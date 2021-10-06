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Британські інструктори готують українських моряків до отримання тральщиків класу Sandown. ФОТО

Британські інструктори в межах навчально-тренувальної місії ORBITAL почали навчання українських моряків, які незабаром отримають на озброєння англійські тральщики.

Навчання проходить в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Британські офіцери пояснюють українським колегам аспекти застосування кораблів класу Sandown під час протимінних операцій у складі корабельних тактичних груп.

"Зараз ми проходимо загальні питання щодо сучасних стандартів протимінної безпеки Королівського військово-морського флоту Великої Британії і флотів інших країн НАТО. Також нас ознайомили з можливостями протимінних кораблів класу Sandown, з посадовими обов'язками екіпажу під час повсякденної та бойової діяльності корабля, організацією служби і т. д.", - розповів начальник штабу 1 дивізіону кораблів охорони рейду Військово-Морських Сил України Іван Долгих.

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Нагадаємо, 24 липня Велика Британія вивела зі складу свого флоту два тральщика HMS Blyth і HMS Ramsey. Після ремонту і модернізації вони вирушать у Чорне море, де їх передадуть Військово-морським силам України - відповідно до меморандуму про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України, який був підписаний 21 червня в Одесі.

Протимінні кораблі були побудовані в 1999-2000 роках.

Кораблі типу Sandown не несуть обладнання для тралення водної поверхні, вони призначені для пошуку мін за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів, також можуть використовуватися для патрулювання.

Британські інструктори готують українських моряків до отримання тральщиків класу Sandown 01

Британські інструктори готують українських моряків до отримання тральщиків класу Sandown 02
Британські інструктори готують українських моряків до отримання тральщиків класу Sandown 03

Автор: 

Велика Британія (5595) ВМС (1384) оборона (4781) Одеса (5461)


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Топ коментарі
+5
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06.10.2021 21:00
+4
"..у расєю до маріуполю.."???
у тебя вывих пальцев или вывих мозга?
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06.10.2021 21:08
+2
Дякуємо.
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06.10.2021 21:04
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правь, британия, морями,
правь, украйна, кумовьями
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06.10.2021 20:54 Відповісти
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06.10.2021 21:00 Відповісти
"..у расєю до маріуполю.."???
у тебя вывих пальцев или вывих мозга?
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06.10.2021 21:08 Відповісти
значит вывих мозга.. в спам, засранец!
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06.10.2021 21:29 Відповісти
Рашкотварь падлючая, пшло вон отсюда,животное
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06.10.2021 22:01 Відповісти
Дякуємо.
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06.10.2021 21:04 Відповісти
Дякуєм жителям Кривбаса , отримали беушний трал.
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06.10.2021 21:14 Відповісти
Украинские ВМС в текущем году получат два корабля типа «Сэндаун», которые сейчас ещё находятся в составе Королевских ВМС Великобритании. В Одессу они придут только после полной ревизии, ремонта, модернизации, дополнительного оснащения электронным оборудованием и соответствующей подготовки экипажей ВМС ВСУ. Кроме этого восемь ракетных катеров будут построены в соответствии с требованиями украинских ВМС. Первые два катера будут построены непосредственно в Великобритании. Остальные планируется построить в Украине.

Питерский православный гопник при аннексии украинского Крыма украл более семидесяти военных кораблей и судов обеспечения. Чтобы восстановить потери Украины в российско-украинской войне Великобритания выделила из своего бюджета £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров FIAC на основе модифицированной и обновленной 50-метровой конструкции Protector (P50-U) и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морских баз) в Одессе и Очакове. Британские инструкторы прибыли в Одессу и приступили к обучению (на английском языке) украинских моряков, которые в скором времени получат на вооружение эти английские тральщики.

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07.10.2021 08:53 Відповісти
Великобританія -- наш друг і союзник. Дякуємо за допомогу!
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07.10.2021 09:32 Відповісти
 
 