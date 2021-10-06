Погрожували і били: в Харкові затримали банду, яка викрадала одиноких людей і змушувала їх "віддати" нерухомість. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та слідчі відділу поліції №3 викрили діяльність злочинної групи, яка "спеціалізувалася" на викраденні одиноких людей, щоб заволодіти їхнім житлом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Під час проведення поліцейської спецоперації фігуранти намагалися втекти від правоохоронців і скоїли наїзд на двох оперативників, в результаті чого співробітники поліції дістали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, діяльність угруповання організував неодноразово судимий 44-річний харків'янин. Він залучив у спільники двох чоловіків і двох жінок. Всі вони жителі Харкова і області віком від 24 до 46 років. Троє з них також раніше судимі за крадіжки, грабежі, шахрайства та викрадення.

Члени групи викрадали одиноких людей і погрозами і побоями змушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

5 жовтня в Харкові оперативники і слідчі за підтримки полку поліції особливого призначення затримали 4 осіб у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та звільнили потерпілого, який перебував в машині зловмисників.

Викрадачі змусили чоловіка підписати документи, на підставі яких планували переоформити його приватний будинок. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили паспорт потерпілого, довіреності та інші документи.

Вирішується питання про повідомленні затриманим і організатору про підозри за ч. 3 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 146 (позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Дергачівська окружна прокуратура Харківської області.

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Фото: сайт поліції