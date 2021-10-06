Депутати ВР збирають підписи за звільнення Мецгера і членів наглядової ради "Укрексімбанку" через напад на журналістів. ДОКУМЕНТ

У стінах ВР розпочався збір підписів народних депутатів за звільнення голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера і членів наглядової ради цієї фінустанови через інцидент, пов'язаний з нападом на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

Про це народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно вимагаємо негайного звільнення голови правління і членів наглядової ради "Укрексімбанку"", - написав Осадчук.

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. 6 жовтня наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.