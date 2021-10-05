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Черга швидких із хворими на СOVID-19 вишикувалася біля госпіталю ветеранів у Харкові. ФОТО

У Харкові для прийому СOVID-хворих відкрили ще один опорний заклад – обласний госпіталь ветеранів війни, під лікарнею виникла черга з автомобілів швидкої допомоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов розповів, що перших пацієнтів заклад прийняв ще напередодні ввечері. "Сьогодні зранку там було заправлення киснем, і вони готові вже приймати на повну потужність. На ранок там було вже близько 30 хворих. Пацієнтів доставляють упродовж дня, цифра змінюється постійно", - сказав він.

Черга швидких із хворими на СOVID-19 вишикувалася біля госпіталю ветеранів у Харкові 01

За його інформацією, в госпіталі ветеранів війни є 256 місць, усі вони забезпечені потоковим киснем.

Як розповіла на брифінгу директор "чорнобильської" лікарні, яку відкрили для пацієнтів із COVID-19 1 жовтня, Ірина Пирогова, відділення, розраховане на 170 ліжок, повністю заповнилося лише за півтори доби.

"Ми заповнені на 110%, у нас на сьогоднішній день перебуває 190 пацієнтів. Доставили ліжка, без потокового кисню, на концентратори. Лікарі є, сформовано 7 команд, але хотілося б ще", - зазначила Пирогова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківщина вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину: в області критичні показники госпіталізації, - облцентр з контролю хвороб

За останню добу до лікарень області бригадами швидкої допомоги госпіталізовано 225 пацієнтів. Щойно відкритий госпіталь ветеранів заповниться за день-два. Вдень на вулиці біля закладу утворилася черга зі швидких, і потік спецавтомобілів не припиняється.

За інформацією ОДА, наразі в резерві перебувають два заклади охорони здоров’я в області: Вовчанська центральна районна лікарня та Ізюмська центральна міська лікарня. Наразі COVID-19 лікують у 19 закладах регіону. Загальна госпітальна база складається з 4002 ліжок, з яких наразі зайнято 2560.

На Харківщині за минулу добу діагноз COVID-19 підтверджено у 940 осіб, одужало 328 хворих, померло – 18. Усього зареєстровано 170452 випадків СOVID-19, з них 150841 хворий одужав, 4018 – померло.

Черга швидких із хворими на СOVID-19 вишикувалася біля госпіталю ветеранів у Харкові 02

Автор: 

лікарня (1362) карантин (18172) Харків (5632) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Так ведь на хорошей дороге стоят? На свеже закатанной? Подумаешь нет мест и нет кислорода, как в Одессе. Зато на кладбище проедут с ветерком.
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05.10.2021 20:44
+20
Ну конечно, ведь это же обычный грипчик, парацетамольчик принял и на работу пошёл, как нам тут в комментариях рассказывают антиваксы, да?

Прививки делать? Да вы что, это же смертельная иньекция почти что, колят чипами и адским ядом. Мы лучше тут, в очереди на скорых к кислороду полежим.
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05.10.2021 20:45
+18
Я чуть не матом тут кричал и доказывал что вместо распила денег на дорогах нужно делать больницы и снабжать их концентраторами пока есть время. Столько говна наслушался в ответ. Это уже крик души.
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05.10.2021 20:52
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"В больницах всё есть"
Знову починати сміятися? Чи просто харкнути тобі в брехливу пику?
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05.10.2021 21:26 Відповісти
Врешь. Наша страна на последнем месте в Европе по темпам вакцинации и обнспеченности вакцинами. У нас нет совсем Модерны на вторую дозу. Кто должен это обеспечить?
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05.10.2021 21:33 Відповісти
Врешь. По состоянию на сегодня долг по зарплате в больницах около 0,5 млрд.грн. Долг по выплатам больничных более 3 млрд.грн.
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05.10.2021 21:31 Відповісти


В Украине наконец то начали строится дороги, успешная борьба с Ковидом , идёт цифровизация страны .Этим раньше никто не занимался . Молодцы !

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05.10.2021 21:00 Відповісти
Компания по утилизации прививок с истекшим сроком годности в полном разгаре .
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05.10.2021 21:12 Відповісти
Опа-ча---асфальтик брежневский лежит, тропинкой косо-ватой вьётся! Такой же возле 22 областной инфекционной там же в городе, но на другом краю. Та много его на второстепенках лежит, пятилетки вспоминает асфальт. И завод в городе был один асфальтно-бетонный. Сейчас больше заводиков таких. Такая дорожка лежит возле 60 школы по 27 микрорайону города. Только шире. Ложили к 1 сентября 1967г открытию школы. Дорога в храм знаний.
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05.10.2021 21:37 Відповісти
а за шо тодi кrрнeса хвалили?
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05.10.2021 21:42 Відповісти
Щось антиковідники затихли
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05.10.2021 22:11 Відповісти
вроде бред - я видел даже на ютубе - под микроскопом вирус видно.
хотя мож*д это коварный Билл Гей.тссс)
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06.10.2021 08:46 Відповісти
Перекладаю згадані в статті незарозумілі терміни українською:
1) заправлення киснем - це значить, що хворих привозять аби провести опік легенів киснем; не зрозуміло, нащо хворій людині робити ще гірше...; 2) паціент - це укранською мовою просто хворий.
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05.10.2021 23:48 Відповісти
Немного скупых цифр...
https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf
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06.10.2021 07:10 Відповісти
Похоже на очередь желающих поправить свой эстэстный иммунитет.
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06.10.2021 07:16 Відповісти
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