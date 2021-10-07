Троїцький міст на Миколаївщині розберуть, а на його місці побудують новий, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Через річку Гнилий Єланець на Миколаївщині будують новий міст. Він стане заміною існуючого мосту, який після закінчення будівництва нового буде розібраний.

Про це в Facebook повідомляє Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

Довжина нового моста становить 109 метрів. Троїцький міст на дорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв був побудований в 1958 році. В останній раз його ремонт проводився 33 роки тому, і з огляду на його незадовільний стан, після введення в дію нового моста старий буде демонтований.

Нині в рамках програми "Велике будівництво" підрядник уже проводить армування і бетонування мостового полотна. Також на підходах до мосту проходить зміцнення насипу.

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Одночасно в ході реконструкції траси Н-24 на ділянці дороги, що веде на підйом, буде облаштована додаткова смуга.

Нагадаємо, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" діє окрема Національна програма відновлення мостів, за якою торік уже було відремонтовано та побудовано 216 мостів і штучних споруд різної довжини.









