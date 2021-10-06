Британські інструктори готують українських моряків до отримання тральщиків класу Sandown. ФОТО

Британські інструктори в межах навчально-тренувальної місії ORBITAL почали навчання українських моряків, які незабаром отримають на озброєння англійські тральщики.

Навчання проходить в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Британські офіцери пояснюють українським колегам аспекти застосування кораблів класу Sandown під час протимінних операцій у складі корабельних тактичних груп.

"Зараз ми проходимо загальні питання щодо сучасних стандартів протимінної безпеки Королівського військово-морського флоту Великої Британії і флотів інших країн НАТО. Також нас ознайомили з можливостями протимінних кораблів класу Sandown, з посадовими обов'язками екіпажу під час повсякденної та бойової діяльності корабля, організацією служби і т. д.", - розповів начальник штабу 1 дивізіону кораблів охорони рейду Військово-Морських Сил України Іван Долгих.

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Нагадаємо, 24 липня Велика Британія вивела зі складу свого флоту два тральщика HMS Blyth і HMS Ramsey. Після ремонту і модернізації вони вирушать у Чорне море, де їх передадуть Військово-морським силам України - відповідно до меморандуму про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України, який був підписаний 21 червня в Одесі.

Протимінні кораблі були побудовані в 1999-2000 роках.

Кораблі типу Sandown не несуть обладнання для тралення водної поверхні, вони призначені для пошуку мін за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів, також можуть використовуватися для патрулювання.



