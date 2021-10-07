У японця, який їхав автобусом у Молдову, вилучили "шпигунські" окуляри і ручки, - Держприкордонслужба. ФОТО
Громадянин Японії віз з собою дві пари окулярів, дві ручки і годинник із вмонтованими камерами і роз'ємами мікро-USB.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
"Пасажир рейсового автобуса - громадянин Японії, їхав через пункт пропуску "Паланка". Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання (дві пари окулярів, дві ручки і годинник) в яке були вмонтовані приховані камери і мікро-USB роз'єми", - сказано в повідомленні.
Японця через кордон не пустили, речі конфіскували.
"Про цей факт поінформовано компетентні органи", - зазначили в Держприкордонслужбі.
Топ коментарі
+29 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.10.2021 17:30
+18 Freken
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+12 Igor Butenko #461142
показати весь коментар07.10.2021 17:27
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а то уже "путен" ну очень по кацапски....
Шпионская камера в очках - $ 15 на ebay
тот бы шкуры вез...
подпись пишется ручкой
У-е-ба-ны, лять.
Ідріс Ельба мене б ще влаштував, а от дівчина ніт.
А может это Чаус опухший?
у отбулавленого практически ничего в офшорах нет,
а те "крохи" шо есть - они в хороших офшорах...
Преимущественно ночью,
Щелкал носом, - в нем был спрятан инфракрасный объектив,
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.