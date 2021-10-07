У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили "шпигунські" окуляри і ручки, - Держприкордонслужба. ФОТО

Громадянин Японії віз з собою дві пари окулярів, дві ручки і годинник із вмонтованими камерами і роз'ємами мікро-USB.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажир рейсового автобуса - громадянин Японії, їхав через пункт пропуску "Паланка". Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання (дві пари окулярів, дві ручки і годинник) в яке були вмонтовані приховані камери і мікро-USB роз'єми", - сказано в повідомленні.

Японця через кордон не пустили, речі конфіскували.

"Про цей факт поінформовано компетентні органи", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Читайте також: НАТО визнало шпигунами і позбавило акредитації 8 членів представництва Росії









