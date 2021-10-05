Мурал із зображенням українського підлітка Дані Дідика, який загинув у 2015-му під час теракту в Харкові, з'явився в Німеччині. ФОТО
Мурал розташований на будівлі в місті Вісбаден. Даню Дідика намалював харківський художник Андрій Пальваль.
Про це Пальваль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Художник розповів, що давно збирався зробити мурал із портретом Дідика в Харкові, але не складалося.
"Я поїхав до Німеччини вже у вересні, і серед виру нескінченного малювання мені трапився шикарний фасад у невеликому містечку поряд із Франкфуртом-на-Майні, був він у дитячому освітньому центрі. Мене запитали там попередньо, що саме я хочу малювати, і я сказав, що це буде дитячий портрет, а потім усвідомив, що з ескізів, що підходять під локацію, є тільки портрет Дані. Тому..." - написав художник.
Пальваль додав, що для нього ця робота - про батьківську любов.
"Цей портрет - неначе діалог із глядачем, прагнення розповісти те, що непокоїть, історія батьківської любові, у мене теж є діти - мені не все одно. ... Нехай портрет Дані радує людей на берегах Рейну, а не Лопані. Чесно кажучи, радий цьому", - підсумував художник.
Нагадаємо, під час мирного маршу "Єдності і гідності" 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові стався вибух, внаслідок якого загинули 4 особи - 15-річний школяр Данило Дідик, 18-річний студент Микола Мельничук, 37-річний працівник поліції Вадим Рибальченко, 52-річний фізик, один із організаторів харківського євромайдану Ігор Толмачов, ще 11 осіб постраждали.
Співробітники СБУ за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох жителів Харківщини - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт повинні були отримати 10 тис. дол.
28 грудня 2019 рік Фрунзенський райсуд Харкова визнав обвинувачених винними у теракті і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення, змінивши запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання. 29 грудня 2019 року їх передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не совсем понятно, зачем его портрет здесь.
В Судане седня погиб мальчик и две женжины - че ты не знаешь? Че тебе не больно?
А во вторых - ты бы на их месте что сделал бы?
вот тебя колышет раздел Судана на две половины и война там?
А чо нет?
так и им - им наср. на нас - и ты бы будь немцем - так же бы сказал - эээ, а чо мне не заплатят 3600 евро, а всего 3559 бо санкции на Рашку которая напала на бриташку, ой, ну, куда то там напала то?
посади ся на их место например, шо я и пытаюсь донести. Тебе лет 70 поди шо ты так поучаешь то?
я от наприклад атеїст ну і шо? не кланяюсь же шо я не дідок, а парєнь.
мне тоже побоку вы. ПриЯДно было посраться