Дві ДТП за участю українців у Польщі: двоє людей загинули, один - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Обидві аварії сталися в місті Катовіце: одна - увечері в середу, друга - в четвер вранці.

Про це повідомила представниця міської поліції в м. Катовіце Агнешка Жилка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У четвер вранці на з’їзді з дороги національної значення №86 на дорогу національного значення №79 у ДТП потрапили два громадянина України віком 21 і 22 роки, які їхали автомобілем Opel Astra. З невідомих причин вони з’їхали з дороги, автомобіль перекинувся і зіткнувся з деревом. Вони загинули на місці", - поінформувала вона.









Напередодні, увечері в четвер, 6 жовтня, в одному з тунелів у м. Катовіце 43-річний громадянин України, який їхав вантажівкою, з невідомих причин з’їхав з дороги і врізався в захисний екран вздовж дороги, пошкодивши систему управління, яка відповідає за подачу електроенергії і вентиляцію в тунелі.

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"Непритомного чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні. Крім українця, ніхто в аварії не постраждав", - повідомила Жилка. Вона додала, що чоловік працює в одній з польських транспортних компаній.

За її словами, місцева прокуратура розпочала слідство за фактами двох ДТП. Попередньо слідство не виключає жодних причин аварій, зокрема і перевищення швидкості водіями.





