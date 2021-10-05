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Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА

Українських фігурантів у Pandora Papers удвічі більше, ніж у Росії. Це при тому, що вона є другою за кількістю фігурантів цього скандального розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ICIJ.

Загалом лідерство за кількістю причетних до офшорних компаній політиків має такий вигляд: Україна - 38, Росія - 19, Колумбія, ОАЕ, Гондурас - по 11. Фігуранти з цих п'яти країн - понад чверть усіх імен, згаданих у цьому розслідуванні.

Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах 01

"Загалом 336 колишніх або нинішніх політиків також пов'язані з офшорними грошима через цю публікацію. Найбільш поширеними країнами походження для них були Україна і Росія, а також багато місця в Латинській Америці та Африці. Велика Британія була єдиною європейською країною в топ-10 країн із найбільшою кількістю політиків", - інформує statista.

Читайте також: НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції "Приватбанку", згадані в Pandora Papers

Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Кравчук про офшорний скандал Зеленського: Жодних доказів немає

Pandora Papers - колаборація більш ніж 600 журналістів-розслідувачів зі 117 країн світу, які упродовж року вивчали 11,9 мільйона файлів – найбільшого за всю історію витоку конфіденційних документів.

За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць. До роботи над цими файлами приєдналися і українські журналісти з агентства "Слідство.Інфо".

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність 14 світових провайдерів - юридичних компаній, які створювали, управляли і тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр і Самоа.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх і діючих чиновників - всього в Pandora Papers понад 1,5 тисячі українців.

Автор: 

офшор (497) розслідування (2272) Pandora Papers (13)


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Топ коментарі
+47
И где Байден увидел в Украине коррупцию? (с)
И ваабще, Байден! Пачиму мы исчо ни в НАТА? (с)
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05.10.2021 17:29
+44
Какая "веселая" стая товарищей

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05.10.2021 17:31
+34
https://zakusilov.livejournal.com/3260307.html Порошенко знищив Слуг Зеленського за одну хвилину!

Нешановні «слуги Зеленського», служити треба Україні та українському народу, як ми це робили 5 років, коли рятували Україну від російської навали, а ви крали гроші через офшори у вкладників «ПриватБанку». Крали гроші у бюджету і перешкоджали нам боронити державу.
Зараз ви ґвалтуєте парламент. Зараз ви ґвалтуєте державу. Зараз ви позбавляєте народних депутатів, за яких проголосували мільйони, права голосу. Ви ведете країну до диктатури на кшталт Януковича, Лукашенка, Путіна, і закінчите так само як Янукович. Ганьба вам! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJHbhhSxlVxNTX4qiMHUXW-uousfRBVUQ6t6oUmkn_6bJ09BsAS88BUuzRdNIr1bLz0Lce4b2RsfUbOf9B8g2dZAM68-sNrDjHgDlZ2cwNIA&__tn__=*NK-R #ЗеленськогоНаПалю
https://youtu.be/4vrWGxyqEsI

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради.
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05.10.2021 17:39
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А новый концерт "Квартала-95" по случаю ожидается , юбилейный ?
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05.10.2021 18:49 Відповісти
Ну СЛАВА БОГУ !! Нарештi ! Хоч у чомусь першi !!!
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05.10.2021 18:51 Відповісти
Ау вас докази є?
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05.10.2021 18:54 Відповісти
Пороха там нема
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05.10.2021 18:56 Відповісти
Порошенко без офшоров , как без ньічки ! Не нашли , значит , не хотели найти. Задача бьіла найти компромат на Зеленского и окружение и нагадить Украине в целом. Где могли поставить такую задачу - в Кремле .
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05.10.2021 19:22 Відповісти
да заглохни уже свинорус
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05.10.2021 19:34 Відповісти
На яких помийках вас ОПівські подляки підбирають?
"Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов "
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05.10.2021 19:42 Відповісти
К журналистам-расследователям никаких претензий , они добросовестно исследовали ту базу данньіх , которую им слили. А кто слил , другой вопрос. Россияне имеют и хакерские возможности и мотив - нагадить Украине.
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05.10.2021 19:54 Відповісти
Брехня бігуса, про неіснюючі офшори Порошенка, вам зайшла, як рідна. По цей день свято вірите в їх існування. Та не можете допустити, що 600-ста журналістам, провідних видань, вистачило розуму, перевірити достовірність фактів.
Тим більше, що окрім потерпевшЕно ВАЗеленського, з його ляльководами , мова йде і про високопосадовців інших країн. І на вдміну від плісняви, в їх країнах ВЖЕ почались розслідування.
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05.10.2021 20:08 Відповісти
"Панамський архів". До чого там Бігус?
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05.10.2021 22:39 Відповісти
І шо?
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06.10.2021 00:09 Відповісти
І нічо. Освіжи пам"ять. Згадай фігурантів.
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06.10.2021 17:51 Відповісти
.
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05.10.2021 19:53 Відповісти
Задача найти только офшоры зеленского и под раздачу попало море стран и политиков!

Ты идиот?
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05.10.2021 20:35 Відповісти
Чому не знайшли? Портнов знайшов пригоди на свою ср.ку в Панамі. Проти нього відкрили провадження за свідому брехню панамській владі.
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05.10.2021 19:37 Відповісти
38 ?
Ржунемагу!
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05.10.2021 19:16 Відповісти
. .
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05.10.2021 19:56 Відповісти
Несправедливо, барига 39, забули соєвого.
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05.10.2021 20:09 Відповісти
Так подавай в суд на 600 журналистов, в чем проблема.
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05.10.2021 21:18 Відповісти
то есть нынешних при власти человет 5-7.
и более тридцати папередников.
давайте полный список в студию.
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05.10.2021 19:33 Відповісти
Для того, щоб прибрати дім, потрібно вимести сміття. Давайте.
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05.10.2021 19:35 Відповісти
І повитирати порох
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05.10.2021 20:31 Відповісти
Спробуйте.
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05.10.2021 21:05 Відповісти
Вже два роки як спробували
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05.10.2021 21:13 Відповісти
Помітно. Бюджет очистили до "0".
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05.10.2021 21:33 Відповісти
Мулька про пів вареника? Колись вже чув. )
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05.10.2021 21:36 Відповісти
Від кого і коли?
І що з бюджетом та держскарбницею? Старанно почистили?
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05.10.2021 21:51 Відповісти
Як це у тебе ще грошей вистачає за інтернет платити? )))
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05.10.2021 21:57 Відповісти
А ей оплачивают с бюджета?))) Всех по себе судишь?)
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06.10.2021 09:33 Відповісти
Що москалику, за 2014й рік "абыдна" ?
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05.10.2021 21:19 Відповісти
Що хотів сказати?
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05.10.2021 21:38 Відповісти
Как там *****? Живое ещё?
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06.10.2021 09:16 Відповісти
Вам видніше.
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06.10.2021 10:59 Відповісти
хоть тут перші, а решта нас рать
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05.10.2021 19:55 Відповісти
Знакомая риторика, шо там у вас на тамбовщине, воду дали?
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06.10.2021 09:16 Відповісти
Яке "почесне" лідерство.
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05.10.2021 20:33 Відповісти
В Словакии тоже обсуждают в СМИ эти документы , но говорят только про Элтона Джона и Шакиру
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05.10.2021 21:02 Відповісти
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05.10.2021 21:36 Відповісти
ДНО.
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05.10.2021 21:49 Відповісти
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.
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05.10.2021 23:39 Відповісти
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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05.10.2021 23:40 Відповісти

Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,
вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному
політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику
замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого
суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Вони злочинно грабують Український народ знищуючи Українську державу
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06.10.2021 04:48 Відповісти


законопроект 5600,
який вносить зміни до податкового кодексу, розглядатимуть в «турборежимі», тобто за спецпроцедурою.
Це означає, що Рада не розглядатиме численні правки до цього акту.
Законопроект 5600 вводить податок у 18% на продаж нерухомості.
Також він оподаткує власників городів площею понад 0,5 Га,
які наважаться продавати городину.
Найбільш вдячним нардепам буде малий та середній бізнес - закон дозволить
податківцям брати майно підприємства у податкову заставу без рішення суду,
тобто зупинити
чи навіть «рейдернути» будь-який бізнес на власний розсуд.
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06.10.2021 07:12 Відповісти
https://24tv.ua/v_chas_nayzapeklishih_boyiv_za_ilovaysk_poroshenko_stvoryuvav_ofshor_na_virginskih_ostrovah_n673493 В час найзапекліших боїв за Іловайськ Порошенко створював офшор на Віргінських островах
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06.10.2021 09:57 Відповісти
Как и в панамском досье абсолютно яистыми оказались только США.
Все знали где , скольско и кого именно лежит, просто дали возможность Зеленскому побыть у власти. Он конечно старается чтото изменить и к лучшему , но как он может бороться с корупцией и отмыванием денег теневыми методами коль сам причастен к подобному?
Лицемерие с его стороны и было и есть , сейчас ему следует открыто заявить о том что он укрывал и как помогал в этом другим. В будущем даже офшорные територии перестанут быть надежным сейфом для сбережения активов.
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06.10.2021 10:40 Відповісти
Почему борьба с олигархатом не началась с борьбы с офшорами, через которые деньги вытекают из страны?! Деньги будут оставаться с Украине и работать, создавая тем самым рабочие места и повышать уровень жизни.
Не заткнув эту пробоину в экономике, мы так и будем вычерпывать воду из лодки, пока не затонем.
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06.10.2021 10:41 Відповісти
А мне вот этот наглый еврей начинает даже нравиться, поясню почему:

1) он вам ничего не должен (сказал в самом начале пути) - не соврал
2) будет весело! - тоже сказанул и не соврал
3) закончится эпоха бедности - не соврал
4) я не лох - опять правда
.... реальный олегарх, а вы все кловун да кловун - гений!

Походу это украинцы клоуны и лохи, жидовскую, простите еврейскую хуцпу еще никто не отменял.

Так что в следующий раз выбирая кого то думайТЕ кого выбераете.
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06.10.2021 12:53 Відповісти
Ось весь результат боротьби з корупцією і олігархами ,ще Кучма створив кримінально олігархічний заповідник і жоден президент не наважився зруйнувати і грати по правилах де всі рівні перед законом.
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06.10.2021 15:30 Відповісти
Бо всі, без винятку, президенти - або самі олігархи, або їх ставленики.
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06.10.2021 17:54 Відповісти
зебилы впереди планеты всей
шагают семимильными шагами
а лиги смеха и квартал азохен вей
лишь отвлекают пипл вечерами
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06.10.2021 16:13 Відповісти
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