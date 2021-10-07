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Троїцький міст на Миколаївщині розберуть, а на його місці побудують новий, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Через річку Гнилий Єланець на Миколаївщині будують новий міст. Він стане заміною існуючого мосту, який після закінчення будівництва нового буде розібраний.

Про це в Facebook повідомляє Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

Довжина нового моста становить 109 метрів. Троїцький міст на дорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв був побудований в 1958 році. В останній раз його ремонт проводився 33 роки тому, і з огляду на його незадовільний стан, після введення в дію нового моста старий буде демонтований.

Нині в рамках програми "Велике будівництво" підрядник уже проводить армування і бетонування мостового полотна. Також на підходах до мосту проходить зміцнення насипу.

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Одночасно в ході реконструкції траси Н-24 на ділянці дороги, що веде на підйом, буде облаштована додаткова смуга.

Нагадаємо, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" діє окрема Національна програма відновлення мостів, за якою торік уже було відремонтовано та побудовано 216 мостів і штучних споруд різної довжини.

Троїцький міст на Миколаївщині розберуть, а на його місці побудують новий, - Укравтодор 01
Троїцький міст на Миколаївщині розберуть, а на його місці побудують новий, - Укравтодор 02
Троїцький міст на Миколаївщині розберуть, а на його місці побудують новий, - Укравтодор 03
Троїцький міст на Миколаївщині розберуть, а на його місці побудують новий, - Укравтодор 04
Троїцький міст на Миколаївщині розберуть, а на його місці побудують новий, - Укравтодор 05

Автор: 

міст (1233) Миколаївська область (2275) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Гнилой Еланец... Ну й назва. Не з Росії часом тече???
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07.10.2021 16:40 Відповісти
перш ніж *уйню писати можна гугл мапс глянути
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07.10.2021 21:35 Відповісти
Почитай откуда взялось слово "Єланець", в этом это слово объединяет два слова "Є і ланець". Согласно притчам и историческим фактам, юг Николаевской области заселялись в конце ХVІІІ века перселенцами с Черниговской губернии. "Разведчики"-переселенцы" сообщали на родину:"Приезжайте, здесь есть много свободных земель, т.е. "Є ланець"
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07.10.2021 22:30 Відповісти
Там тої річки... Головне великий мост побудувати.
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07.10.2021 16:48 Відповісти
Речка то в трубу помещается, а вот болото там знатное
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07.10.2021 17:04 Відповісти
у нас 6 год!!!! не могут мостик на 140 метров через Сухой Лиман построить смета растет а тут выяснилось типа подъезды к мосту зхемлянные с нарушениеми поклалиа бабки то списаны теперь надо новый проект +++ заьтраты и мостик ******** и в проекте и реалии... китайцы там за 2 ндели октатали и забыли бы тот мостик но унас велыке крадывныцство или как то так горизонт на коммунизме или наоброт...реально выросла стоимость мостика в 13 раз...
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07.10.2021 17:41 Відповісти
УКРАВ ТОДОР
Що вкрав зрозуміло.
Хто такий тодор?
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07.10.2021 16:57 Відповісти
не сломался старый дом, рухнул новый за углом
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07.10.2021 17:13 Відповісти
заглавие статьи противоречит содержанию и сути вещей. Новый мост строят рядом
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07.10.2021 21:33 Відповісти
 
 