Британські інструктори готують українських моряків до отримання тральщиків класу Sandown. ФОТО
Британські інструктори в межах навчально-тренувальної місії ORBITAL почали навчання українських моряків, які незабаром отримають на озброєння англійські тральщики.
Навчання проходить в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".
Британські офіцери пояснюють українським колегам аспекти застосування кораблів класу Sandown під час протимінних операцій у складі корабельних тактичних груп.
"Зараз ми проходимо загальні питання щодо сучасних стандартів протимінної безпеки Королівського військово-морського флоту Великої Британії і флотів інших країн НАТО. Також нас ознайомили з можливостями протимінних кораблів класу Sandown, з посадовими обов'язками екіпажу під час повсякденної та бойової діяльності корабля, організацією служби і т. д.", - розповів начальник штабу 1 дивізіону кораблів охорони рейду Військово-Морських Сил України Іван Долгих.
Нагадаємо, 24 липня Велика Британія вивела зі складу свого флоту два тральщика HMS Blyth і HMS Ramsey. Після ремонту і модернізації вони вирушать у Чорне море, де їх передадуть Військово-морським силам України - відповідно до меморандуму про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України, який був підписаний 21 червня в Одесі.
Протимінні кораблі були побудовані в 1999-2000 роках.
Кораблі типу Sandown не несуть обладнання для тралення водної поверхні, вони призначені для пошуку мін за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів, також можуть використовуватися для патрулювання.
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правь, украйна, кумовьями
у тебя вывих пальцев или вывих мозга?
Питерский православный гопник при аннексии украинского Крыма украл более семидесяти военных кораблей и судов обеспечения. Чтобы восстановить потери Украины в российско-украинской войне Великобритания выделила из своего бюджета £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров FIAC на основе модифицированной и обновленной 50-метровой конструкции Protector (P50-U) и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морских баз) в Одессе и Очакове. Британские инструкторы прибыли в Одессу и приступили к обучению (на английском языке) украинских моряков, которые в скором времени получат на вооружение эти английские тральщики.