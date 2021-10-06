Мене офіційно запросили дати свідчення ТСК щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців". Планую повідомити нові докази, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади офіційно запросила головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова для дачі показань щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців". Засідання відбудеться 6 жовтня.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Мене офіційно запросили дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії Верховноі Ради по розслідуванню провалу спецоперації по затриманню російських терористів-вагнерівців. Засідання відбудеться сьогодні, о 18.00, за адресою Садова 3А, кабінет 1224. Обов’язково буду та повідомлю всю відому мені інформацію, яка дозволить встановити причини провалу спецоперації, витоку інформації з кабінету президента України та порятунку від правосуддя 28 російських терористів", - пише Бутусов.

"Планую повідомити комісії нові докази, які стали мені відомі. Оскільки я не є секретоносієм, сподіваюсь, що комісія забезпечить присутність журналістів та публічність моїх показів, як прийнято у країнах НАТО під час проведення парламентських розслідувань та заслуховування не секретної інформації", - додав журналіст .

Також читайте: "Зливом" спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський підірвав довіру міжнародних партнерів до України, - Порошенко

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.