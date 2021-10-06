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Новини Фото Силовики
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Погрожували і били: в Харкові затримали банду, яка викрадала одиноких людей і змушувала їх "віддати" нерухомість. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та слідчі відділу поліції №3 викрили діяльність злочинної групи, яка "спеціалізувалася" на викраденні одиноких людей, щоб заволодіти їхнім житлом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Під час проведення поліцейської спецоперації фігуранти намагалися втекти від правоохоронців і скоїли наїзд на двох оперативників, в результаті чого співробітники поліції дістали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, діяльність угруповання організував неодноразово судимий 44-річний харків'янин. Він залучив у спільники двох чоловіків і двох жінок. Всі вони жителі Харкова і області віком від 24 до 46 років. Троє з них також раніше судимі за крадіжки, грабежі, шахрайства та викрадення.

Члени групи викрадали одиноких людей і погрозами і побоями змушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

Погрожували і били: в Харкові затримали банду, яка викрадала одиноких людей і змушувала їх віддати нерухомість 01

5 жовтня в Харкові оперативники і слідчі за підтримки полку поліції особливого призначення затримали 4 осіб у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та звільнили потерпілого, який перебував в машині зловмисників.

Викрадачі змусили чоловіка підписати документи, на підставі яких планували переоформити його приватний будинок. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили паспорт потерпілого, довіреності та інші документи.

Погрожували і били: в Харкові затримали банду, яка викрадала одиноких людей і змушувала їх віддати нерухомість 02

Вирішується питання про повідомленні затриманим і організатору про підозри за ч. 3 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 146 (позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Дергачівська окружна прокуратура Харківської області.

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Погрожували і били: в Харкові затримали банду, яка викрадала одиноких людей і змушувала їх віддати нерухомість 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

побиття (937) нерухомість (891) Нацполіція (15176) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) погрози (488) Харків (5609)


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Топ коментарі
+34
А нотариуса задержали ? Без нотариуса такие сделки не действительны
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06.10.2021 15:03
+14
Нотаріус - перша особа, до якої треба було вставитись. Без свого нотаріуса це не працювало б.
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06.10.2021 15:39
+10
Пока не ВЖАРЯТ по－настоящему нотариусов, такое никогда не прекратится....
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06.10.2021 15:29
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Власть бездействует. Поэтому возникают такие мысли. Когда порядок - в голову такое не придет.
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06.10.2021 15:01 Відповісти
А нотариуса задержали ? Без нотариуса такие сделки не действительны
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06.10.2021 15:03 Відповісти
Пока не ВЖАРЯТ по－настоящему нотариусов, такое никогда не прекратится....
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06.10.2021 15:29 Відповісти
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06.10.2021 15:36 Відповісти
ПыСы. Правда, нотариус тут самое неуловимое звено. Он просто сделает невинные глазки и скажет － Ну поичем тут я？Ко мне пришли дедушка с громилой племянником и попросили оформить дарственную.С мня какой спрос？😀...Тут без пальцев в дверях на преступный умысел нотариуса не выйти.😀
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06.10.2021 15:37 Відповісти
Нотаріус - перша особа, до якої треба було вставитись. Без свого нотаріуса це не працювало б.
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06.10.2021 15:39 Відповісти
Ну вот таких милых ребят да в новость ниже, про беспредел в тюрьмах московии....Глядишь подействует.
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06.10.2021 15:08 Відповісти
Старанно,что банда не стояла из правоохранителей,обычно так.
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06.10.2021 15:34 Відповісти
немножко нового увидел видео ....а так самое интересное есть видео кто не видел посмотрите как полиция уже вытаскивала их с машины особенно двух самок . грубо и немножко за волосы ***** в землю.... браво. не церемонились с самками . такое не часто увидишь.... вот так всех нужно паковать...главное теперь взяточники судьи чтобы дали реальный и большой срок всем уже экс зэкам....((
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06.10.2021 15:38 Відповісти
ну вот видео чтобы вы непарились кто не видел...))https://incident.obozrevatel.com/crime/v-harkove-politsejskie-zaderzhali-vyimogatelej-iz-bandyi-rembo.htm
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06.10.2021 15:39 Відповісти
зачодно
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06.10.2021 21:51 Відповісти
Без чорного нотаріуса "віддати" житло або здійснити рейдерство неможливо.
А чорних нотаріусів кришують прокурватура і поліція.
В усякому разі у Києві так.
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06.10.2021 15:47 Відповісти
Скорее всего такие банды есть во всех областных центрах и крупгых городах
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06.10.2021 15:58 Відповісти
При оружии человек уже не одинок.
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06.10.2021 16:05 Відповісти
 
 