Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА

Українських фігурантів у Pandora Papers удвічі більше, ніж у Росії. Це при тому, що вона є другою за кількістю фігурантів цього скандального розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ICIJ.

Загалом лідерство за кількістю причетних до офшорних компаній політиків має такий вигляд: Україна - 38, Росія - 19, Колумбія, ОАЕ, Гондурас - по 11. Фігуранти з цих п'яти країн - понад чверть усіх імен, згаданих у цьому розслідуванні.

"Загалом 336 колишніх або нинішніх політиків також пов'язані з офшорними грошима через цю публікацію. Найбільш поширеними країнами походження для них були Україна і Росія, а також багато місця в Латинській Америці та Африці. Велика Британія була єдиною європейською країною в топ-10 країн із найбільшою кількістю політиків", - інформує statista.

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Pandora Papers - колаборація більш ніж 600 журналістів-розслідувачів зі 117 країн світу, які упродовж року вивчали 11,9 мільйона файлів – найбільшого за всю історію витоку конфіденційних документів.

За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць. До роботи над цими файлами приєдналися і українські журналісти з агентства "Слідство.Інфо".

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність 14 світових провайдерів - юридичних компаній, які створювали, управляли і тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр і Самоа.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх і діючих чиновників - всього в Pandora Papers понад 1,5 тисячі українців.