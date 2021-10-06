Чиновник комунального підприємства привласнив 3,5 млн грн на фінансування охорони транспортних об'єктів КМДА, - СБУ. ФОТОрепортаж
Чиновнику комунального підприємства, відповідального за охорону об'єктів КМДА "Київпастранс" повідомлено про підозру у привласненні 3,5 млн грн столичної громади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця ГУ СБУ в Києві та області Ольга Супрун.
Так, комерційна структура, яка виграла тендер на забезпечення фізичної охорони об'єктів пасажирських перевезень у столиці, не виконувала взятих на себе зобов'язань, а чиновник, за даними слідства, на це не відреагував.
В СБУ уточнили, що попри те, що комерційна структура в основному тільки імітувала надання охоронних послуг, відповідальні посадові особи КП "Київпастранс" щомісяця підписували акти виконаних робіт.
Внаслідок такої злочинної бездіяльності, впродовж 2019-2020 років бюджету столиці завдано збитків на 3,5 млн грн.
Правоохоронці встановили, що охоронна компанія, яка виграла тендер на організацію в 2019-2020 роках охорони об'єктів комунального підприємства "Київпастранс" КМДА, не мала в штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору і залучала до чергувань сторонніх непрацевлаштованих осіб без відповідної кваліфікації.
Також в СБУ задокументували фактичну відсутність будь-якої охорони у низці об'єктів транспорту міста.
Зараз повідомлено про підозру чиновнику комунального підприємства, відповідального за організацію охорони, за ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а керівнику приватної охоронної структури - за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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и, дишманское пойло мудрый нарит потребляет в гандэлыке в полной безопасности
"Эмитировала охрану" и "привлекала к дежурствам посторонних нетрудоустроенных лиц без соответствующей квалификации" это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А какая у них должна быть квалификация для охраны тролейбусов? Зеленый берет? 007?
"задокументировали фактическое отсутствие всякой охраны" - не смешите! В туалет пошел, сменялся, вызвали и т.п.
Не оправдываю чиновника, т.к. понятно что откатчик, но зная работу СБУ ... Вот ты оказывается какая "Безопасность Украины" ...