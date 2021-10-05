Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА
Українських фігурантів у Pandora Papers удвічі більше, ніж у Росії. Це при тому, що вона є другою за кількістю фігурантів цього скандального розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ICIJ.
Загалом лідерство за кількістю причетних до офшорних компаній політиків має такий вигляд: Україна - 38, Росія - 19, Колумбія, ОАЕ, Гондурас - по 11. Фігуранти з цих п'яти країн - понад чверть усіх імен, згаданих у цьому розслідуванні.
"Загалом 336 колишніх або нинішніх політиків також пов'язані з офшорними грошима через цю публікацію. Найбільш поширеними країнами походження для них були Україна і Росія, а також багато місця в Латинській Америці та Африці. Велика Британія була єдиною європейською країною в топ-10 країн із найбільшою кількістю політиків", - інформує statista.
Pandora Papers - колаборація більш ніж 600 журналістів-розслідувачів зі 117 країн світу, які упродовж року вивчали 11,9 мільйона файлів – найбільшого за всю історію витоку конфіденційних документів.
За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць. До роботи над цими файлами приєдналися і українські журналісти з агентства "Слідство.Інфо".
Документи Pandora Papers свідчать про діяльність 14 світових провайдерів - юридичних компаній, які створювали, управляли і тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр і Самоа.
У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх і діючих чиновників - всього в Pandora Papers понад 1,5 тисячі українців.
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"Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов "
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Тим більше, що окрім потерпевшЕно ВАЗеленського, з його ляльководами , мова йде і про високопосадовців інших країн. І на вдміну від плісняви, в їх країнах ВЖЕ почались розслідування.
Ты идиот?
Ржунемагу!
и более тридцати папередников.
давайте полный список в студию.
І що з бюджетом та держскарбницею? Старанно почистили?
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,
вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному
політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику
замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого
суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Вони злочинно грабують Український народ знищуючи Українську державу
законопроект 5600,
який вносить зміни до податкового кодексу, розглядатимуть в «турборежимі», тобто за спецпроцедурою.
Це означає, що Рада не розглядатиме численні правки до цього акту.
Законопроект 5600 вводить податок у 18% на продаж нерухомості.
Також він оподаткує власників городів площею понад 0,5 Га,
які наважаться продавати городину.
Найбільш вдячним нардепам буде
малий та середній бізнес- закон дозволить
податківцям брати майно підприємства у податкову заставу без рішення суду,
тобто зупинити
чи навіть «рейдернути» будь-який бізнес на власний розсуд.
Все знали где , скольско и кого именно лежит, просто дали возможность Зеленскому побыть у власти. Он конечно старается чтото изменить и к лучшему , но как он может бороться с корупцией и отмыванием денег теневыми методами коль сам причастен к подобному?
Лицемерие с его стороны и было и есть , сейчас ему следует открыто заявить о том что он укрывал и как помогал в этом другим. В будущем даже офшорные територии перестанут быть надежным сейфом для сбережения активов.
Не заткнув эту пробоину в экономике, мы так и будем вычерпывать воду из лодки, пока не затонем.
1) он вам ничего не должен (сказал в самом начале пути) - не соврал
2) будет весело! - тоже сказанул и не соврал
3) закончится эпоха бедности - не соврал
4) я не лох - опять правда
.... реальный олегарх, а вы все кловун да кловун - гений!
Походу это украинцы клоуны и лохи,
жидовскую, простите еврейскую хуцпу еще никто не отменял.
Так что в следующий раз выбирая кого то думайТЕ кого выбераете.
шагают семимильными шагами
а лиги смеха и квартал азохен вей
лишь отвлекают пипл вечерами