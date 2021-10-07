Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з "Довірою", футболка Буймістер та оплески "слуг народу" Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку. ФОТОрепортаж

У четвер, 7 вересня, Верховна Рада на своєму пленарному засіданні відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова.

На початку розгляду питання "слуга народу" Гетманцев сів у крісло першого віцеспікера, щоб головувати під час розгляду питання про відставку Разумкова.

Далі Олександр Корнієнко озвучив претензії "Слуги народу" до Разумкова: "Він відступив від загальних принципів".

У відповідь Разумков заявив: Зараз у ВР керують принципи "хто не з нами, той проти нас" і "офшори є у всіх". Також Разумков прокоментував інформацію про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали.

Крім того, "слуга народу" Неклюдов назвав гріхи спікера Разумкова: Ви не реагували, коли депутати ображали президента.

Після чого Рада відправила Разумкова у відставку.

Відставка спікера в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук говорить по телефону перед початком засідання Ради.

Спікер Дмитро Разумков після відсторонення повернувся до ведення засідань Ради.

Співробітник Апарату Ради повідомляє щось Стефанчуку.

Пленарне засідання Верховної Ради 7 жовтня.

"Слуга народу" Данило Гетманцев займає місце першого віцеспікера в президії Ради для ведення питання про відставку спікера Дмитра Разумкова.





Президія Ради: Данило Гетманцев, Дмитро Разумков і Олена Кондратюк з посмішкою спостерігають, як Стефанчук займає місце в ложі Кабміну.

Стефанчук у секторі Кабміну.

Петро Порошенко ("ЄС") і Кіра Рудик ("Голос").

Глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко йде озвучувати претензії політсили до спікера Разумкова.





Разумков консультує Гетманцева з питань Регламенту.

Сектор фракції "Голос": Кіра Рудик і Ярослав Железняк

Глава фракції "СН" Давид Арахамія уважно слухає виступ свого першого заступника.

Корнієнко продовжує озвучувати претензії до Разумкова.

"Слуги народу".

Разумков уважно слухає виступ Корнієнка.

Спікер Разумков йде озвучувати своє звернення до парламенту.







Разумков звертається до парламенту.

"Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую за законом".

"Слуги народу" щось підписують.

Арахамія знову прийшов у сектор групи "Довіра".

Андрій Іванчук ("Довіра") і глава фракції "СН" Давид Арахамія.





Стефанчук і Корнієнко.

Стефанчук зайняв місце в секторі "слуг народу".

"Слуги народу" фіксують те, що відбувається, на свої смартфони.

"Слуга народу" вирішив надіти маску.

"Слуги народу" голосують "за" відставку Разумкова з поста спікера парламенту.





На табло 284 голоси за відставку Разумкова.

Кондратюк потискає руку Разумкову.

Разумков залишає президію Ради.







"Слуги народу" аплодують Разумкову.





І він виходить із сесійної зали.









Результати голосування за відставку Разумкова за фракціями.

Стефанчук повертається в крісло першого віцеспікера.

"Король помер, хай живе король!": "Слуги народу" голосують за внесення до порядку денного Ради питання про призначення нового спікера.

Фото: Цензор.НЕТ