Комбату Вадиму Сухаревському на день народження зброяр Іван Савельєв подарував чотири кулеметні станки під кулемет 12,7 мм. ФОТО
Вадим Сухаревський - командир 503 ОБМП.
Про свій подарунок Савельєв розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні День Народження у Вадима Сухаревського, командира 503-го ОБМП. Офіцера, який першим в нашій армії віддав в далекому вже квітні 2014 року знаменитий наказ - "Бачиш? #баш!!!", який досі є девізом його бійців", - написав зброяр.
Він зазначив, що станки виконані "в люксовому варіанті просто".
"Навіть руків’я точних, "турельних" наводок зробили з текстоліту - щоб, як кажуть, руці не боліли!!!! З Днем Народження, пане підполковнику!!! Слава Україні!!!!" - пише Савельєв.
Топ коментарі
+36 Ben23
показати весь коментар06.10.2021 16:34
+33 Сергей Гусаченко #493712
показати весь коментар06.10.2021 16:37
+31 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар06.10.2021 16:40
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Во фразе "**** ты смотришь? **@шь!", после "**** ты смотришь", была ещё своеобразная тирада из узкоспециализированных слов с широким пониманием процесса мировоззрения))))
А так, в сокращённом варианте, да. Всё было так.
Почти))))
Подарунок - дуже класний.
Закону про зброю немає, тому кожна тупа собака в погонах може трактувати поняття на свій розсуд.
Один із прикладів - фальсифікат на Семенченка.