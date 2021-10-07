Маршрут, що з'єднує прикордонний і курортний регіон, ремонтують на Львівщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

На Львівщині ремонтують 14 км маршруту Мостиська - Самбір, що дозволить з'єднати прикордонне містечко Мостиська з курортним регіоном.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У межах програми "Велике будівництво" було посилено основу дороги за допомогою щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом.

Загалом планується відновити 33 км маршруту Мостиська-Самбір, облаштувавши також тротуари та зупинки громадського транспорту в населених пунктах уздовж дороги. Зараз на маршруті відразу кілька бригад шляховиків укладають основу і вирівнюючий шар, виконують земляні роботи, розпушують старе дорожнє покриття і замінюють водопропускні труби.

Цей маршрут є частиною траси Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав. Минулого року було відновлено ділянку між Самбором і Бориславом, а в 2021 році дорожники почали роботи на відрізку Мостиська - Самбір.

"Відремонтований маршрут дозволить з'єднати прикордонне містечко Мостиська з курортним регіоном Львівщини. Це суттєво вплине на соціально-економічне зростання і розвиток туризму в регіоні", - сказав керівник Служби автомобільних доріг на Львівщині Олег Береза.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що дороги, які оновлюються в межах "Великого будівництва", сприяють розвитку внутрішнього туризму.

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