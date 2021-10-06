Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм. ФОТО

Вадим Сухаревський - командир 503 ОБМП.

Про свій подарунок Савельєв розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День Народження у Вадима Сухаревського, командира 503-го ОБМП. Офіцера, який першим в нашій армії віддав в далекому вже квітні 2014 року знаменитий наказ - "Бачиш? #баш!!!", який досі є девізом його бійців", - написав зброяр.

Він зазначив, що станки виконані "в люксовому варіанті просто".

"Навіть руків’я точних, "турельних" наводок зробили з текстоліту - щоб, як кажуть, руці не боліли!!!! З Днем Народження, пане підполковнику!!! Слава Україні!!!!" - пише Савельєв.

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