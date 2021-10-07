УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8169 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 047 2

Чиновника Шевченківської РДА та заступника голови підрядної організації повідомлено про підозру через розкрадання понад 200 тис. грн під час ремонту скверу, - прокуратура. ФОТО

Столичні правоохоронці повідомили про підозру співробітнику Управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та заступнику директора підрядної організації, яка виконувала роботи з капітального ремонту скверу у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"У вересні поточного року слідчими поліції ... були проведені обшуки в Управлінні містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили тендерну документацію, акти приймання-передачі виконаних робіт, а також коригувальні акти щодо здійснення капітального ремонту скверу на вул. О. Гончара у Шевченківському районі столиці, у тому числі документи, які раніше приховувалися від слідства", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що за результатами дослідження судовим експертом вилучених документів та обстеження результатів проведення капітального ремонту "Забезпечення реалізації громадського проєкту "Екопарк" з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем" на вул. О.Гончара зроблено висновок про завищення підрядником обсягів фактично виконаних робіт на суму понад 200 тис. грн.

Читайте також: "Укрзалізниця" купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів

Чиновника Шевченківської РДА та заступника голови підрядної організації повідомлено про підозру через розкрадання понад 200 тис. грн під час ремонту скверу, - прокуратура 01

"У свою чергу співробітник технічного нагляду Управління Шевченківської РДА, не перевіривши належним чином акти виконаних робіт, погодив їх, внаслідок чого завдано збитків місцевому бюджету на вказану суму", - підкреслюють у прокуратурі.

Там додають, що за результатами розслідування підряднику повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні, а співробітнику РДА - у службовій недбалості. Вирішується питання щодо обранням підозрюваним запобіжних заходів.

Автор: 

Київ (19502) корупція (4683) прокуратура (3679) РДА (197)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шура Балаганов?
показати весь коментар
07.10.2021 17:25 Відповісти
 
 