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У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили "шпигунські" окуляри і ручки, - Держприкордонслужба. ФОТО

Громадянин Японії віз з собою дві пари окулярів, дві ручки і годинник із вмонтованими камерами і роз'ємами мікро-USB.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажир рейсового автобуса - громадянин Японії, їхав через пункт пропуску "Паланка". Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання (дві пари окулярів, дві ручки і годинник) в яке були вмонтовані приховані камери і мікро-USB роз'єми", - сказано в повідомленні.

Японця через кордон не пустили, речі конфіскували.

"Про цей факт поінформовано компетентні органи", - зазначили в Держприкордонслужбі.

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У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили шпигунські окуляри і ручки, - Держприкордонслужба 01
У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили шпигунські окуляри і ручки, - Держприкордонслужба 02
У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили шпигунські окуляри і ручки, - Держприкордонслужба 03
У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили шпигунські окуляри і ручки, - Держприкордонслужба 04
У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили шпигунські окуляри і ручки, - Держприкордонслужба 05

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5989) Молдова (2071) шпигунство (994) Японія (1204)


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Топ коментарі
+29
Шпионская камера в авторучке - $ 20 на ebay
Шпионская камера в очках - $ 15 на ebay
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07.10.2021 17:30
+18
Ты смотри, как раздухарилась украинская таможня! Б(з)дят! Шоб ни-ни. Это вам не усраного судью в мешке через границу переть. Это ачьки! И ручки! Шоб и муха не процокотела через кордон.
У-е-ба-ны, лять.
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07.10.2021 17:39
+12
Не забудьте на лубянку позвонить.
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07.10.2021 17:27
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07.10.2021 17:27 Відповісти
А чому не пустили японця? Хай розвідує. Чи побоялись що він запише на приховану камеру як перевантажуються вантажні машини з контрабандою в нейтральній смузі між українським кордоном і Придністров'ям і як контрабанда продовжує потрапляти в Україну? На україно-молдовському кордоні є одна ділянка де український транспорт проходить без митного та прикордонного огляду по територій Молдови і знову повертається в Україну! Це траса Е87, вона виходить на територію Молдови по дамбі по Дністровським плавням і потім повертається в Україну. Згідно з міждержавними домовленостями український транспорт може перетинати територію Молдови без митного та прикордонного огляду молдовською стороною. Тому контрабандисти виїздять вантажівками на трасу Е87 за межі території України і біля траси перевантажують товари з Молдови та Придністров'я в свої вантажівки, і заїжджають назад в Україну без митного та прикордонного контролю. Звичайно що будь яка прихована зйомка для прикордонників та митників на цій трасі це тюрма з конфіскацією і може навіть смерть, тому вони пильно стежать щоб ніхто не зафільмував весь цей беспредел який відбувається на цій трасі! Там вже неодноразово гинули прикордонники при загадкових обставинах, прикордонники які не хотіли покривати всю цю контрабанду.
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07.10.2021 18:34 Відповісти
И за кем же японец собирался шпионить в Молдове ?
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07.10.2021 17:27 Відповісти
Выведывал секреты известной во все мире молдавской электроники
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07.10.2021 18:26 Відповісти
То він хотів рецепт вина "Букет Молдавії", от вам і промисловий шпіонаж
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07.10.2021 19:09 Відповісти
Видать, что-то сверхсекретное молдоване изобрели
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07.10.2021 17:27 Відповісти
***** вы хотели сказать?
а то уже "путен" ну очень по кацапски....
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07.10.2021 17:39 Відповісти
гену и тут не видно.Странно😂🌷×××
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07.10.2021 17:41 Відповісти
АГЕНТ 0.7
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07.10.2021 17:28 Відповісти
А может хотят узнать почему молдоване картошку ночью садят? 🤔
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07.10.2021 17:29 Відповісти
Шпионская камера в авторучке - $ 20 на ebay
Шпионская камера в очках - $ 15 на ebay
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07.10.2021 17:30 Відповісти
ну и зачем ты нивелировал японца до уровня мелкого барыги?
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07.10.2021 17:36 Відповісти
На АлиЭкспресс еще дешевле))
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07.10.2021 18:23 Відповісти
А вдруг это был андроид ?
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07.10.2021 17:30 Відповісти
Що це за такий агент не зашифрувався не навчили
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07.10.2021 17:31 Відповісти
так то ж диджитализированый японец, не монгол.
тот бы шкуры вез...
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07.10.2021 17:32 Відповісти
Ниндзя.
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07.10.2021 17:32 Відповісти
3й зеленый черепаховец - от тока тока с канализации...
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07.10.2021 17:34 Відповісти
это те, что на Али продают по 7 долларов?
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07.10.2021 17:32 Відповісти
А у нас разве это запрещено? Это на россии запретили, я недавно мини камеру покупал на алиэкспрессе и ниче.
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07.10.2021 17:33 Відповісти
Повезло. У нас эти вещи запрещены к ввозу
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Какие именно вещи? У нас закон довольно размыто описывает то, что запрещено, типа нельзя ввозить вещи для незаконной слежки. Камера в очках - ну ладно, куда ни шло, ещё можно к этому тезису прицепить. И вот камеры в ручках? Я бы их больше считал игрушками-приколами, чем шпионским оборудованием. Где ты в последний раз видел человека с ручкой в руках?
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07.10.2021 18:01 Відповісти
Фронтальная камера смартфона четко попадает под этот запрет, какой дебил принимал подобный закон
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07.10.2021 18:25 Відповісти
на бумажном носителе зарплатной ведомости мокрая печать предприятия ставится на подпись директора\первого лица
подпись пишется ручкой
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07.10.2021 18:46 Відповісти
Ну как ты считаешь и как писан закон, это две большие разницы)))
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15.10.2021 18:20 Відповісти
Всё. Тебе капец.
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07.10.2021 17:36 Відповісти
ага, только на OLX и на Prom торгуют такими свободно
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07.10.2021 17:45 Відповісти
Да там же и документы можно купить при желании. Начиная от паспорта вакцинации и до реального паспорта другой страны. Кто ж виноват, что у нас такое беззубое государство, что любой olx не боится никаких последствий и творит че хочет?)
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15.10.2021 18:22 Відповісти
миникамера это не шпионское оборудование, даже если она величиной со спичку, но на ней написано "камера". а вот ручка\очки\цветок\лампа с камерой-диктофоном это уже шпионское, так как закамуфлированное и предназначено сразу для скрытого снятия информации. вроде так.
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07.10.2021 19:17 Відповісти
так, заборонені, кримінал
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07.10.2021 19:34 Відповісти
Ничего? Ты конторскому оперу это сообщи, сделай доброе дело, он сможет по службе продвинуться...
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07.10.2021 20:07 Відповісти
Ачькі нада? 😎
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Дурачки что таким оборудованием можно нашпионить...это было актально лет 50 назад.
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07.10.2021 17:38 Відповісти
Ты смотри, как раздухарилась украинская таможня! Б(з)дят! Шоб ни-ни. Это вам не усраного судью в мешке через границу переть. Это ачьки! И ручки! Шоб и муха не процокотела через кордон.
У-е-ба-ны, лять.
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07.10.2021 17:39 Відповісти
мусора МРАЗИ
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07.10.2021 17:41 Відповісти
вы за Луну, или за Солнце?
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07.10.2021 17:42 Відповісти
Бонд! Джеймс Бонд! Деніел Крейг вже закінчив кар'єру, а це його азійський наступник. Добр, що не чорношкіра жінка, бо була і така версія на нового агента 007.
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07.10.2021 17:44 Відповісти
Був Бонд, а тепер, - Бондиця. ( . ) ( . )

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07.10.2021 20:31 Відповісти
Ужос! Краще вже б закрили франшизу та не робили нам нерви.

Ідріс Ельба мене б ще влаштував, а от дівчина ніт.
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07.10.2021 23:16 Відповісти
Какой хитрый японец. Хотел сп@дить все секреты республики Молдова. А вот хрен ему. ))

А может это Чаус опухший?
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07.10.2021 17:48 Відповісти
Наши таможеники взяточники они требовали взятки. Японец категорически оказался. А кто сказал, что это шпионское оборудование? 20 лет назад таможенники и за смарфон крутили бы иностранцу фаберже. Но это лишь инициатива.
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07.10.2021 17:50 Відповісти
все ети местечковые зеленые новости имеют одну цель - отвлечь.
у отбулавленого практически ничего в офшорах нет,
а те "крохи" шо есть - они в хороших офшорах...
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07.10.2021 17:50 Відповісти
А если сравнить 42 млн долларов в хороших офшорах с ущербом который нанёс японец увозя из Украины авторучки и очки ?
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07.10.2021 17:55 Відповісти
Кругом враги.
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07.10.2021 17:58 Відповісти
Молдова легко отделалась,иначе секрет брынзы был бы вывезен в Токио..
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07.10.2021 18:04 Відповісти
Брынза у них есть. Мамалыги нет....
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07.10.2021 19:43 Відповісти
Шо то коварные молдаване задумали раз к ним ниндзя послали..
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07.10.2021 18:15 Відповісти
И какую угрозу и кому несет это "шпионское" оборудование? "Слуги народа" боятся, что их выходки и проделки станут достоянием гласности?
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07.10.2021 18:17 Відповісти
Ой дурак....возьми селедку Полиграф,заработал.
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07.10.2021 18:39 Відповісти
Этот бред приняли если не при Кучме то при Ющенко точно. А теперь ума не хватает отменить/внести изменения. А скорее всего очень удобно, ты записываешь как с тебя взятку требуют, предявляешь "правоохоронцам" чувак который требовал взятку получает выговор, а ты несколько лет реального срока. Красота.
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07.10.2021 20:19 Відповісти
Хотел выведать рецепт приготовления мамалыги))
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07.10.2021 18:28 Відповісти
Это антиквариат .а не шпионское оборудование.
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07.10.2021 18:37 Відповісти
А Саакашвілі проіхав і не побачили.
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07.10.2021 18:47 Відповісти
Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Щелкал носом, - в нем был спрятан инфракрасный объектив,
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
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07.10.2021 18:53 Відповісти
Точно! Теж під цю новину згадав пісню Висоцького. )))
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07.10.2021 20:34 Відповісти
Для погран службы хоть какое то Приобретение , но СБУ отберет , самим надо.
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07.10.2021 19:35 Відповісти
Было ваше ,стало.. наше) Вроде японец, а не знает, что камеру, плату управления, и основную конструкцию нужно везти отдельно, а не в сборе.
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07.10.2021 19:59 Відповісти
 
 