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Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм. ФОТО

Вадим Сухаревський - командир 503 ОБМП.

Про свій подарунок Савельєв розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День Народження у Вадима Сухаревського, командира 503-го ОБМП. Офіцера, який першим в нашій армії віддав в далекому вже квітні 2014 року знаменитий наказ - "Бачиш? #баш!!!", який досі є девізом його бійців", - написав зброяр.

Він зазначив, що станки виконані "в люксовому варіанті просто".

"Навіть руків’я точних, "турельних" наводок зробили з текстоліту - щоб, як кажуть, руці не боліли!!!! З Днем Народження, пане підполковнику!!! Слава Україні!!!!" - пише Савельєв.

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Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 01
Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 02
Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 03
Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 04
Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 05
Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 06
Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 07

Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм 08

Автор: 

день народження (119) зброя (7466) подарунок (61) 503 ОБМП (32)


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Топ коментарі
+36
Очень полезный и практичный подарок. Главное, чтоб не ржавели они по чём зря
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06.10.2021 16:34
+33
Молодцы! Присоединяюсь к поздравлениям боевому комбату!
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06.10.2021 16:37
+31
Респект Сухаревскому, присоединяюсь к поздравлениям. Не зассал в своё время, не начал плести чушь о "советских оХфицерах", "братском народе", "пойду посоветуюсь с женой, ехать ли мне в АТО", а просто взял и вмазал из КПВТ по кокочленцам в посадочке, тем самым слегка смутив их, и вытянул Альфачей наших, которые стоя возле дороги рот раззяпили. Да и за станки Ивану спасибо, оптику бы ещё к ним. Но нашим фельдмаршалам не до таких мелочей, у них сРатегические глобальные проекты и сплошь НАТОвские инициативы по любом поводу и без
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06.10.2021 16:40
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Очень полезный и практичный подарок. Главное, чтоб не ржавели они по чём зря
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06.10.2021 16:34 Відповісти
Молодцы! Присоединяюсь к поздравлениям боевому комбату!
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06.10.2021 16:37 Відповісти
Дякуємо, хлопці! Бережи Вас Бог!
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06.10.2021 16:39 Відповісти
Респект Сухаревскому, присоединяюсь к поздравлениям. Не зассал в своё время, не начал плести чушь о "советских оХфицерах", "братском народе", "пойду посоветуюсь с женой, ехать ли мне в АТО", а просто взял и вмазал из КПВТ по кокочленцам в посадочке, тем самым слегка смутив их, и вытянул Альфачей наших, которые стоя возле дороги рот раззяпили. Да и за станки Ивану спасибо, оптику бы ещё к ним. Но нашим фельдмаршалам не до таких мелочей, у них сРатегические глобальные проекты и сплошь НАТОвские инициативы по любом поводу и без
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06.10.2021 16:40 Відповісти
у них там все идёт с оптикой
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06.10.2021 17:14 Відповісти
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06.10.2021 16:51 Відповісти
Многая літа !!! Героям слава !!!
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06.10.2021 16:53 Відповісти
Боевому комбату здоровья удачи
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06.10.2021 16:59 Відповісти
Есть версия шо Сухаревский в оригинале тогда наводчику БТРа сказал: "**** ты смотришь? **@шь!"
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06.10.2021 17:21 Відповісти
Это не версия.
Во фразе "**** ты смотришь? **@шь!", после "**** ты смотришь", была ещё своеобразная тирада из узкоспециализированных слов с широким пониманием процесса мировоззрения))))
А так, в сокращённом варианте, да. Всё было так.
Почти))))
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07.10.2021 15:45 Відповісти
Сухаревському-шана та повага...
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06.10.2021 17:45 Відповісти
Хлопці !Бодай би ВИ завше живі-здорові були !!! А ота гидота - нєх здохне !
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06.10.2021 18:45 Відповісти
боевому комбату Сухаревському-здоровья на 100 рокiв !
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06.10.2021 20:09 Відповісти
Савельеву -респекнт и уважуха, Сухаревскому - вселенского здоровья!
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06.10.2021 20:36 Відповісти
Многая Літа !

Подарунок - дуже класний.
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07.10.2021 05:16 Відповісти
От і привід для тупорилих фсбушників посадити майстра за "незаконне виготовлення зброї".
Закону про зброю немає, тому кожна тупа собака в погонах може трактувати поняття на свій розсуд.
Один із прикладів - фальсифікат на Семенченка.
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07.10.2021 10:19 Відповісти
 
 