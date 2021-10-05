Мурал із зображенням українського підлітка Дані Дідика, який загинув у 2015-му під час теракту в Харкові, з'явився в Німеччині. ФОТО

Мурал розташований на будівлі в місті Вісбаден. Даню Дідика намалював харківський художник Андрій Пальваль.

Про це Пальваль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Художник розповів, що давно збирався зробити мурал із портретом Дідика в Харкові, але не складалося.

"Я поїхав до Німеччини вже у вересні, і серед виру нескінченного малювання мені трапився шикарний фасад у невеликому містечку поряд із Франкфуртом-на-Майні, був він у дитячому освітньому центрі. Мене запитали там попередньо, що саме я хочу малювати, і я сказав, що це буде дитячий портрет, а потім усвідомив, що з ескізів, що підходять під локацію, є тільки портрет Дані. Тому..." - написав художник.

Пальваль додав, що для нього ця робота - про батьківську любов.

"Цей портрет - неначе діалог із глядачем, прагнення розповісти те, що непокоїть, історія батьківської любові, у мене теж є діти - мені не все одно. ... Нехай портрет Дані радує людей на берегах Рейну, а не Лопані. Чесно кажучи, радий цьому", - підсумував художник.





Нагадаємо, під час мирного маршу "Єдності і гідності" 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові стався вибух, внаслідок якого загинули 4 особи - 15-річний школяр Данило Дідик, 18-річний студент Микола Мельничук, 37-річний працівник поліції Вадим Рибальченко, 52-річний фізик, один із організаторів харківського євромайдану Ігор Толмачов, ще 11 осіб постраждали.

Співробітники СБУ за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох жителів Харківщини - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт повинні були отримати 10 тис. дол.

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