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Новини Фото Відставка Разумкова
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Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з "Довірою", футболка Буймістер та оплески "слуг народу" Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку. ФОТОрепортаж

У четвер, 7 вересня, Верховна Рада на своєму пленарному засіданні відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова.

На початку розгляду питання "слуга народу" Гетманцев сів у крісло першого віцеспікера, щоб головувати під час розгляду питання про відставку Разумкова.

Далі Олександр Корнієнко озвучив претензії "Слуги народу" до Разумкова: "Він відступив від загальних принципів".

У відповідь Разумков заявив: Зараз у ВР керують принципи "хто не з нами, той проти нас" і "офшори є у всіх". Також Разумков прокоментував інформацію про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали.

Крім того, "слуга народу" Неклюдов назвав гріхи спікера Разумкова: Ви не реагували, коли депутати ображали президента.

Після чого Рада відправила Разумкова у відставку.

Відставка спікера в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 01

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук говорить по телефону перед початком засідання Ради.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 02

Спікер Дмитро Разумков після відсторонення повернувся до ведення засідань Ради.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 03

Співробітник Апарату Ради повідомляє щось Стефанчуку.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 04

Пленарне засідання Верховної Ради 7 жовтня.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 05

"Слуга народу" Данило Гетманцев займає місце першого віцеспікера в президії Ради для ведення питання про відставку спікера Дмитра Разумкова.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 06
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 07

Президія Ради: Данило Гетманцев, Дмитро Разумков і Олена Кондратюк з посмішкою спостерігають, як Стефанчук займає місце в ложі Кабміну.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 08

Стефанчук у секторі Кабміну.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 09

Петро Порошенко ("ЄС") і Кіра Рудик ("Голос").

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 10

Глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко йде озвучувати претензії політсили до спікера Разумкова.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 11
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 12

Разумков консультує Гетманцева з питань Регламенту.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 13

Сектор фракції "Голос": Кіра Рудик і Ярослав Железняк

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 14

Глава фракції "СН" Давид Арахамія уважно слухає виступ свого першого заступника.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 15

Корнієнко продовжує озвучувати претензії до Разумкова.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 16

"Слуги народу".

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 17

Разумков уважно слухає виступ Корнієнка.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 18

Спікер Разумков йде озвучувати своє звернення до парламенту.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 19
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 20
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 21

Разумков звертається до парламенту.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 22

"Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую за законом".

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 23

"Слуги народу" щось підписують.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 24

Арахамія знову прийшов у сектор групи "Довіра".

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 25

Андрій Іванчук ("Довіра") і глава фракції "СН" Давид Арахамія.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 26
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 27

Стефанчук і Корнієнко.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 28

Стефанчук зайняв місце в секторі "слуг народу".

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 29

"Слуги народу" фіксують те, що відбувається, на свої смартфони.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 30

"Слуга народу" вирішив надіти маску.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 31

"Слуги народу" голосують "за" відставку Разумкова з поста спікера парламенту.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 32
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 33

На табло 284 голоси за відставку Разумкова.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 34

Кондратюк потискає руку Разумкову.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 35

Разумков залишає президію Ради.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 36
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 37
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 38

"Слуги народу" аплодують Разумкову.


Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 39

І він виходить із сесійної зали.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 40
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 41
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 42
Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 43

Результати голосування за відставку Разумкова за фракціями.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 44

Стефанчук повертається в крісло першого віцеспікера.

Дзвінок Стефанчуку, розмова Арахамії з Довірою, футболка Буймістер та оплески слуг народу Разумкову, який іде, - як Рада спікера відправляла у відставку 45

"Король помер, хай живе король!": "Слуги народу" голосують за внесення до порядку денного Ради питання про призначення нового спікера.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14977) Порошенко Петро (15177) Іванчук Андрій (56) Арахамія Давид (1104) Кондратюк Олена (91) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (884) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Железняк Ярослав (551) Буймістер Людмила (65) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+17
стопэ! а бабки?
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07.10.2021 15:40
+11
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07.10.2021 15:43
+7
Так скоро и у нас будет свой Лукашенко -Зелушеко

С чем всех и поздравляю!
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07.10.2021 15:40
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стопэ! а бабки?
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07.10.2021 15:40 Відповісти
Так скоро и у нас будет свой Лукашенко -Зелушеко

С чем всех и поздравляю!
показати весь коментар
07.10.2021 15:40 Відповісти
**********.
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07.10.2021 16:07 Відповісти
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07.10.2021 15:43 Відповісти
А кто Хламидию пытал? Ему пальцы в тиски зажимали?
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07.10.2021 15:44 Відповісти
отгулял в Трускавце
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07.10.2021 16:07 Відповісти
Украина стала еще одной оккупированной территорией. Как Сектор Газа, или Самарея.
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07.10.2021 15:44 Відповісти
Уход Разумкова это приговор зеленому офисному планктону,дальше начнется развал их тусовки и массовый выход из нее.Правда это начнется ближе к выборам.
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07.10.2021 15:51 Відповісти
с чего? все у них будет за*бись )) Украина добрая, обожает своих потвор. И чужих.
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07.10.2021 16:04 Відповісти
******** шапіто!
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07.10.2021 15:54 Відповісти
Зечетная футболка у Буймистр: "голосую по "законам" Ахметова". По всем изменениям Украины, в надежде на которые её (в том числе и её) выбрал народ- "красная кнопка". Ай да молодец! Хотя бы честно. Следующая на выход!
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07.10.2021 15:56 Відповісти
ира, пройти в хер на упячку не желаете? тут вы вороной в белом субстрате выглядите
задрала курица тупая. нах пшла кошка драная
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07.10.2021 16:00 Відповісти
так перестань выть а то караван идущих нахер уйдет без тебя. догоняй
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07.10.2021 16:03 Відповісти
ОООО зедебілка с бутилки злізла....
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07.10.2021 16:27 Відповісти
Новому руководству Рады надо выдать тележки.чтобы возить на них свои опухшие животы.
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07.10.2021 16:00 Відповісти
занавес!
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07.10.2021 16:03 Відповісти
вы посмотрите на эти лица голосующих, просто марионетки, на фото надо нити к рукам всем из слуги нариду дорисовать, это просто ужас, просто какие-то оболочки сидят(((
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07.10.2021 16:05 Відповісти
Ара Хламидия руки всем в жопу совал и одна не залезла, вот и сняли Разумкова
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07.10.2021 16:30 Відповісти
Фотокорреспонденту Цензора :
- За фото сверху № 6 - 12 баллов ,точное попадание в
будущее работы парламента .
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07.10.2021 17:11 Відповісти
а шо отi з голосу вона i вiн як два нeрозлучника?
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07.10.2021 18:26 Відповісти
 
 