповісти
Якби ще у 2005 році одну політичну хвойду закрили у в'язниці, Україна зберегла б 3 милл'ярди долларів та один інвалідний візок.
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07.10.2021 21:27 Відповісти
 
 