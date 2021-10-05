Разумков, який іде, Арахамія за колоною з "Довірою", Дубінський в кріслі прем'єра і голосуючі "слуги народу", - робота Ради 5 жовтня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Спочатку Рада вирішила, що розгляне податковий законопроєкт №5600 за скороченою процедурою на наступному пленарному тижні.

Далі Рада на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань.

Потім Рада включила до порядку денного питання відставки Разумкова.

Після цього Рада не підтримала відсторонення Стефанчука і пішла на перерву.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков перед початком засідання обійшов сесійну залу, щоб особисто привітатися з нардепами.

У секторі ОПЗЖ Разумкова зустріли усмішками і рукостисканнями.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик і голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Дмитро Разумков.

Привітання Дмитра Разумкова і першого віцеспікера Руслана Стефанчука. За ними спостерігає Андрій Мотовиловець ("СН").

Дискусія Мотовиловця і Разумкова.

Разумков показує на президію ВР "слузі народу" Олександру Куницькому.

Разумков займає крісло спікера в президії Ради.





Разумков відкриває засідання Ради.





Стефанчук кинуло в піт.

Вітання "слуг народу".

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") йде виступати з трибуни Ради.

Разумков спостерігає за тим, що відбувається в залі.

Тим часом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія про щось розмовляє за колоною з депутатами з групи "Довіра".

Після переговорів з "Довірою" Арахамія направився до президії ВР.

Де і як Арахамія травмував руку - залишається загадкою.

Сектор "Батьківщини": Юлія Тимошенко і Сергій Соболєв вітають колег Андрія Ніколаєнка та Валентина Наливайченка.

Олександр Дубінський (позафракційний) у кріслі прем'єра.

Корнієнко готується зачитати ініціативу про відсторонення спікера Разумкова від ведення засідань.

Корнієнко просить слово у Стефанчука.

Разумков передає Стефанчуку свою заяву про відсторонення.

Спікер Разумков дивиться на керівництво фракції "СН".

Керівництво "СН" спостерігає, як далі розвиватимуться події.

"Слуги народу" голосують за відсторонення Разумкова.









Нардепи від "ЄС" Ірина Геращенко та Артур Герасимов обурені тим, що відбувається.

Разумков посміхається, спостерігаючи за сесійною залою.

Керівництво фракції "СН": Олександр Корнієнко і Давид Арахамія.

Петро Порошенко ("ЄС") просить слово.





Порошенко виступає з трибуни Ради.

Стефанчук зачитує пропозицію включити до порядку денного Ради питання відставки Разумкова.

"Слуги народу" голосують за внесення до порядку денного питання про відставку Разумкова.





За включення питання про відставку Разумкова до порядку денного проголосували 200 "слуг народу", 16 депутатів "За майбутнє", 3 депутати "Голосу", 18 депутатів "Довіри" і 3 позафракційні.

Разумков залишає президію Ради.





Руслан Стефанчук дивиться на порожнє крісло спікера Верховної Ради.

Фото: Цензор.НЕТ