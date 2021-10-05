Черга швидких із хворими на СOVID-19 вишикувалася біля госпіталю ветеранів у Харкові. ФОТО

У Харкові для прийому СOVID-хворих відкрили ще один опорний заклад – обласний госпіталь ветеранів війни, під лікарнею виникла черга з автомобілів швидкої допомоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов розповів, що перших пацієнтів заклад прийняв ще напередодні ввечері. "Сьогодні зранку там було заправлення киснем, і вони готові вже приймати на повну потужність. На ранок там було вже близько 30 хворих. Пацієнтів доставляють упродовж дня, цифра змінюється постійно", - сказав він.

За його інформацією, в госпіталі ветеранів війни є 256 місць, усі вони забезпечені потоковим киснем.

Як розповіла на брифінгу директор "чорнобильської" лікарні, яку відкрили для пацієнтів із COVID-19 1 жовтня, Ірина Пирогова, відділення, розраховане на 170 ліжок, повністю заповнилося лише за півтори доби.

"Ми заповнені на 110%, у нас на сьогоднішній день перебуває 190 пацієнтів. Доставили ліжка, без потокового кисню, на концентратори. Лікарі є, сформовано 7 команд, але хотілося б ще", - зазначила Пирогова.

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За останню добу до лікарень області бригадами швидкої допомоги госпіталізовано 225 пацієнтів. Щойно відкритий госпіталь ветеранів заповниться за день-два. Вдень на вулиці біля закладу утворилася черга зі швидких, і потік спецавтомобілів не припиняється.

За інформацією ОДА, наразі в резерві перебувають два заклади охорони здоров’я в області: Вовчанська центральна районна лікарня та Ізюмська центральна міська лікарня. Наразі COVID-19 лікують у 19 закладах регіону. Загальна госпітальна база складається з 4002 ліжок, з яких наразі зайнято 2560.

На Харківщині за минулу добу діагноз COVID-19 підтверджено у 940 осіб, одужало 328 хворих, померло – 18. Усього зареєстровано 170452 випадків СOVID-19, з них 150841 хворий одужав, 4018 – померло.