Чиновник комунального підприємства привласнив 3,5 млн грн на фінансування охорони транспортних об'єктів КМДА, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновнику комунального підприємства, відповідального за охорону об'єктів КМДА "Київпастранс" повідомлено про підозру у привласненні 3,5 млн грн столичної громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця ГУ СБУ в Києві та області Ольга Супрун.

Так, комерційна структура, яка виграла тендер на забезпечення фізичної охорони об'єктів пасажирських перевезень у столиці, не виконувала взятих на себе зобов'язань, а чиновник, за даними слідства, на це не відреагував.

В СБУ уточнили, що попри те, що комерційна структура в основному тільки імітувала надання охоронних послуг, відповідальні посадові особи КП "Київпастранс" щомісяця підписували акти виконаних робіт.

Внаслідок такої злочинної бездіяльності, впродовж 2019-2020 років бюджету столиці завдано збитків на 3,5 млн грн.

Правоохоронці встановили, що охоронна компанія, яка виграла тендер на організацію в 2019-2020 роках охорони об'єктів комунального підприємства "Київпастранс" КМДА, не мала в штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору і залучала до чергувань сторонніх непрацевлаштованих осіб без відповідної кваліфікації.

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Також в СБУ задокументували фактичну відсутність будь-якої охорони у низці об'єктів транспорту міста.

Зараз повідомлено про підозру чиновнику комунального підприємства, відповідального за організацію охорони, за ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а керівнику приватної охоронної структури - за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.





