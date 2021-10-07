"Нагріли" громадян США на 7,5 млн доларів: Нацполіція спільно з ФБР припинила діяльність міжнародного ОЗУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадяни України та іноземці організували міжнародну шахрайську схему. Через спеціально створені торгові платформи і колл-центри виманювали у громадян кошти, які в подальшому легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

У межах міжнародного співробітництва слідчі Головного слідчого управління, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами Сполучених штатів Америки задокументували та припинили діяльність злочинної організації. ЇЇ учасники налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської "схеми". За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Українські поліцейські встановили, що організували "схему" та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл між усіма, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність.

Діяли зловмисники за такою схемою:

- створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;

- за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;

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- співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку;

- отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;

- переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;

- легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття "на роботу" – володіння іноземними мовами.

Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн дол.

5 жовтня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ДСР провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті, правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, крипто носій, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Поліцейські спільно з іноземними колегами з ФБР проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення усіх осіб, причетних до функціонування оборудки, та повного кола потерпілих.









Фото: сайт поліції