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Мене офіційно запросили дати свідчення ТСК щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців". Планую повідомити нові докази, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади офіційно запросила головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова для дачі показань щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців". Засідання відбудеться 6 жовтня.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Мене офіційно запросили дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії Верховноі Ради по розслідуванню провалу спецоперації по затриманню російських терористів-вагнерівців. Засідання відбудеться сьогодні, о 18.00, за адресою Садова 3А, кабінет 1224. Обов’язково буду та повідомлю всю відому мені інформацію, яка дозволить встановити причини провалу спецоперації, витоку інформації з кабінету президента України та порятунку від правосуддя 28 російських терористів", - пише Бутусов.

"Планую повідомити комісії нові докази, які стали мені відомі. Оскільки я не є секретоносієм, сподіваюсь, що комісія забезпечить присутність журналістів та публічність моїх показів, як прийнято у країнах НАТО під час проведення парламентських розслідувань та заслуховування не секретної інформації", - додав журналіст .

Також читайте: "Зливом" спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський підірвав довіру міжнародних партнерів до України, - Порошенко

Мене офіційно запросили дати свідчення ТСК щодо зриву спецоперації стосовно вагнерівців. Планую повідомити нові докази, - Бутусов 01

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14976) ТСК (373) Бутусов Юрій (3593) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+18
сегодня так
- но возможно когда ни будь это отправит нашего Арлекино в тюрьму..
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06.10.2021 13:09
+12
Он уже там давно...Посмотрите на его кортежи с кучей охраны. переплюну Януковоща!
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06.10.2021 13:12
+10
"Новые доказательства" это имеется в виду явка с повинной нашего, прости господи, главнокомандующего, когда он заявил "я ему просто позвонил и сказал ..."?
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06.10.2021 13:09
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Жаль но это без всякого толку.
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06.10.2021 13:05 Відповісти
сегодня так
- но возможно когда ни будь это отправит нашего Арлекино в тюрьму..
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06.10.2021 13:09 Відповісти
А може це шпигунська мережа, система, може це ті ж самі хто здав Цемаха і тд.і тп. Вони всіх за дебілів вважають?А зразу звільнили найкращих розвідників і зняли з них охорону, та напевно ж ще і озвучили хто вони, це ж як, щоб їх знищили...?Чого звільнили і хто??А хто прикриває,той в змові і має відповісти!! Війна ж у нас???!Патріоти у ВР, ОП, КМ, ГПУ, СБУ, ДБР, ЗСУ, МВС -де ВИ?
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18.11.2021 15:11 Відповісти
Зеля, залазь в бронепамперс.
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06.10.2021 13:09 Відповісти
Он уже там давно...Посмотрите на его кортежи с кучей охраны. переплюну Януковоща!
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06.10.2021 13:12 Відповісти
Привілеї нах, кортежі нах! Держдачі дітям.(С)
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06.10.2021 13:16 Відповісти
"Новые доказательства" это имеется в виду явка с повинной нашего, прости господи, главнокомандующего, когда он заявил "я ему просто позвонил и сказал ..."?
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06.10.2021 13:09 Відповісти
СБУ под руководством зоркого ока Ванюши Баканова , в упор не видит состава преступления ...
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06.10.2021 13:10 Відповісти
Так лейтенант Бакланов сам там в документах!
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06.10.2021 13:13 Відповісти
( красивый смайлик)
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06.10.2021 13:10 Відповісти
не забувайте про власну охорону. агенти зе уйобки можуть піти на перехват
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06.10.2021 13:12 Відповісти
А чего новые ? Скромничал ? Выкладывай все !
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06.10.2021 13:15 Відповісти
Не ну Бутусов точно закопает....
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06.10.2021 13:18 Відповісти
А что вообще они еще собираются расследовать?
Факт проведения операции установлен, факт срыва операции после доклада в кабинете президента установлен.
Не было ясно только кто и кому сообщил об этой операции и прибытии вагнеровцев в Беларусь.
Ну так наш президент в Трускавце на своём брифинге пояснил, что это он позвонил Лукашенко сразу после того, как эти преступники въехали в Белорусь.
Ну и что еще расследовать? Кем и как совершен акт госизмены уже установлено, это сделал президент Зеленский.
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06.10.2021 13:28 Відповісти
Бутусова не тримає військова таємниця - він журанліст , тому скоріше будуть його шантажувати й не Мар"янка. У них переповнені памперси, міняти не встигають- тому чекаємо нових пожежних зашкварнокроків.
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06.10.2021 14:11 Відповісти
Бугагага)))) чувствую себя как в былые времена пионервожатого в лагере)))) школоло всегда начинало белыми е2е4 в надежде поставить мат)))) децкий)))) мда )))) это генетика))))) Как вам далеко до ....
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20.11.2021 02:46 Відповісти
Маю надію , що по Ілловайську теж...

Заяви Порошенка по Іловайську суперечать матеріалам кримінальної справи, яку веде ГПУ, - Бутусов
https://galinfo.com.ua/news/zayavy_poroshenka_po_ilovaysku_superechat_materialam_kryminalnoi_spravy_yaku_vede_gpu__butusov_172059.html
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06.10.2021 15:01 Відповісти
Про золото Полуботка еще поведай, дебил.
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06.10.2021 15:59 Відповісти
А чо, дебіл д'***** -не світись глупотою своєю!!
Злоупотрєблябляєшь..
😁
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06.10.2021 22:56 Відповісти
"...надеюсь, что комиссия обеспечит присутствие журналистов и публичность моих показаний, как принято в странах НАТО во время проведения парламентских расследований и заслушивания не секретной информации..." - надежда умирает последней.
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06.10.2021 15:41 Відповісти
а админ сайта владелец шо таки такое цб великое а меня. .. по делу кеннеди..ппц
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06.10.2021 16:22 Відповісти
 
 