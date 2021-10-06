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Депутати ВР збирають підписи за звільнення Мецгера і членів наглядової ради "Укрексімбанку" через напад на журналістів. ДОКУМЕНТ

У стінах ВР розпочався збір підписів народних депутатів за звільнення голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера і членів наглядової ради цієї фінустанови через інцидент, пов'язаний з нападом на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

Про це народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно вимагаємо негайного звільнення голови правління і членів наглядової ради "Укрексімбанку"", - написав Осадчук.

Депутати ВР збирають підписи за звільнення Мецгера і членів наглядової ради Укрексімбанку через напад на журналістів 01

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. 6 жовтня наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Осадчук Андрій (41) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+8
молодое обрезанное дарование с зп. 4 ляма в год в Укрэксиме и 18 лямов в Укргазбанке и его не менее обдаренная жена с зп 540 тысяч в месяц в Привате ежегодно с 2018-го покупали по 6 квартир в Испании и Турции... вот так, малята нужно устраиваться в жизни....
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06.10.2021 12:43
+5
Всі перекинулись на голову правління банку, забувши про голову правління Офшору-95. Зашквар перебивають зашкваром, а рибки гуппі за добу все забудуть.
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06.10.2021 12:40
+5
Ех, гарно було при Порошенку...Можна було і питання незручні ставити і офшори з 3 тис. розкручувати і про Свинарчуків перед виборами запилять і образитися на брутальну фразу "дорогенька", а потім цілий флешмоб влаштувати... Тримайтеся, але пам'ятайте - ВИ зробили це разом.
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06.10.2021 12:45
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А статью УК за нападение на журналистов отменят?
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06.10.2021 12:38 Відповісти
зеленский уже распорядился
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06.10.2021 12:39 Відповісти
Ну дійсно, знаєте як важко усій цій зеленій шоблі прикидатися порядними людьми? Вже нестерпно, бо грошовою обзавелись за наш рахунок, тому кожного дня у них якась пожежа і скандал- нутро вилазить назовні. Але мудрому виборцю то золотий дощ!
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06.10.2021 12:42 Відповісти
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06.10.2021 12:43 Відповісти
Ну педидуты посадить типа не могут же. Одно другому не мешает. В идеале - и уволить и судить.
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06.10.2021 12:42 Відповісти
Сумніваюся, що дотиснуть, бо Мангер - особистий друг Зеленського і один из найбільших подільників по Великому Крадівництву. Не здивуюся, коли їх ще й винними прокуратура зробить.
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06.10.2021 12:43 Відповісти
желательно бы
- все граждане должны быть защищены одинаково
Для меня к примеру здоровье, честь и жизнь сантехника который обеспечивает мой дом водой более ценны чем жизнь журналиста с медиа Мураева.. 😬
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06.10.2021 12:43 Відповісти
Нєх скиглити - саме руками цих журналістів таке керує країною. А наслідки були зрозумілі ще 3 роки тому
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06.10.2021 12:48 Відповісти
Щоб не застосовувати кримінальну статтю, "слуги" хочуть допомогти

"вийти сухим з води".... вимогою простої відставки..
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06.10.2021 13:30 Відповісти
Не-не, клоуны, офшор не пройдет.
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06.10.2021 12:38 Відповісти
робіть майки "я тобі не дорогенька"
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06.10.2021 12:39 Відповісти
Всі перекинулись на голову правління банку, забувши про голову правління Офшору-95. Зашквар перебивають зашкваром, а рибки гуппі за добу все забудуть.
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06.10.2021 12:40 Відповісти
увольнять надо зеленскооо с ледей и ялдаком
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06.10.2021 12:40 Відповісти
Судя по первым подписям, опять порохоботы накинулись на невиновного Мецгера (или Мангера, или Зельцера). А какая разница?
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06.10.2021 12:40 Відповісти
Самое важное для страны? отвлекалочка от Зе Офшоров!!!
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06.10.2021 12:40 Відповісти
Ну что вам не нравится?
Это ж новые лица, которых вы так хотели привести во власть и таки привели, в апреле 2019-го?
Что ж теперь вам не нравится?
Вы ж этого хотели...
Креатива. Драйва. Молодых.
Не отягощенных опытом в политике.
ЗЕбилы, вам должно нравиться)))
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06.10.2021 12:44 Відповісти
ты больное....
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06.10.2021 13:05 Відповісти
ЗЄбіле, стільки років ловили на офшорах Порошенка, а піймали Зеленського
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06.10.2021 13:06 Відповісти
- Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
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06.10.2021 12:41 Відповісти
очковтирательство!!
А что с кредитами ДНР??
У кого на счетах осели "убытки банка"??
Этот вопрос депутатов не волнует??
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06.10.2021 12:41 Відповісти
Там треба ставити питання не тільки стосовно нападу на журналістів, а й стосовно тих грошей, які викликали агресію голови банку.
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06.10.2021 12:41 Відповісти
молодое обрезанное дарование с зп. 4 ляма в год в Укрэксиме и 18 лямов в Укргазбанке и его не менее обдаренная жена с зп 540 тысяч в месяц в Привате ежегодно с 2018-го покупали по 6 квартир в Испании и Турции... вот так, малята нужно устраиваться в жизни....
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06.10.2021 12:43 Відповісти
То якийсь звіздець повний. Вони підписи збирають, бо він напав. А ви, суки як себе поводите? Не так само?! Вся ота шобла зелена не такі ж гопники, охамівше бидло і виродки продажні? Типу, найшли крайнього? А, до речі, ви дозволу питали. бубочка то дозволило?
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06.10.2021 12:45 Відповісти
Ех, гарно було при Порошенку...Можна було і питання незручні ставити і офшори з 3 тис. розкручувати і про Свинарчуків перед виборами запилять і образитися на брутальну фразу "дорогенька", а потім цілий флешмоб влаштувати... Тримайтеся, але пам'ятайте - ВИ зробили це разом.
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06.10.2021 12:45 Відповісти
Скаршевский: Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский - это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями

05.10.2021, 12:20 • 1356 • https://uainfo.org/blognews/1633417252-skarshevskiy-obshchestvo-poluchilo-eshche-odno-dokazatelstvo-.html#mc-container 45



За 2,5 года в Украине не произошло никаких реальных реформ (если, конечно, ими не считать торговлю суверенитетом в судебной, правоохранительной, финансовой, в управлении госпредприятиями и других сферах); реальная борьба с коррупцией отсутствует; социальные стандарты как были мизерными, так и остались; тарифы на жилищно-коммунальные услуги как увеличивались, так и увеличиваются; уровень промышленного производства находится на уровне 5-летней давности; мир так и не наступил и т.д. и т.п.

Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Несмотря на все эти негативные тенденции последних 2,5 лет, рейтинг президента продолжал оставаться на относительно высоком уровне. И все потому, что рейтинг держался на мифе - «царь хороший, бояре плохие». На мифе, что «президент честный и простой парень, далекий и никак не связан с олигархами».

Вчерашний скандал с президентскими офшорами разрушил этот миф. Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский - это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633413068-yae-valetov-offshory-ne-prestuplenie-problema-v-tom-chto.html Ян Валетов: Оффшоры - не преступление. Проблема в том, что Зе-команда имеет двойную мораль

Избиратель больше не будет к Зеленскому снисходителен, не будет видеть в нем неопытного политика. Нельзя говорить о неопытности, имея более чем 10-летний стаж уклонения от уплаты налогов. При этом, как показывает журналистское расследование, в офшорные президентские схемы также замешано его ближайшее окружение.

С сегодняшнего дня, все действия, нарушающие Конституцию и Законы - как то, регулярное антиконституционное введение санкций против украинских граждан, незаконное закрытие телеканалов, формирование списка контрабандистов, поспешное продвижение закона об олигархах и т.д. - уже не смогут оцениваться обществом, как бескорыстная борьба за справедливость.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633342155-u-ofisi-prezidenta-vibrali-naytupishiy-iz-mozhlivih-variantiv.html У Офісі президента вибрали найтупіший із можливих варіантів реагування на офшорний скандал - Кость Бондаренко

Убедить общество в искренности и бескорыстности действий группы неискренних людей - задача, которую после офшорного скандала практически невозможно будет решить.

Больше не получится прикрывать провалы мифом "царь хороший, бояре плохие", как это было до офшорного скандала. Каждый провал, теперь будет настоящей проблемой.

Учитывая качество кризисного пиара и качество управленческой команды в целом, проблемы будут рождать другие проблемы - они будут нарастать как снежный ком и могут похоронить не только перспективы второго срока (как было в случае с Порошенко), но и перспективы Зеленского нормально досидеть первый.

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https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 Виктор СКАРШЕВСКИЙ
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06.10.2021 12:46 Відповісти
А потім такі журнашлюшки, як той Віктор Скаршевський дивуються, що їх б`ють по їх іпальниках.
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06.10.2021 12:57 Відповісти
Что, пэцю твоего любимого задели????
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06.10.2021 13:27 Відповісти
чем его задели? Что общего между "оскорбительным обращением к журналистке - "дорогенька" и применением силы к журналистам, отбирание у них записей, препятствование их работе?!
Вы в своем уме?!
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06.10.2021 15:53 Відповісти
Ну про розум то вже, напевно, було занадто
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06.10.2021 20:40 Відповісти
Уволить дело не хитрое - для пиару
А ВОТ ПОЧЕМУ СБУ до сих пор не проводит обыск и не изымает документы , В СВЯЗИ С ИНФОЙ , что кредит государственный банк выдал фирме из ДНР , то есть финансировал терроризм ????
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06.10.2021 12:47 Відповісти
Що мене здивувало, так це те, що державна особа не розмовляла державною мовою. Більш за те, Мецгер і російською розмовляв з явним московським вимовом. Де вони його взяли на державну посаду ?
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06.10.2021 12:53 Відповісти
познаем «европейские ценности»: отмазка за избиение журналиста - это недорого... На 1000 эпизодов насилия всего 1 осужденный. И почему мы до сих пор не в НАТО?
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06.10.2021 12:56 Відповісти
а затримати мецгеренка голобородько не дозволяє?
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06.10.2021 13:12 Відповісти
Удивительно.

Такая прыть с Мецгером и полная тишина с преступлениями ЗЕ.
Или в СН решили отграться на мецгере, чтобы отвлечь внимание от соучастия ЗЕ в краже Коломойским денег из Привата?
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06.10.2021 13:16 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko ретвитнул(а)

Serbin Sergiy


@SerbinSergiy

·
https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1445648572427300865 3 ч



Як стало відомо напад і захоплення журналістів "Схем" в державному "Укрсімбанк" відбувся в той час коли стало відомо про кредитування банком бойовиків ДНР.
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06.10.2021 13:26 Відповісти
Просто замаячил "список Укрэксима"...СМИ то штатовское....
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06.10.2021 13:26 Відповісти
Ничего героического в таком поступке депутатов НЕТ!!!... Законодательный орган, каким и является РАДА, попросту был ОБЯЗАН отреагировать ИМЕННО ТАК и никак иначе. Почему? Потому что НАРОД УКРАИНЫ полностью разочарован в недоумках и преступниках (как ещё можно назвать продажных ублюдков берущих мзду за голосование?) сидящих в Раде и думающих только о своём кармане, а не о том РАДИ ЧЕГО ОНИ И ВЫБРАНЫ БЫЛИ ЛЮДЬМИ. Скоро рейтинг СН будет напоминать кривую ВВП государства идущего в неизвестность.
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06.10.2021 13:48 Відповісти
 
 