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Мурал із зображенням українського підлітка Дані Дідика, який загинув у 2015-му під час теракту в Харкові, з'явився в Німеччині. ФОТО

Мурал із зображенням українського підлітка Дані Дідика, який загинув у 2015-му під час теракту в Харкові, з'явився в Німеччині. ФОТО

Мурал розташований на будівлі в місті Вісбаден. Даню Дідика намалював харківський художник Андрій Пальваль.

Про це Пальваль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Художник розповів, що давно збирався зробити мурал із портретом Дідика в Харкові, але не складалося.

"Я поїхав до Німеччини вже у вересні, і серед виру нескінченного малювання мені трапився шикарний фасад у невеликому містечку поряд із Франкфуртом-на-Майні, був він у дитячому освітньому центрі. Мене запитали там попередньо, що саме я хочу малювати, і я сказав, що це буде дитячий портрет, а потім усвідомив, що з ескізів, що підходять під локацію, є тільки портрет Дані. Тому..." - написав художник.

Пальваль додав, що для нього ця робота - про батьківську любов.

"Цей портрет - неначе діалог із глядачем, прагнення розповісти те, що непокоїть, історія батьківської любові, у мене теж є діти - мені не все одно. ... Нехай портрет Дані радує людей на берегах Рейну, а не Лопані. Чесно кажучи, радий цьому", - підсумував художник.


Нагадаємо, під час мирного маршу "Єдності і гідності" 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові стався вибух, внаслідок якого загинули 4 особи - 15-річний школяр Данило Дідик, 18-річний студент Микола Мельничук, 37-річний працівник поліції Вадим Рибальченко, 52-річний фізик, один із організаторів харківського євромайдану Ігор Толмачов, ще 11 осіб постраждали.

Співробітники СБУ за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох жителів Харківщини - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт повинні були отримати 10 тис. дол.

28 грудня 2019 рік Фрунзенський райсуд Харкова визнав обвинувачених винними у теракті і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення, змінивши запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання. 29 грудня 2019 року їх передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб.

Автор: 

Німеччина (7381) пам’ять (1188) художник (67)


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Топ коментарі
+13
хотим ..и знаем.Слава Украине!
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05.10.2021 19:32
+7
Убийц Дани Клоун просто отдал Ху#лу, хотя они были приговорены судом к пожизненному сроку заключения ... Отец Дани сказал, что воспринял этот поступок как вроде Даню убили во второй раз!
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05.10.2021 21:47
+5
вот єто все нужно постоянно показывать єтим -гражданам-в махеровых беретах.ЧТО ТАКОЕ русский мир
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05.10.2021 19:34
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Цьому "художнику" тільки паркани фарбувати. Якогось китайця намалював
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05.10.2021 19:23 Відповісти
для німців це буде просто якийсь хлопчик. Вони ж нічого не знають і знати не хочуть
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05.10.2021 19:29 Відповісти
хотим ..и знаем.Слава Украине!
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05.10.2021 19:32 Відповісти
бургeрам до сраки проблeми украiнцв.
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05.10.2021 19:41 Відповісти
Не обобщай. Для немцев, это просто ребёнок без предистории.

Не совсем понятно, зачем его портрет здесь.
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05.10.2021 21:32 Відповісти
значит нужно стремится чтоб было больше тех,которые знают.
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05.10.2021 21:37 Відповісти
Ну вот завтра расскажи коллегам, пока железки точите. Они будут рады.
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05.10.2021 21:46 Відповісти
уже давно,и не устану повторять...
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05.10.2021 21:58 Відповісти
за це дякую - таким як ви
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05.10.2021 22:25 Відповісти
D Celfyt gjublkj ctujlyz 2 ;****** b jlb vfkmxbr - xt ns yt pyfti&
В Судане седня погиб мальчик и две женжины - че ты не знаешь? Че тебе не больно?
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05.10.2021 19:44 Відповісти
ви праві. Але ви сказали - і тепер я знаю і мені боляче.
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05.10.2021 22:29 Відповісти
мало - недавно в Италии самолет в здание ворвался - 8 погибло, еще где то в тот же день - вроде в Кабыле аллах бабах - тоже восемь, ну и раненых молунов тоже с 80. и это не считая пары миллионов шо так и так бы скопытились в мире - болей, давай, что вы?
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06.10.2021 08:03 Відповісти
по перше, сопляк, не хами. По друге - знати і переживати - різні речі. Німці не знають і знати не хочуть
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06.10.2021 13:14 Відповісти
Извините, дед, шо я называл Сталина говном, террористом и ничтожесвом
А во вторых - ты бы на их месте что сделал бы?
вот тебя колышет раздел Судана на две половины и война там?
А чо нет?
так и им - им наср. на нас - и ты бы будь немцем - так же бы сказал - эээ, а чо мне не заплатят 3600 евро, а всего 3559 бо санкции на Рашку которая напала на бриташку, ой, ну, куда то там напала то?
посади ся на их место например, шо я и пытаюсь донести. Тебе лет 70 поди шо ты так поучаешь то?
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06.10.2021 13:52 Відповісти
по перше, я не дєд, а бабушка... а ти хамло.
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06.10.2021 20:28 Відповісти
та г*споди, будьте хоч Мать терезою, хайль Черчіль. воно типу не одно й те ж - пишеш тут = писун, а, писунка коментарів
я от наприклад атеїст ну і шо? не кланяюсь же шо я не дідок, а парєнь.
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06.10.2021 21:06 Відповісти
ви парєнь, очевидно. І очевидно шо п'яний. Ваші незв'язні репліки мені набридли. Вибачте
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06.10.2021 21:19 Відповісти
та уже нету бухла
мне тоже побоку вы. ПриЯДно было посраться
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06.10.2021 21:22 Відповісти
Ужасно похож.

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05.10.2021 19:32 Відповісти
харьков все равно дрочет на путлера
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05.10.2021 20:04 Відповісти
вот єто все нужно постоянно показывать єтим -гражданам-в махеровых беретах.ЧТО ТАКОЕ русский мир
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05.10.2021 19:34 Відповісти
рос. русский мир - укр. російськомовний світ.
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05.10.2021 20:53 Відповісти
Убийц Дани Клоун просто отдал Ху#лу, хотя они были приговорены судом к пожизненному сроку заключения ... Отец Дани сказал, что воспринял этот поступок как вроде Даню убили во второй раз!
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05.10.2021 21:47 Відповісти
А тем временем администрация 11 школы в Харькове, где учился Даня, упорно морозится и не хочет присвоить школе имя Дани Дидыка.
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06.10.2021 05:37 Відповісти
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06.10.2021 07:10 Відповісти
 
 